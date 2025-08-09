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Программа тура по дням
Катание на собачьих упряжках и поездка в карельскую деревню Кинерма
07:50 Прибытие в Петрозаводск.
После встречи на вокзале г. Петрозаводска вы позавтракаете в кафе и отправитесь на пешую обзорную экскурсию по городу.
Петрозаводск — ровесник Санкт-Петербурга, основанный Петром I в 1703 году. Во время экскурсии вы познакомитесь с историческим центром города, увидите памятник Петру Великому и посетите губернаторский парк. Также вас ждет прогулка по живописной набережной Онежского озера, где под открытым небом выставлены уникальные скульптуры – подарки городу от городов-побратимов Финляндии, Германии, США, Франции, Норвегии и Швеции.
Далее вас ждет увлекательное сафари на собачьих упряжках в питомнике ездовых собак.
Вы прослушаете инструктаж и помчитесь по лесной трассе, а также сделаете атмосферные фотографии в упряжке и с собаками на свой фотоаппарат.
После для вас будет организован горячий обед.
Вас ждет экскурсия в старинную карельскую деревню Кинерма. Здесь вы познакомитесь с культурными традициями южных карел, посетите часовни Смоленской Богоматери и двух музейных экспозиций. Вас угостят ферментированным Иван-чаем собственного приготовления и свежей домашней выпечкой.
Трансфер в загородный комплекс «Ягодная деревня», который расположился на двух разделенных проливом островах Ладожского озера.
Ужин в ресторане комплекса блюдами карельской кухни.
Ночь вы проведете в уютных домиках со всеми удобствами.
Ладожские шхеры на аэролодках и мастер-класс по приготовлению калиток
После завтрака вы отправитесь на кольцевой маршрут на аэролодках по Ладожскому озеру – самому большому озеру Европы! Вы увидите знаменитые скальные острова, покрытые ледовыми наплесками, причудливо сформированными ветром и водой, и рифовые горы.
Рифовыми называют возвышенности, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
В пути для вас будет организован зимний обед-пикник. Попробуете блюда карельской кухни, согреетесь горячим чаем.
Обратно до базы вы возвращаетесь пешком.
После обеда уже на базе у вас будет немного времени отдохнуть, а затем вы поучаствуете в мастер-классе по приготовлению традиционной карельской выпечки – калиток. Профессиональный повар поделится секретами приготовления теста и правильной лепки, а также расскажет про главный ингредиент удачной калитки: различные варианты начинок.
Вы попробуете самостоятельно приготовить калитки и уже за ужином вы сможете их попробовать!
Снегоходное сафари и встреча Нового года в карельском стиле
Вы позавтракаете в кафе на базе и отправитесь в снегоходный маршрут по острову Риеккалансаари (двухместное размещение на снегоходе, для водителей требуются права категории B). Вы прослушаете инструктаж по технике безопасности и подберете снегоходную экипировку.
* Маршрут средней сложности, занимает около 3 часов, для водителей желательно иметь опыт управления снегоходом или квадроциклом в условиях бездорожья.
Маршрут проходит по заснеженному карельскому лесу, белоснежным полям и скалистым участкам. Кульминацией путешествия станет выход на возвышенность, где вы сможете сделать памятные фотографии на фоне завораживающих пейзажей окрестностей острова Риеккалансаари.
В пути для вас будет организован перекус с горячим чаем и бутербродами.
Возвращение на базу.
Перед началом вечерней праздничной программы у вас будет свободное время, чтобы немного отдохнуть, переодеться и приготовиться к встрече Нового года!
Примерно к 22 часам собираемся в ресторане за праздничным столом. Вас ждет развлекательная анимационная программа, новогодняя вечеринка и салют.
Кулинарные мастер-классы и экскурсия в горный парк «Рускеала»
После позднего завтрака у вас будет свободное время. Вы можете прогуляться по территории базы, покататься на лыжах или походить на снегоступах, хорошенько выспаться на природе или посидеть у костра в костровой зоне.
Для всех желающих будут организованы кулинарные мастер-классы по приготовлению пряников и традиционного карельского рыбного супа – лохикейтто. А во время обеда вы попробуете, что у получилось.
Трансфер до горного парка «Рускеала».
Здесь вас ждет наземная экскурсия с гидом. Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России (за доп. плату возможно посещение подземной части каньона).
Разработка здесь началась в 1765 году. Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами. Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15-18 метров.
По окончании экскурсии вы вернетесь в «Ягодную деревню», где вас уже будет ждать ужин.
