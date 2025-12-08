2 день

Экскурсия по Сортавале. Ретропоезд "Рускеальский экспресс". Горный парк "Рускеала". Водопады Ахинкоски. Гора "Паасо"

08:25 — прибытие в Сортавалу — жемчужину Северного Приладожья.

Вас встретит наш гид, и вы сразу окунетесь в атмосферу старинного карельского города, где каждый дом — это «Руна»(история), высеченная в дереве, а каждый камень хранит тайны веков.

08:30-10:30 — обзорная экскурсия по Сортавале. Узкие улочки, украшенные резными наличниками, старинные здания, словно сошедшие с полотен художников, — всё это перенесет вас в эпоху, где время замедляет свой ход.

Вы узнаете, как жили «Карелы» — коренные жители этого края, и почувствуете их — упорство и стойкость перед суровой, но величественной природой.

10:57 — отправление на ретропоезде «Рускеальский экспресс». Это не просто поездка, а настоящее путешествие во времени, где каждая минута наполнена изысканным шармом прошлого.

12:05 — прибытие в горный парк Рускеала.

Вас ждет «Мраморный каньон» — шедевр, созданный природой и руками человека. Отвесные скалы, отражающиеся в изумрудных водах, штольни хранящие тайны веков — здесь каждый уголок дышит величием и гармонией.

Вы услышите, как «камень поет» (так местные называют эхо в каньоне), и почувствуете, как время замирает, чтобы вы могли насладиться этим моментом.

12:30— экскурсия «Мраморный каньон».

Вы узнаете, как добывали мрамор для Исаакиевского собора и Мраморного дворца, прогуляетесь по «Сухой штольне» и увидите, как мастера создают уникальные сувениры из камня, превращая его в произведения искусства.

17:00 — трансфер к водопадам Ахинкоски. Эти места знакомы каждому по фильму «А зори здесь тихие».

Пройдите по подвесным мостам над бурлящими потоками, вдохните свежий воздух, наполненный ароматом хвои, и насладитесь мощью природы. Здесь вы почувствуете «Карельскую сагу» — тихую, но мощную энергию этого края.

18:50— подъем на гору «Паасо».

С вершины открывается роскошный вид на бескрайние леса и озера Карелии, словно созданные кистью великого художника. А подсветка тропы добавит волшебства вашему путешествию.

Вы увидите «карельское небо» — такое же чистое и глубокое, как душа этого края.

19:50— возвращение на вокзал Сортавалы.

20:52— отправление поезда в Москву.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160