Ж/Д туры В/ИЗ Сортавалы

Найдено 3 тура в категории «Ж/Д туры» в Сортавале, цены от 22 710 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony» в Карелии
На автобусе
На поезде
3 дня
3 отзыва
Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony» в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
18 июл в 10:00
от 27 200 ₽ за человека
Рускеала - карельская сага
На поезде
3 дня
3 отзыва
Рускеала - карельская сага
Начало: Москва
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 24 150 ₽ за человека
Зимняя карельская сага. Железнодорожный круиз
На поезде
3 дня
3 отзыва
Зимняя карельская сага. Железнодорожный круиз
Начало: Москва
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 22 710 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лариса
    23 апреля 2025
    Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony» в Карелии
    Организаторы - молодцы, светлые головы, толковые логисты. Всё со знанием дела и уважением к туристам. Спасибо, принимающей стороне! Спасибо, "Большая страна"! До новых встреч на новых маршрутах!
    Организаторы - молодцы, светлые головы, толковые логисты. Всё со знанием дела и уважением к туристам. СпасибоОрганизаторы - молодцы, светлые головы, толковые логисты. Всё со знанием дела и уважением к туристам. СпасибоОрганизаторы - молодцы, светлые головы, толковые логисты. Всё со знанием дела и уважением к туристам. СпасибоОрганизаторы - молодцы, светлые головы, толковые логисты. Всё со знанием дела и уважением к туристам. СпасибоОрганизаторы - молодцы, светлые головы, толковые логисты. Всё со знанием дела и уважением к туристам. Спасибо
  • Н
    Надежда
    19 апреля 2025
    Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony» в Карелии
    Четкая организация и качественное исполнение.
  • Т
    Татьяна
    17 апреля 2025
    Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony» в Карелии
    Всё отлично! Буду путешествовать с Вами дальше!
  • Л
    Лилия
    28 января 2025
    Зимняя карельская сага. Железнодорожный круиз
    Поездка очень понравилась. Комфортно в поезде. Интересные экскурсии, красивые места.
  • Е
    Елена
    23 августа 2024
    Рускеала - карельская сага
    Давно мечтала побывать в туристическом месте Карелии – Рускеале, мраморном каньоне, оставшемся от горных разработок. И этим летом я, наконец-то,
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    осуществила свою мечту. Наверняка всем известно, что несколько лет назад РЖД организовали некоторые туры. Одним из них мы и воспользовались. Путешествие в горный парк "Рускеала" в Карелии. Тур 3 дня/2 ночи. Приобрели мы его в туристической компании «Большая Страна». Отправление происходит с Ленинградского вокзала в 16.50. Вагоны все новые комфортабельные купе. В поезде имеется вагон ресторан в стиле 20 годов 20 века. Меню разнообразное, цены доступные. Остановок на пути не много. Но самая запоминающаяся остановка в Санкт-Петербурге, в 01.10 поезд прибывает на Финляндский вокзал и делает остановку на 1,5 часа, чтобы мы могли полюбоваться прекрасным зрелищем – разводом Литейного моста. Он находится в 5 минутах ходьбы от вокзала. Утром поезд прибывает на станцию Сортавала. Здесь нас встретил представитель ржд-тура с замечательным гидом. Нам провели 1,5 часовую пешеходную экскурсию по городу. Гид провёл нас по центру города, рассказал про историю города, ее архитектуру, необыкновенных зданиях, и конечно об удивительных людях этого края. После экскурсии гид приводил нас на перрон Сортавала-центр. А в Рускеалу мы поехали на особенном, уникальном, единственном в России ретро-поезде «Рускеальский экспресс». Пыхтящий паровоз с клубами пара, стилизация интерьеров под дореволюционный период эпохи Николая II, дресс-код проводников, пианистка в вагоне-ресторане и протяжный гудок, как приглашение в другую эпоху. Локомотив работает на паровой тяге, топится углем. Движение поезда ощущается по-другому. И слышен старый, добрый «чух-чух-чух». А после гудка атмосфера становится совсем старинной. . Незабываемые впечатления! Интерьер вагона-ресторана великолепный! Резной деревянный потолок, стулья и столы также выполнены из дерева в ретро-стиле. А какие виды из окна, это не передаваемые ощущения. Как жаль, что это закончилось. Через час мы прибыли в горный парк "Рускеала". Входные билеты уже входят в стоимость тура, также включена одна экскурсия "Мраморный каньон". По приезду в парк нас встречает тот же представитель ржд. Парк просто изумительный. Потрясающий мраморный каньон. Также можно приобрести другие экскурсии: подземная Рускеала, катание на лодке или платформе, посещение водопадов, прыжки с тарзанки. Можно прогуляться по всем точкам парка и даже искупнуться в озере Светлое. Есть только один момент, не продуманный организаторами: билеты на экскурсии можно купить только день в день и только в кассе парка. Получается, выходя из поезда, нужно сразу мчаться в кассы, занимать очередь за билетами. Очередь получается довольно приличной. Обратно возвращались своим поездом, он прибыл на станцию Рускеала и повез нас домой. Я рекомендую всем путешествие на «Рускеальском экспрессе». Это незабываемое и доступное приключение для всей семьи. А сам горный парк «Рускеала», несомненно, с каждым годом будет становиться интереснее и краше.

  • Е
    Елена
    5 августа 2024
    Рускеала - карельская сага
    Поездом путешествовали впервые, поэтому выбрали трехдневный тур, самый непродолжительный, и поняли, что этого мало, так как все: от организации и до обслуживания- на высшем уровне. Масса самых лучших впечатлений💐
    Поездом путешествовали впервые, поэтому выбрали трехдневный тур, самый непродолжительный, и поняли, что этого мало, так какПоездом путешествовали впервые, поэтому выбрали трехдневный тур, самый непродолжительный, и поняли, что этого мало, так какПоездом путешествовали впервые, поэтому выбрали трехдневный тур, самый непродолжительный, и поняли, что этого мало, так как

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Ж/Д туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony» в Карелии
  2. Рускеала - карельская сага
  3. Зимняя карельская сага. Железнодорожный круиз
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ладожские шхеры
  4. Ретро поезд
  5. Остров Валаам
  6. Исторический парк «Бастионъ»
  7. Городище Паасо
  8. Парк Ваккосалми
  9. Памятник «Рунопевец»
Сколько стоит тур в Сортавале в апреле 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Ж/Д туры" можно забронировать 3 тура от 22 710 до 27 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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