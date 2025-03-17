Активный отдых в зимней сказке: лыжный трип в Карелию

Добраться до водопада Юканкоски, отдохнуть в бане и насладиться лесным воздухом
Откройте для себя волшебную зиму Карелии — место, где леса хранят сказки, реки танцуют у водопадов, а Ладога простирается до горизонта, украшенная ледяными торосами.

Наш лыжный тур — это 4 дня в царстве чистого снега и нетронутой природы, где каждый маршрут приводит к чуду: шумные водопады, уютные лесные тропы, панорамные виды и мистическая красота Ладожского берега.
Активный отдых в зимней сказке: лыжный трип в Карелию
Активный отдых в зимней сказке: лыжный трип в Карелию
Активный отдых в зимней сказке: лыжный трип в Карелию
Ближайшие даты:
17
мар24
мар
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

Мы используем высококачественные пластиковые лыжи для классического хода с насечкой — Salomon Snowscape 7 Grip и Tisa Adventure Step, которые предназначены для походов по лесу и пересечённой местности, в том числе в отсутствие подготовленных трасс. На лыжи установлены простые и надёжные механические крепления Shamov стандарта SNS. Лыжи укомплектованы комфортными утёпленными ботинками разных размеров — Spain Viper Pro под SNS крепления и лёгкими алюминиевыми палками Marpetti.

Правила:

На территории базы и во время лыжных выходов участники должны соблюдать простые, но важные правила:

— По соображениям пожарной безопасности, бережного отношения к природе и внимательного отношения к нашим соседям, мы не используем фейерверки и звукоусиливающую аппаратуру (тем, кто не может на природе находиться без привычного звукового сопровождения — наушники в помощь).

— Курение и использование открытого огня (газовые горелки) в помещениях и ближе 5 метров к постройкам не допускается. Курящим участникам, по требованию, предоставляем банки для окурков на базе и специальные пеналы на маршруте.

— Категорически не приветствуется неумеренное употребление алкоголя, наша программа — это спортивно-туристическое мероприятие.

— Мы ожидаем от наших гостей позитивного настроя и умения бесконфликтно коммуницировать в группе.

Взять с собой:

— Личный термос для чая (0,5 — 1 л).
— Небольшой рюкзачок.
— Паспорт и полис ОМС в герметичной упаковке.
— Одежда для лыжных прогулок (по сезону): термобельё + флиска + ветрозащитная куртка (мембранка) и штаны, также рекомендуем взять в рюкзак легкий пуховик для остановок.
— Две пары теплых перчаток.
— Шерстяные носки.
— Лыжные гамаши («фонарики»), если есть (специально покупать не нужно).
— Сланцы и купальные принадлежности для посещения бани.
— Полотенце для бани.
— Пенка для сидения.

Проживание. 2- и 4-местное размещение в гостевом доме на базе отдыха со всеми удобствами.

Питание. В стоимость включено трёхразовое домашнее питание на базе отдыха и перекусы на маршруте.

Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе или легковом автомобиле (в зависимости от количества участников).

Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.

Уровень сложности. Программа рассчитана на активных людей, готовых к лыжным прогулкам в условиях естественного рельефа и отсутствия подготовленных трасс. Каждый день будем проходить на лыжах около 12 км.

Остались вопросы?

Программа тура по дням

1 день

К водопаду Юканкоски

Мы встречаем всех участников на станции Сортавала рано утром. Тем, кто предпочел путешествовать на своем автомобиле, нужно прибыть в посёлок Ууксу. Доедем до базы, где вы сможете разместиться в уютном клубном коттедже и позавтракать, набравшись сил для активного дня.

Получив лыжи и ботинки, отправляемся к водопаду Юканкоски (Белые мосты) — нас ждёт увлекательный лыжный маршрут протяженностью 16 км. Лесные тропы приведут нас к этому живописному каскадному водопаду, спрятанному среди заснеженных пейзажей. Во время прогулки устроим небольшой привал и перекусим. По возвращении на базу пообедаем и отдохнём. Вечер завершится вкусным ужином.

К водопаду ЮканкоскиК водопаду ЮканкоскиК водопаду ЮканкоскиК водопаду Юканкоски
2 день

Водопад Храмина

Начинаем день с завтрака, затем отправляемся к старту нашего следующего лыжного маршрута. Сегодня путь пройдёт по заснеженному лесу вдоль реки Укса, и мы дойдём до порога-водопада Храмина. Лыжная прогулка общей протяженностью 12 км подарит нам возможность насладиться тишиной и величием карельской природы. В середине маршрута остановимся на перекус, чтобы подкрепиться.

После возвращения на базу вас ждёт вкусный обед и свободное время для прогулок или расслабления.

Водопад ХраминаВодопад ХраминаВодопад ХраминаВодопад Храмина
3 день

Полуостров Хунукка

Направляемся в посёлок Импилахти. Там стартует наш лыжный поход по полуострову Хунукка. Мы пройдём 12 км, любуясь живописными мысами и завораживающими видами на заснеженную Ладогу. Пейзажи этого дня останутся в вашей памяти надолго. В пути нас снова ждёт перекус с бутербродами, сладким шоколадом и горячим чаем.

Вернувшись на базу, мы подкрепимся обедом, а затем расслабимся в дровяной бане, вдыхая аромат натурального дерева. Вечером — ужин.

Полуостров ХунуккаПолуостров ХунуккаПолуостров ХунуккаПолуостров Хунукка
4 день

Ледяные просторы Ладоги

Позавтракав, мы отправимся на лыжную прогулку вдоль восточного берега Ладоги, где ледяные просторы и величественные виды оставляют незабываемые впечатления. По традиции устроим перекус с горячим чаем, бутербродами и шоколадом.

Возвращаемся на базу, обедаем и начинаем сборы. Доставим вас на ж/д станцию Сортавала для отъезда вечерними поездами. До новых встреч!

Ледяные просторы ЛадогиЛедяные просторы ЛадогиЛедяные просторы ЛадогиЛедяные просторы Ладоги

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер от/до вокзала
  • Прокат лыж и ботинок
  • Баня
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Переезд до Сортавалы и обратно
  • Веники для бани - 200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии рекомендуемым рейсом из Москвы)
Завершение: Для тех, кто возвращается в Москву - Станция "Сортавала", 20:37 / Для тех, кто возвращается в Санкт-Петербург - Станция "Сортавала", 18:45
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Сортавалы

Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
На машине
3 дня
16 отзывов
Водопады, горный парк «Рускеала» и сакральные места
Послушать шум водопадов, добыть кусочек граната и погрузиться в мир саамских верований
Начало: Сортавала, 9:00
5 мая в 09:00
12 мая в 09:00
9950 ₽ за человека
По тропам карельских лесов: лыжный мини-тур
3 дня
1 отзыв
По тропам карельских лесов: лыжный мини-тур
Преодолеть более 30 километров и увидеть зимние пейзажи Ладоги
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
21 мар в 08:30
28 мар в 08:30
23 000 ₽ за человека
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
На велосипеде
3 дня
1 отзыв
На фэтбайках к рекам и водопадам: экспресс-тур по Карелии
Насладиться лесным воздухом и прокачать выносливость
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
1 мая в 08:30
8 мая в 08:30
21 000 ₽ за человека