Исторический парк «Бастiонъ», музей Кронида Гоголева и подъем на гору Паасо
После завтрака у вас будет немного времени, чтобы собрать вещи. Освобождение номеров.
Трансфер в г. Сортавала.
Вы отправитесь на экскурсию в исторический парк «Бастiонъ» – культурно-просветительский центр формата «живой истории».
Здесь вы примерите на себя роль викинга в музее «Крепость черного медведя», погрузитесь в историю советско-финляндских конфликтов в музее «Четыре фронта», посетите эко-площадку «Каменный век» – природное пространство с нанесенными на камни петроглифами. У вас будет возможность сфотографироваться в исторических костюмах и поучаствовать в мастер-классах.
После экскурсии вас ждет аутентичный обед в Таверне на территории парка блюдами карельской кухни.
Далее вы отправитесь на обзорную экскурсию по г. Сортавала, во время которой посетите Музей частной коллекции Кронида Гоголева и поднимитесь по экотропе на живописную гору Паасо (или Паасонвуори, «гора с плоской вершиной»).
Археологами установлено, что в средние века здесь находилось карельское городище. Отсюда, с высоты 80 метров, открывается великолепный вид на окрестности: реку Хелюлянйоки, и озеро Кармаланъярви, через которое проложен железнодорожный мост, по которому ходит знаменитый поезд на паровозной тяге Рускеальский экспресс.
После экскурсии у вас будет свободное время в Сортавале, во время которого можно самостоятельно поужинать в приглянувшемся кафе или ресторанчике, купить сувениры и прогуляться по городу.
20:00 Отправление вечерними поездами с ж/д вокзала г. Сортавала.
Проживание
Тур предполагает двухместное размещение в домике в загородном комплексе «Ягодная деревня».
- одноместное размещение в домике + 25 000 руб. (по желанию);
- одноместная посадка на снегоходе + 16 000 (по желанию);
Варианты проживания
Загородный комплекс «Ягодная деревня»
Вы будете жить в загородном комплексе на берегу пролива между островами Онттолансаари и Риеккалансаари.
На территории комплекса расположены:
- Ресторан, где каждый день для вас будут сервировать завтрак, обед и ужин в соответствии с программой выше.
- Внутри организована обеденная и чайная зоны (всегда в свободном доступе горячая и холодная вода, чай, кофе, сладости), а также зона отдыха с камином и настольными играми.
- 30 уютных домиков, вместимостью 2 человека. В каждом из них кровати трансформеры – все кровати односпальные, которые при желании можно объединить – с постельным бельем и полотенцами, терраса, шкаф для одежды, а также розетки, собственный санузел и мини-холодильник.
- Баня-фурако на берегу пролива – подогреваемая открытая деревянная купель.
- Русская баня.
- Костровая зона с местами для сидения.
- Собственная парковка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в домике (4 ночи)
- Трехразовое питание по программе (кроме ужина в последний день)
- Новогодний банкет, праздничная программа 31 декабря
- Услуги опытных гидов, инструкторов, капитанов, шеф-повара, аниматоров
- Транспортное обслуживание по маршруту (микроавтобусы, снегоходы)
- Снегоходный маршрут
- Экипировка: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки
- Катание на собачьих упряжках
- Экскурсия на аэролодках
- Мастер-классы по приготовлению лохикейтто, пряников и карельских калиток
- Все трансферы по программе, входные билеты и экскурсии
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно из г. Сортавала
- Ужин в последний день программы (по желанию)
- Одноместное размещение в домике + 25 000 руб. (по желанию)
- Одноместная посадка на снегоходе + 16 000 (по желанию)
- Баня-фурако + 6 000 руб./сеанс до 2-х часов, до 4-х чел. (по желанию)
- Русская баня + 8 000 руб./сеанс до 2-х часов, до 4-х чел. (каждый доп. чел. + 500 руб., комфортно до 6 чел.) (по желанию)
- Экскурсия «Подземная Рускеала» в горном парке (по желанию)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Рюкзак или дорожная сумка. Крайне нежелательно привозить вещи в чемодане, т. к. он не влезает в багажник снегохода и неудобен в транспортировке.
- Форма одежды для активного снегоходного дня:
- термобельё (штаны и кофта);
- удобная тёплая спортивная одежда – оптимально костюм для сноуборда или горных лыж. Рекомендуем не приезжать в джинсах, т. к. они сковывают движения и не греют;
- флисовая кофта или свитер;
- на ногах должны быть носки (тонкие х/б + обязательно тёплые шерстяные);
- перчатки и шапка.
