Наш лыжный тур — это 4 дня в царстве чистого снега и нетронутой природы, где каждый маршрут приводит к чуду: шумные водопады, уютные лесные тропы, панорамные виды и мистическая красота Ладожского берега.
Описание тура
Организационные детали
Мы используем высококачественные пластиковые лыжи для классического хода с насечкой — Salomon Snowscape 7 Grip и Tisa Adventure Step, которые предназначены для походов по лесу и пересечённой местности, в том числе в отсутствие подготовленных трасс. На лыжи установлены простые и надёжные механические крепления Shamov стандарта SNS. Лыжи укомплектованы комфортными утёпленными ботинками разных размеров — Spain Viper Pro под SNS крепления и лёгкими алюминиевыми палками Marpetti.
Правила:
На территории базы и во время лыжных выходов участники должны соблюдать простые, но важные правила:
— По соображениям пожарной безопасности, бережного отношения к природе и внимательного отношения к нашим соседям, мы не используем фейерверки и звукоусиливающую аппаратуру (тем, кто не может на природе находиться без привычного звукового сопровождения — наушники в помощь).
— Курение и использование открытого огня (газовые горелки) в помещениях и ближе 5 метров к постройкам не допускается. Курящим участникам, по требованию, предоставляем банки для окурков на базе и специальные пеналы на маршруте.
— Категорически не приветствуется неумеренное употребление алкоголя, наша программа — это спортивно-туристическое мероприятие.
— Мы ожидаем от наших гостей позитивного настроя и умения бесконфликтно коммуницировать в группе.
Взять с собой:
— Личный термос для чая (0,5 — 1 л).
— Небольшой рюкзачок.
— Паспорт и полис ОМС в герметичной упаковке.
— Одежда для лыжных прогулок (по сезону): термобельё + флиска + ветрозащитная куртка (мембранка) и штаны, также рекомендуем взять в рюкзак легкий пуховик для остановок.
— Две пары теплых перчаток.
— Шерстяные носки.
— Лыжные гамаши («фонарики»), если есть (специально покупать не нужно).
— Сланцы и купальные принадлежности для посещения бани.
— Полотенце для бани.
— Пенка для сидения.
Проживание. 2- и 4-местное размещение в гостевом доме на базе отдыха со всеми удобствами.
Питание. В стоимость включено трёхразовое домашнее питание на базе отдыха и перекусы на маршруте.
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусе или легковом автомобиле (в зависимости от количества участников).
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Уровень сложности. Программа рассчитана на активных людей, готовых к лыжным прогулкам в условиях естественного рельефа и отсутствия подготовленных трасс. Каждый день будем проходить на лыжах около 12 км.
Программа тура по дням
К водопаду Юканкоски
Мы встречаем всех участников на станции Сортавала рано утром. Тем, кто предпочел путешествовать на своем автомобиле, нужно прибыть в посёлок Ууксу. Доедем до базы, где вы сможете разместиться в уютном клубном коттедже и позавтракать, набравшись сил для активного дня.
Получив лыжи и ботинки, отправляемся к водопаду Юканкоски (Белые мосты) — нас ждёт увлекательный лыжный маршрут протяженностью 16 км. Лесные тропы приведут нас к этому живописному каскадному водопаду, спрятанному среди заснеженных пейзажей. Во время прогулки устроим небольшой привал и перекусим. По возвращении на базу пообедаем и отдохнём. Вечер завершится вкусным ужином.
Водопад Храмина
Начинаем день с завтрака, затем отправляемся к старту нашего следующего лыжного маршрута. Сегодня путь пройдёт по заснеженному лесу вдоль реки Укса, и мы дойдём до порога-водопада Храмина. Лыжная прогулка общей протяженностью 12 км подарит нам возможность насладиться тишиной и величием карельской природы. В середине маршрута остановимся на перекус, чтобы подкрепиться.
После возвращения на базу вас ждёт вкусный обед и свободное время для прогулок или расслабления.
Полуостров Хунукка
Направляемся в посёлок Импилахти. Там стартует наш лыжный поход по полуострову Хунукка. Мы пройдём 12 км, любуясь живописными мысами и завораживающими видами на заснеженную Ладогу. Пейзажи этого дня останутся в вашей памяти надолго. В пути нас снова ждёт перекус с бутербродами, сладким шоколадом и горячим чаем.
Вернувшись на базу, мы подкрепимся обедом, а затем расслабимся в дровяной бане, вдыхая аромат натурального дерева. Вечером — ужин.
Ледяные просторы Ладоги
Позавтракав, мы отправимся на лыжную прогулку вдоль восточного берега Ладоги, где ледяные просторы и величественные виды оставляют незабываемые впечатления. По традиции устроим перекус с горячим чаем, бутербродами и шоколадом.
Возвращаемся на базу, обедаем и начинаем сборы. Доставим вас на ж/д станцию Сортавала для отъезда вечерними поездами. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|27 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер от/до вокзала
- Прокат лыж и ботинок
- Баня
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Переезд до Сортавалы и обратно
- Веники для бани - 200 ₽