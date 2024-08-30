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осуществила свою мечту. Наверняка всем известно, что несколько лет назад РЖД организовали некоторые туры. Одним из них мы и воспользовались. Путешествие в горный парк "Рускеала" в Карелии. Тур 3 дня/2 ночи. Приобрели мы его в туристической компании «Большая Страна». Отправление происходит с Ленинградского вокзала в 16.50. Вагоны все новые комфортабельные купе. В поезде имеется вагон ресторан в стиле 20 годов 20 века. Меню разнообразное, цены доступные. Остановок на пути не много. Но самая запоминающаяся остановка в Санкт-Петербурге, в 01.10 поезд прибывает на Финляндский вокзал и делает остановку на 1,5 часа, чтобы мы могли полюбоваться прекрасным зрелищем – разводом Литейного моста. Он находится в 5 минутах ходьбы от вокзала. Утром поезд прибывает на станцию Сортавала. Здесь нас встретил представитель ржд-тура с замечательным гидом. Нам провели 1,5 часовую пешеходную экскурсию по городу. Гид провёл нас по центру города, рассказал про историю города, ее архитектуру, необыкновенных зданиях, и конечно об удивительных людях этого края. После экскурсии гид приводил нас на перрон Сортавала-центр. А в Рускеалу мы поехали на особенном, уникальном, единственном в России ретро-поезде «Рускеальский экспресс». Пыхтящий паровоз с клубами пара, стилизация интерьеров под дореволюционный период эпохи Николая II, дресс-код проводников, пианистка в вагоне-ресторане и протяжный гудок, как приглашение в другую эпоху. Локомотив работает на паровой тяге, топится углем. Движение поезда ощущается по-другому. И слышен старый, добрый «чух-чух-чух». А после гудка атмосфера становится совсем старинной. . Незабываемые впечатления! Интерьер вагона-ресторана великолепный! Резной деревянный потолок, стулья и столы также выполнены из дерева в ретро-стиле. А какие виды из окна, это не передаваемые ощущения. Как жаль, что это закончилось. Через час мы прибыли в горный парк "Рускеала". Входные билеты уже входят в стоимость тура, также включена одна экскурсия "Мраморный каньон". По приезду в парк нас встречает тот же представитель ржд. Парк просто изумительный. Потрясающий мраморный каньон. Также можно приобрести другие экскурсии: подземная Рускеала, катание на лодке или платформе, посещение водопадов, прыжки с тарзанки. Можно прогуляться по всем точкам парка и даже искупнуться в озере Светлое. Есть только один момент, не продуманный организаторами: билеты на экскурсии можно купить только день в день и только в кассе парка. Получается, выходя из поезда, нужно сразу мчаться в кассы, занимать очередь за билетами. Очередь получается довольно приличной. Обратно возвращались своим поездом, он прибыл на станцию Рускеала и повез нас домой. Я рекомендую всем путешествие на «Рускеальском экспрессе». Это незабываемое и доступное приключение для всей семьи. А сам горный парк «Рускеала», несомненно, с каждым годом будет становиться интереснее и краше.