- Комплект одежды для ночлега:
- комплект запасного нижнего белья;
- удобные шорты/спортивные штаны и футболка;
- тапочки или тёплые носки.
- Для похода в баню:
- купальник (если он Вам необходим);
- сланцы/сандалии спортивные.
- Обувь: удобная тёплая обувь БЕЗ каблуков.
- Личные вещи:
- средства личной гигиены (на базе отдыха в номерах есть индивидуальные наборы для душа (шампунь, мыло);
- индивидуальная аптечка;
- фен (если он Вам необходим);
- Документы:
- паспорт;
- страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
- Деньги. Рекомендуем всегда иметь при себе небольшую сумму наличных, чтобы при желании можно было быстро купить необходимые вещи на остановках по маршруту.
Какое предоставляется снаряжение на маршруте?
На время снегоходного маршрута турфирма предоставляет: утеплённые ботинки, снегоходный комбинезон, перчатки, подшлемник, шлем.
Комбинезон надевается сверху на вашу одежду. Если нет сильных морозов, то комбинезон можно надеть на термобельё + спортивные штаны и флисовая кофта/свитер.
Какие есть правила поведения на маршруте?
Турист обязан соблюдать правила личной безопасности, а также не допускать и не производить действий, ставящих под угрозу личную безопасность других лиц.
Руководство группой осуществляет инструктор. Туристы обязаны выполнять распоряжения инструктора.
Никто лучше Вас не знает о состоянии Вашего здоровья, поэтому внимательно следите за реакцией организма на необычные условия и действие неблагоприятных факторов:
- предупреждайте инструктора о возможных проблемах со здоровьем, индивидуальных отклонениях, дискомфорте во время прохождения тура;
- используйте средства профилактики заболеваний при низких температурах воздуха, длительном пребывании в сырой одежде и т. п.;
- при лечении предупреждайте инструктора об аллергии, противопоказаниях, хронических заболеваниях и т. п.
При любом недомогании, дискомфорте или другой возможной проблеме незамедлительно обращайтесь к инструктору.
Какие необходимо соблюдать правила при управлении снегоходом?
Важным требованием для безопасного прохождения маршрута является соблюдение данной инструкции, которая, однако, не является исчерпывающей.
- Катание на снегоходе в состоянии опьянения не допускается!
- Один из главных элементов безопасности – это Ваша правильная посадка на снегоходе:
- Водитель сидит (не стоит и лежит или как-то иначе) на снегоходе, крепко держась за руль обеими руками, ноги на подножках.
- Пассажир сидит на снегоходе, крепко держась за специально предназначенные для этого ручки, а не за водителя, ноги на подножках.
- Перед тем как тронуться с места убедитесь, что путь свободен от препятствий (людей, других снегоходов и т. д.).
- Для того, чтобы тронуться с места, плавно нажимайте на рычаг газа, до набора необходимой скорости. Помните, чем меньше скорость, тем больше у Вас времени для принятия решения в случае возникновения преграды.
- Для остановки снегохода необходимо отпустить рычаг газа (сбросить газ). В связи с тем, что снегоход имеет малый накат, он останавливается достаточно быстро, но в экстренной ситуации необходимо нажать рычаг тормоза.
- На поворотах и разворотах необходимо снизить скорость и повернуть по максимально большому радиусу.
- Если снегоход накреняется на бок в процессе движения, необходимо перенести вес тела в противоположную от наклона сторону с целью сбалансировать движущийся снегоход. Категорически запрещается восстанавливать равновесие снегохода с помощью ног, так как это может привести к травме.
- Если снегоход застрял в снегу необходимо – дождаться инструктора.
- При движении с пассажиром маневренность снегохода падает, поэтому, заранее планируйте повороты и остановки.
- Запомните основные сигналы рукой. Сигналы подаются головным снегоходом, далее передаются по цепочке:
- левый поворот: вытянутая в сторону левая рука,
- правый поворот: вытянутая в сторону левая рука, согнутая в локте под углом 90 градусов,
- остановка, опасность: поднятая прямая левая рука вверх. Увидев данный сигнал, обязательно сбросьте скорость и усильте внимание.
- При пересечении дорог, полностью остановите снегоход и убедитесь, что дорога свободна от транспортных средств. Затем пересекайте дорогу под прямым углом к направлению движения по пересекаемой дороге.
- Дистанция при движении по озеру 80-100 м, при движении по лесу 40-50 м.
- При движении по лесу старайтесь держаться накатанного следа.
