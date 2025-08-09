1 день

Катание на собачьих упряжках и поездка в карельскую деревню Кинерма

07:50 Прибытие в Петрозаводск.

После встречи на вокзале г. Петрозаводска вы позавтракаете в кафе и отправитесь на пешую обзорную экскурсию по городу.

Петрозаводск — ровесник Санкт-Петербурга, основанный Петром I в 1703 году. Во время экскурсии вы познакомитесь с историческим центром города, увидите памятник Петру Великому и посетите губернаторский парк. Также вас ждет прогулка по живописной набережной Онежского озера, где под открытым небом выставлены уникальные скульптуры – подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции.

Далее вас ждет увлекательное сафари на собачьих упряжках в питомнике ездовых собак.

Вы прослушаете инструктаж и помчитесь по лесной трассе, а также сделаете атмосферные фотографии в упряжке и с собаками на свой фотоаппарат.

После для вас будет организован горячий обед.

Вас ждет экскурсия в старинную карельскую деревню Кинерма. Здесь вы познакомитесь с культурными традициями южных карел, посетите часовни Смоленской Богоматери и двух музейных экспозиций. Вас угостят ферментированным Иван-чаем собственного приготовления и свежей домашней выпечкой.

Трансфер в загородный комплекс «Ягодная деревня», который расположился на двух разделенных проливом островах Ладожского озера.

Ужин в ресторане комплекса блюдами карельской кухни.

Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.