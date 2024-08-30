О поездах и железной дороге

Найдено 3 тура в категории «На поезде» в Сортавале, цены от 11 950 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
На автобусе
На поезде
1 отзыв
2 дня
Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
Заглянуть в гости к средневековым мореходам, полюбоваться островами и рассмотреть горные породы
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал, 6:15
2 ноя в 06:15
3 ноя в 06:15
13 145 за человека
Рускеала - карельская сага
На поезде
3 отзыва
3 дня
Рускеала - карельская сага
Начало: Москва
«08:22 Прибытие поезда на ж/д вокзал г»
7 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 15 400 за человека
Карельские пейзажи на поезде Москва - Сортавала 2: Рускеала, водопады, Шхер
На автобусе
На поезде
2 дня
Карельские пейзажи на поезде Москва - Сортавала 2: Рускеала, водопады, Шхер
Начало: Ж/д вокзал, Сортавала
«При покупке ж/д и авиабилетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения указано ориентировочное»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
1 ноя в 08:19
8 ноя в 08:19
11 950 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лидия
    30 августа 2024
    Рускеала - карельская сага
    Все просто на высшем уровне, спасибо огромное.
  • Е
    Елена
    23 августа 2024
    Рускеала - карельская сага
    Давно мечтала побывать в туристическом месте Карелии – Рускеале, мраморном каньоне, оставшемся от горных разработок. И этим летом я, наконец-то,
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    осуществила свою мечту. Наверняка всем известно, что несколько лет назад РЖД организовали некоторые туры. Одним из них мы и воспользовались. Путешествие в горный парк "Рускеала" в Карелии. Тур 3 дня/2 ночи. Приобрели мы его в туристической компании «Большая Страна». Отправление происходит с Ленинградского вокзала в 16.50. Вагоны все новые комфортабельные купе. В поезде имеется вагон ресторан в стиле 20 годов 20 века. Меню разнообразное, цены доступные. Остановок на пути не много. Но самая запоминающаяся остановка в Санкт-Петербурге, в 01.10 поезд прибывает на Финляндский вокзал и делает остановку на 1,5 часа, чтобы мы могли полюбоваться прекрасным зрелищем – разводом Литейного моста. Он находится в 5 минутах ходьбы от вокзала. Утром поезд прибывает на станцию Сортавала. Здесь нас встретил представитель ржд-тура с замечательным гидом. Нам провели 1,5 часовую пешеходную экскурсию по городу. Гид провёл нас по центру города, рассказал про историю города, ее архитектуру, необыкновенных зданиях, и конечно об удивительных людях этого края. После экскурсии гид приводил нас на перрон Сортавала-центр. А в Рускеалу мы поехали на особенном, уникальном, единственном в России ретро-поезде «Рускеальский экспресс». Пыхтящий паровоз с клубами пара, стилизация интерьеров под дореволюционный период эпохи Николая II, дресс-код проводников, пианистка в вагоне-ресторане и протяжный гудок, как приглашение в другую эпоху. Локомотив работает на паровой тяге, топится углем. Движение поезда ощущается по-другому. И слышен старый, добрый «чух-чух-чух». А после гудка атмосфера становится совсем старинной. . Незабываемые впечатления! Интерьер вагона-ресторана великолепный! Резной деревянный потолок, стулья и столы также выполнены из дерева в ретро-стиле. А какие виды из окна, это не передаваемые ощущения. Как жаль, что это закончилось. Через час мы прибыли в горный парк "Рускеала". Входные билеты уже входят в стоимость тура, также включена одна экскурсия "Мраморный каньон". По приезду в парк нас встречает тот же представитель ржд. Парк просто изумительный. Потрясающий мраморный каньон. Также можно приобрести другие экскурсии: подземная Рускеала, катание на лодке или платформе, посещение водопадов, прыжки с тарзанки. Можно прогуляться по всем точкам парка и даже искупнуться в озере Светлое. Есть только один момент, не продуманный организаторами: билеты на экскурсии можно купить только день в день и только в кассе парка. Получается, выходя из поезда, нужно сразу мчаться в кассы, занимать очередь за билетами. Очередь получается довольно приличной. Обратно возвращались своим поездом, он прибыл на станцию Рускеала и повез нас домой. Я рекомендую всем путешествие на «Рускеальском экспрессе». Это незабываемое и доступное приключение для всей семьи. А сам горный парк «Рускеала», несомненно, с каждым годом будет становиться интереснее и краше.

  • Е
    Елена
    5 августа 2024
    Рускеала - карельская сага
    Поездом путешествовали впервые, поэтому выбрали трехдневный тур, самый непродолжительный, и поняли, что этого мало, так как все: от организации и до обслуживания- на высшем уровне. Масса самых лучших впечатлений💐
    Поездом путешествовали впервые, поэтому выбрали трехдневный тур, самый непродолжительный, и поняли, что этого мало, так какПоездом путешествовали впервые, поэтому выбрали трехдневный тур, самый непродолжительный, и поняли, что этого мало, так какПоездом путешествовали впервые, поэтому выбрали трехдневный тур, самый непродолжительный, и поняли, что этого мало, так как
  • Е
    Екатерина
    23 ноября 2023
    Самобытный край: водопады, викинги и поезд из прошлого
    Экскурсия понравилась. Но есть вопросы к организации: заранее не связываются и не предупреждают о таких моментах, что нужно купить билеты на
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    поезд от СПб до Сортавала и на ретро поезд заранее, иначе их может не достаться. Такие подробности узнаются только если сам написал организатору. Во второй день уезжали на поезде самостоятельно, но наша экскурсия закончилась за 2 часа до поезда, был вечер и нам сказали, что это свободное время. Об этом "свободном времени" нужно предупреждать заранее, поскольку мы не могли не в отель вернуться, поскольку выселение в 12, да и по городу 2 часа ходить вечером было холодно.

  • М
    Мельничук
    30 июня 2023
    Карельские пейзажи на Ретро-поезде
    Организация на отлично.
    Организация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отлично
  • А
    Артем
    26 июня 2023
    Карельские пейзажи на Ретро-поезде
    Все гиды - большие профессионалы. Было очень интересно, и увлекательно! Отдельно хотелось отметить шикарный выбор отеля для проживания в Пскове и качественное наполнение экскурсий - есть небольшое логическое разделение по дням и удобная компоновка в рамках каждого дня.
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2023
    Карельские пейзажи на Ретро-поезде
    Тур по Карелии удался на 100%! Поездка организована на "отлично"! Организация чёткая, всё по времени, без задержек и опозданий. Размещение
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    в отелях моментальное и без вопросов. На все вопросы мы получали исчерпывающие ответы. Мы действительно наслаждались поездкой, все организационные моменты были решены без нашего участия на высшем уровне. Вы - большие молодцы! Спасибо Вам большое! Успехов и процветания!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «На поезде»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
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  3. Карельские пейзажи на поезде Москва - Сортавала 2: Рускеала, водопады, Шхер
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  1. Рускеала
  2. Ретро поезд
  3. Ладожские шхеры
  4. Ладожское озеро
  5. Исторический парк «Бастионъ»
  6. Памятник «Рунопевец»
  7. Остров Валаам
Сколько стоит тур в Сортавале в октябре 2024
Сейчас в Сортавале в категории "На поезде" можно забронировать 3 тура от 11 950 до 15 400. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте тур в Сортавале на 2024 год на поезде, 4 ⭐ отзыва, цены от 11950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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