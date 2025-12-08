Мои заказы

Осенняя карельская сага. Железнодорожный круиз

Осенняя карельская сага
Устали от шума и суеты большого города? Хотите насладиться умиротворяющей красотой северной природы, где каждый уголок дышит гармонией и величием? Тогда увлекательный тур в Карелию — это то, что вам нужно! Вы сможете погрузиться в мир великолепных мраморных каньонов, мощных водопадов, древних городищ и уютного карельского города, где каждый день течет медленно, а природа завораживает своей первозданной красотой.
Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда из Москвы

16:50 — отправление из Москвы в двухэтажном вагоне комфортабельного поезда № 160 с Ленинградского вокзала.

Устройтесь в уютном купе и позвольте себе расслабиться, наслаждаясь предвкушением великолепного путешествия.

2 день

Экскурсия по Сортавале. Ретропоезд "Рускеальский экспресс". Горный парк "Рускеала". Водопады Ахинкоски. Гора "Паасо"

08:25 — прибытие в Сортавалу — жемчужину Северного Приладожья.

Вас встретит наш гид, и вы сразу окунетесь в атмосферу старинного карельского города, где каждый дом — это «Руна»(история), высеченная в дереве, а каждый камень хранит тайны веков.

08:30-10:30 — обзорная экскурсия по Сортавале. Узкие улочки, украшенные резными наличниками, старинные здания, словно сошедшие с полотен художников, — всё это перенесет вас в эпоху, где время замедляет свой ход.

Вы узнаете, как жили «Карелы» — коренные жители этого края, и почувствуете их — упорство и стойкость перед суровой, но величественной природой.

10:57 — отправление на ретропоезде «Рускеальский экспресс». Это не просто поездка, а настоящее путешествие во времени, где каждая минута наполнена изысканным шармом прошлого.

12:05 — прибытие в горный парк Рускеала.

Вас ждет «Мраморный каньон» — шедевр, созданный природой и руками человека. Отвесные скалы, отражающиеся в изумрудных водах, штольни хранящие тайны веков — здесь каждый уголок дышит величием и гармонией.

Вы услышите, как «камень поет» (так местные называют эхо в каньоне), и почувствуете, как время замирает, чтобы вы могли насладиться этим моментом.

12:30— экскурсия «Мраморный каньон».

Вы узнаете, как добывали мрамор для Исаакиевского собора и Мраморного дворца, прогуляетесь по «Сухой штольне» и увидите, как мастера создают уникальные сувениры из камня, превращая его в произведения искусства.

17:00 — трансфер к водопадам Ахинкоски. Эти места знакомы каждому по фильму «А зори здесь тихие».

Пройдите по подвесным мостам над бурлящими потоками, вдохните свежий воздух, наполненный ароматом хвои, и насладитесь мощью природы. Здесь вы почувствуете «Карельскую сагу» — тихую, но мощную энергию этого края.

18:50— подъем на гору «Паасо».

С вершины открывается роскошный вид на бескрайние леса и озера Карелии, словно созданные кистью великого художника. А подсветка тропы добавит волшебства вашему путешествию.

Вы увидите «карельское небо» — такое же чистое и глубокое, как душа этого края.

19:50— возвращение на вокзал Сортавалы.

20:52— отправление поезда в Москву.

3 день

Прибытие в Москву

09:08 — прибытие в Москву. Вы вернётесь домой с яркими впечатлениями, фотографиями и сувенирами, которые будут напоминать о вашем путешествии.

Проживание

Тур предусматривает проживание в вагонах поезда.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

КатегорияЧетырехместное купе
Для взрослых26 630
Для детей от 0 до 9 лет включительно25 745

Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 10 000 руб.

Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

Для проживания во время тура можно выбрать место в четырехместном туристического поезда.

Вагоны 2-х этажные, туристы вещи забирают с собой, оставляют их в туристическом автобусе на момент проведения экскурсий.

1 платный душ на состав поезда в штабном вагоне. Стоимость пользования – 150 руб. /чел. Гигиен. набор – 150 руб. /чел (шампунь, гель, спонж, мочалка).

Есть вагон-ресторан.

Четырёхместное купе2 нижние+2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе – нет, набор путешественника – нет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в категории вагона «купе» по маршруту Москва - Сортавала / Сортавала - Москва
  • Пешеходная экскурсия по городу Сортавала
  • Проезд на ретропоезде «Рускеальский экспресс» по маршруту Сортавала - горный парк Рускеала
  • Входной билет в горный парк Рускеала
  • Экскурсия по программе «Мраморный каньон»
  • Входные билеты на территорию водопадов Ахинкоски
  • Входные билеты на территорию горы Паасо
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Личные расходы
  • Питание
  • Экскурсия по программе «Подземная Рускеала»
  • Троллей (zip-line)
  • Выкуп дополнительного места в четырехместном купе - 10 000 руб
Место начала и завершения?
Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Выбирайте удобную одежду и обувь, соответствующую сезону и погоде.

Возьмите с собой оригинал паспорта РФ (для детей до 14 лет — оригинал св. о рождении/загранпаспорта).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Время в программе указано ориентировочно.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

График движения поезда (туристической программы) может измениться.

Какая есть важная информация в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
  6. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  7. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Есть ли рекомендации для иногородних туристов?

По окончании тура рекомендуем приобретать билеты на следующий путь к месту жительства с запасом по времени (не менее 3 часов).

Это связано с возможными изменениями движения туристического транспорта, в т. ч. по погодным условиям, непредвиденным обстоятельствам, не зависящим от компании.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

