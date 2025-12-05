Мои заказы

Круизы и туры по воде в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «Круизы» в Сортавале, цены от 22 710 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Вокруг Ладоги: от Лукоморья до Выборга с посещением Ладожских шхер. ЖД-круиз
На поезде
4 дня
3 отзыва
Вокруг Ладоги: от Лукоморья до Выборга с посещением Ладожских шхер. ЖД-круиз
Начало: Москва
от 42 800 ₽ за человека
Вокруг Ладоги: от Лукоморья до Выборга. ЖД-круиз
На поезде
4 дня
3 отзыва
Вокруг Ладоги: от Лукоморья до Выборга. ЖД-круиз
Начало: Москва
от 39 400 ₽ за человека
Зимняя карельская сага. Железнодорожный круиз
На поезде
3 дня
3 отзыва
Зимняя карельская сага. Железнодорожный круиз
Начало: Москва
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 22 710 ₽ за человека

Какие места ещё посмотреть в Сортавале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ретро поезд
  4. Остров Валаам
  5. Ладожские шхеры
  6. Исторический парк «Бастионъ»
  7. Питомник хаски
  8. Онежская набережная
  9. Водопад Кивач
  10. Парк Ваккосалми
Сколько стоит тур в Сортавале в сентябре 2025
Сейчас в Сортавале в категории "Круизы" можно забронировать 3 тура от 22 710 до 42 800. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
