2 дня
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
Заглянуть в гости к средневековым мореходам, полюбоваться островами и рассмотреть горные породы
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 6:15
2 ноя в 06:15
3 ноя в 06:15
13 145₽ за человека
3 дня
Рускеала - карельская сага
Начало: Москва
«08:22 Прибытие поезда на ж/д вокзал г»
7 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 15 400₽ за человека
2 дня
Карельские пейзажи на поезде Москва - Сортавала 2: Рускеала, водопады, Шхер
Начало: Ж/д вокзал, Сортавала
«При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
1 ноя в 08:19
8 ноя в 08:19
11 950₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛидия30 августа 2024Все просто на высшем уровне, спасибо огромное.
- ЕЕлена23 августа 2024Давно мечтала побывать в туристическом месте Карелии – Рускеале, мраморном каньоне, оставшемся от горных разработок. И этим летом я, наконец-то,
- ЕЕлена5 августа 2024Поездом путешествовали впервые, поэтому выбрали трехдневный тур, самый непродолжительный, и поняли, что этого мало, так как все: от организации и до обслуживания- на высшем уровне. Масса самых лучших впечатлений💐
- ЕЕкатерина23 ноября 2023Экскурсия понравилась. Но есть вопросы к организации: заранее не связываются и не предупреждают о таких моментах, что нужно купить билеты на
- ММельничук30 июня 2023Карельские пейзажи на Ретро-поездеОрганизация на отлично.
- ААртем26 июня 2023Карельские пейзажи на Ретро-поездеВсе гиды - большие профессионалы. Было очень интересно, и увлекательно! Отдельно хотелось отметить шикарный выбор отеля для проживания в Пскове и качественное наполнение экскурсий - есть небольшое логическое разделение по дням и удобная компоновка в рамках каждого дня.
- ТТатьяна24 июня 2023Карельские пейзажи на Ретро-поездеТур по Карелии удался на 100%! Поездка организована на "отлично"! Организация чёткая, всё по времени, без задержек и опозданий. Размещение
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На поезде»
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