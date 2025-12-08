Программа тура по дням
Отправление поезда из Москвы
16:50 — отправление из Москвы в двухэтажном вагоне комфортабельного поезда № 160 с Ленинградского вокзала.
Устройтесь в уютном купе и позвольте себе расслабиться, наслаждаясь предвкушением великолепного путешествия.
Экскурсия по Сортавале. Ретропоезд "Рускеальский экспресс". Горный парк "Рускеала". Водопады Ахинкоски. Гора "Паасо"
08:25 — прибытие в Сортавалу — жемчужину Северного Приладожья.
Вас встретит наш гид, и вы сразу окунетесь в атмосферу старинного карельского города, где каждый дом — это «Руна»(история), высеченная в дереве, а каждый камень хранит тайны веков.
08:30-10:30 — обзорная экскурсия по Сортавале. Узкие улочки, украшенные резными наличниками, старинные здания, словно сошедшие с полотен художников, — всё это перенесет вас в эпоху, где время замедляет свой ход.
Вы узнаете, как жили «Карелы» — коренные жители этого края, и почувствуете их — упорство и стойкость перед суровой, но величественной природой.
10:57 — отправление на ретропоезде «Рускеальский экспресс». Это не просто поездка, а настоящее путешествие во времени, где каждая минута наполнена изысканным шармом прошлого.
12:05 — прибытие в горный парк Рускеала.
Вас ждет «Мраморный каньон» — шедевр, созданный природой и руками человека. Отвесные скалы, отражающиеся в изумрудных водах, штольни хранящие тайны веков — здесь каждый уголок дышит величием и гармонией.
Вы услышите, как «камень поет» (так местные называют эхо в каньоне), и почувствуете, как время замирает, чтобы вы могли насладиться этим моментом.
12:30— экскурсия «Мраморный каньон».
Вы узнаете, как добывали мрамор для Исаакиевского собора и Мраморного дворца, прогуляетесь по «Сухой штольне» и увидите, как мастера создают уникальные сувениры из камня, превращая его в произведения искусства.
17:00 — трансфер к водопадам Ахинкоски. Эти места знакомы каждому по фильму «А зори здесь тихие».
Пройдите по подвесным мостам над бурлящими потоками, вдохните свежий воздух, наполненный ароматом хвои, и насладитесь мощью природы. Здесь вы почувствуете «Карельскую сагу» — тихую, но мощную энергию этого края.
18:50— подъем на гору «Паасо».
С вершины открывается роскошный вид на бескрайние леса и озера Карелии, словно созданные кистью великого художника. А подсветка тропы добавит волшебства вашему путешествию.
Вы увидите «карельское небо» — такое же чистое и глубокое, как душа этого края.
19:50— возвращение на вокзал Сортавалы.
20:52— отправление поезда в Москву.
Прибытие в Москву
09:08 — прибытие в Москву. Вы вернётесь домой с яркими впечатлениями, фотографиями и сувенирами, которые будут напоминать о вашем путешествии.
Проживание
Тур предусматривает проживание в вагонах поезда.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Для взрослых
|26 630
|Для детей от 0 до 9 лет включительно
|25 745
Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 10 000 руб.
Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.
Варианты проживания
Туристический поезд
Для проживания во время тура можно выбрать место в четырехместном туристического поезда.
Вагоны 2-х этажные, туристы вещи забирают с собой, оставляют их в туристическом автобусе на момент проведения экскурсий.
1 платный душ на состав поезда в штабном вагоне. Стоимость пользования – 150 руб. /чел. Гигиен. набор – 150 руб. /чел (шампунь, гель, спонж, мочалка).
Есть вагон-ресторан.
|Четырёхместное купе
|2 нижние+2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе – нет, набор путешественника – нет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в категории вагона «купе» по маршруту Москва - Сортавала / Сортавала - Москва
- Пешеходная экскурсия по городу Сортавала
- Проезд на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала - горный парк Рускеала
- Входной билет в горный парк Рускеала
- Экскурсия по программе «Мраморный каньон»
- Входные билеты на территорию водопадов Ахинкоски
- Входные билеты на территорию горы Паасо
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
- Питание
- Экскурсия по программе «Подземная Рускеала»
- Троллей (zip-line)
- Выкуп дополнительного места в четырехместном купе - 10 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Выбирайте удобную одежду и обувь, соответствующую сезону и погоде.
Возьмите с собой оригинал паспорта РФ (для детей до 14 лет — оригинал св. о рождении/загранпаспорта).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
График движения поезда (туристической программы) может измениться.
Какая есть важная информация в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Есть ли рекомендации для иногородних туристов?
По окончании тура рекомендуем приобретать билеты на следующий путь к месту жительства с запасом по времени (не менее 3 часов).
Это связано с возможными изменениями движения туристического транспорта, в т. ч. по погодным условиям, непредвиденным обстоятельствам, не зависящим от компании.