- При движении по озеру за впереди идущими снегоходами поднимается столб снежной пыли, сместитесь на несколько метров в сторону от него, это немного повысит для Вас видимость.
- Максимальная скорость – 60км/ч.
- Не допускайте резких нажатий на ручки газа и тормоза.
- Держите скорость, передвигаясь с которой Вы чувствуете себя комфортно и безопасно (не более 60 км/ч). Нет необходимости догонять быстро идущий впереди снегоход. Не торопитесь, Вас подождут.
- Внимательно следите за дорожной обстановкой и соблюдайте скорость, при которой сможете заблаговременно остановиться или замедлить движение при появлении на пути движения различных препятствий (обледенения, глубокие колеи, близко стоящие или поваленные деревья, выступающие корни деревьев, камни и т. п.).
- Если у Вас появилась необходимость в остановке (замерзло стекло шлема, руки, появились признаки утомления, неуверенность в безопасности движения и т. д.) не ждите остановки группы. Поднимите левую руку вверх (сигнал остановки для идущих за Вами снегоходов) и плавно остановитесь. После остановки подзовите (дождитесь) инструктора с целью проведения дополнительного инструктажа, продолжения путешествия в качестве пассажира с инструктором или более опытным туристом либо поиска иного выхода из сложившейся ситуации.
Запрещается:
- 1. обгон!
- 2. прыжки на снегоходе!
- 3. удаление от группы более чем на 100 метров!
Помните, что именно Вы, внимательные водители (а не инструктор), делаете поездку на снегоходе безопасной. Многих проблем можно избежать, руководствуясь здравым смыслом.
Каковы правила эксплуатации, хранения оборудования и снаряжения?
Туристы должны соблюдать данные правила для снижения риска для жизни и здоровья, связанных с участием в активных турах (экстремальных видах туризма), во избежание поломок и потерь оборудования и снаряжения, что может повлечь за собой материальную ответственность, изменение программы и т. п. Указанные правила не являются исчерпывающими, и турист обязан принимать все меры, направленные на сохранность переданного оборудования и снаряжения.
Полный перечень предоставляемого снаряжения и его описание указаны в программе тура. В него могут входить:
- снегоход – предназначен для движения по специально подготовленным маршрутам.
- кофр – сумка, предназначенная для перевозки вещей (крепится на багажнике снегохода).
- снегоходная экипировка (комбинезон, перчатки/рукавицы, теплая обувь, шлем и подшлемник) – предназначена для обеспечения безопасного, комфортного нахождения на улице и катания на снегоходе.
При получении снаряжения турист должен осмотреть его, при выявлении неисправностей сообщить об этом инструктору. В случае неисправности снаряжение может быть заменено, отремонтировано или допущено к эксплуатации, если неисправность незначительна.
Общие правила эксплуатации:
- используйте снаряжение только по прямому назначению,
- не допускайте действий, которые могут привести к поломке, порче, загрязнению снаряжения,
- выполняйте требования инструктора по эксплуатации снаряжения.
- упаковывайте личные вещи в кофры таким образом, чтобы они не могли быть повреждены или потеряны при езде на снегоходе.
Правила эксплуатации снегоходов:
- перед началом эксплуатации снегохода прослушайте инструктаж по технике безопасности и управлению снегоходом, распишитесь в бланке по технике безопасности,
- запрещается перевозить грузы, мешающие управлению снегоходом, также запрещена перевозка третьего пассажира,
- запрещается езда на неисправном снегоходе,
- нельзя врезаться в высокие снежные кочки и спрыгивать с высоких (более одного метра) трамплинов,
- запрещается пользоваться рычагом передач на движущемся снегоходе. Все передачи (задняя, передняя и пониженная) переключаются при полной остановке снегохода.
- при обнаружении неисправности, необходимо незамедлительно сообщить о ней инструктору и попытаться предупредить дальнейшее разрушение деталей снегохода.
- при движении на снегоходе необходимо руководствоваться правилами дорожного движения и пользоваться специальными сигналами,
- водитель и пассажир должны сидеть на снегоходе: водитель - крепко держась за руль обеими руками, пассажир – крепко держась за специальные ручки обеими руками; ноги водителя и пассажира должны быть расположены на специальных подножках,
- очень важно соблюдать дистанцию: при движении по озеру 80-100м., при движении по лесу 40-50м (80% всех ДТП происходит из-за нарушения дистанции),
- движение должно быть организованное и только в колонне, запрещаются любые обгоны,
- максимальная скорость при движении на снегоходе не превышает 60км/ч на озере и 40км/ч по лесным дорогам.
