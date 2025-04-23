Музыкальный фестиваль «Ruskeala symphony» в Карелии
Начало: Республика Карелия, Сортавала
18 июл в 10:00
от 27 200 ₽ за человека
Рускеала - карельская сага
Начало: Москва
16 мая в 10:00
23 мая в 10:00
от 24 150 ₽ за человека
Зимняя карельская сага. Железнодорожный круиз
Начало: Москва
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 22 710 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса23 апреля 2025Организаторы - молодцы, светлые головы, толковые логисты. Всё со знанием дела и уважением к туристам. Спасибо, принимающей стороне! Спасибо, "Большая страна"! До новых встреч на новых маршрутах!
- ННадежда19 апреля 2025Четкая организация и качественное исполнение.
- ТТатьяна17 апреля 2025Всё отлично! Буду путешествовать с Вами дальше!
- ЛЛилия28 января 2025Поездка очень понравилась. Комфортно в поезде. Интересные экскурсии, красивые места.
- ЕЕлена23 августа 2024Давно мечтала побывать в туристическом месте Карелии – Рускеале, мраморном каньоне, оставшемся от горных разработок. И этим летом я, наконец-то,
- ЕЕлена5 августа 2024Поездом путешествовали впервые, поэтому выбрали трехдневный тур, самый непродолжительный, и поняли, что этого мало, так как все: от организации и до обслуживания- на высшем уровне. Масса самых лучших впечатлений💐
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Ж/Д туры»
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Сейчас в Сортавале в категории "Ж/Д туры" можно забронировать 3 тура от 22 710 до 27 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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