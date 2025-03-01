читать дальше посетите горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и музей живой истории «Бастионъ».



Второй день включает подъём на гору Паасо, посещение музея «У мастера» и обзорную экскурсию по городу Сортавала. На третий день у вас будет свободный день для отдыха в Сортавале.

Три дня в Карелии среди водопадов, озёр и мраморных скал помогут забыть о суете будней и расслабиться. Путешествие на отреставрированном поезде XIX века позволит увидеть главные достопримечательности.В первый день вы