- при движении на снегоходе шлем должен быть одет и застёгнут,
Правила эксплуатации экипировки:
- подберите комбинезон, перчатки, шлем, обувь по размеру
- по приезду с сафари положите личную экипировку сушиться в место, указанное инструктором
- запрещено сушить экипировку у открытого огня
- по приезду в гостевой дом/базу не оставляйте экипировку на улице.
Правила эксплуатации шлемов:
- надевайте шлем на улице, во избежание запотевания и обледенения ветрозащитного стекла из-за перепада температур.
- по окончании сафари не оставляйте шлем на улице, а унесите его в место, указанное инструктором
Правила эксплуатации перчаток/рукавиц:
- если вы собираетесь управлять снегоходом, то лучше выбрать перчатки, если вы планируете провести снегоходный тур в роли пассажира, то рекомендуется надевать рукавицы.
- при снятии перчаток /рукавиц всегда скрепляйте их вместе (на предусмотренные для этого крючки или липучки)
- по приезду в гостевой дом положите рукавицы перчатки/рукавицы сушиться
Правила эксплуатации снегоходной обуви:
- по приезду с сафари положите обувь сушиться, разделив сапоги и чуни
- сушите обувь парами, не разбрасывая по разным местам
Сдача оборудования инструктору:
- турист сдает снаряжение инструктору, показывает его исправность или недочеты.
- оборудование и экипировка должна быть чистой (очищена от снега и наледи) и целой
- при отклонении от этих параметров турист сообщает инструктору (например, неисправность снаряжения, отсутствие упаковки и т. п.), а также о причинах отклонения.
- турист должен возместить ущерб, возникший по его вине (поломка, утеря, порча снаряжения и т. п.).
Может ли ребенок принять участие в снегоходном туре?
Безусловно, может. Главное, чтобы взрослый рационально оценивал уровень физической подготовки и психологической устойчивости своего ребёнка при выборе и покупке тура.
Для участия в данному туре допускаются дети старше 12 лет в сопровождении родителей или опекуна, которые несут за него полную ответственность.
При участии в туре ребенка от 13 до 17 лет необходимо учесть:
- Подросток будет сидеть на снегоходе в роли пассажира (удерживая себя за специальные ручки). При этом рано или поздно он задаст вопрос:"А можно я поведу?". Это самый сложный и важный момент. Заранее объясните ребёнку, что любая техника - это источник повышенной опасности. Неверное решение или испуг могут стать причиной травмы или аварии. За руль снегохода на длительных маршрутах могут сесть только участники старше 18 лет.
- Снегоходная экипировка предоставляется: утеплённые бахилы, снегоходный комбинезон (ростовки 160 - 200 см), перчатки, подшлемник, шлем (XS, S, M, L, XL, XXL).
- Личные вещи, которые обязательно должны быть у ПОДРОСТКА: добротные шерстяные носки (2 пары), хорошее термобелье (или шерстяные лосины + водолазка), свитер с высоким воротом, горнолыжный костюм (или аналог), запасные перчатки (варежки), тёплая шапка.
В связи с тем, что часть маршрута на остров Кижи проходит по открытым пространствам (по льду Онежского озера), участники развивают более высокую скорость, чем на лесной трассе. Поэтому необходимо обязательно регулярно проверять, насколько комфортно и тепло вашему ребёнку. Дети (а зачастую и взрослые) пугаются высоких скоростей и им уже совсем не так весело, как всем хотелось бы. Кроме того, ребенок может замерзнуть, т. к. водителю тепло идёт от двигателя и есть подогрев ручек, у пассажира такой радости нет.
В рамках 2-3-дневных туров размещение предполагается в двухместных номерах, где есть возможность организовать дополнительное место для ребёнка (двуспальный раскладной диван). Для подростков постарше возможно забронировать отдельный номер.
Как я могу подготовиться к прохождению тура?
Туры активного отдыха связаны с физической нагрузкой и воздействием неблагоприятных климатических факторов. Для уменьшения факторов риска для жизни и здоровья турист должен подготовиться к прохождению активного тура:
- внимательно изучить информационный листок к туру с активными способами передвижения;
- оценить свои физические возможности при выборе тура;
- пройти медицинское обследование, выполнить рекомендации врачей;
- взять с собой личное снаряжение в соответствии с рекомендациями турфирмы;
- взять с собой личную аптечку;
- при необходимости проконсультироваться у туроператора.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.