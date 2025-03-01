Карельские пейзажи на Ретропоезде 3. Лайт, на Ласточке из Петербурга

Карельские пейзажи на Ретропоезде 3
Три дня в Карелии среди водопадов, озёр и мраморных скал помогут забыть о суете будней и расслабиться. Путешествие на отреставрированном поезде XIX века позволит увидеть главные достопримечательности.

В первый день вы
читать дальше

посетите горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и музей живой истории «Бастионъ».

Второй день включает подъём на гору Паасо, посещение музея «У мастера» и обзорную экскурсию по городу Сортавала. На третий день у вас будет свободный день для отдыха в Сортавале.

Карельские пейзажи на Ретропоезде 3. Лайт, на Ласточке из Петербурга
Карельские пейзажи на Ретропоезде 3. Лайт, на Ласточке из Петербурга
Карельские пейзажи на Ретропоезде 3. Лайт, на Ласточке из Петербурга
Ближайшие даты:
1
мар5
мар8
мар12
мар15
мар19
мар22
мар
Время начала: 06:15

Описание тура

Что вас ожидает: Три дня в окружении живописной карельской природы, среди водопадов, озер и мраморных скал помогут вам забыть о суете будней и расслабиться. Путешествие уникально благодаря возможности проехать до горного парка «Рускеала» на отреставрированном поезде XIX века. Вы вы познакомитесь с главными достопримечательностями Карелии, насладитесь шумом бурных лесных водопадов, побываете в настоящем поселении викингов. А на третий проведете свободный день в Сортавала и напитаетесь спокойствием этого озерного городка! 1-й день: Санкт-Петербург. Финляндский вокзал – Сортавала – поездка на ретропоезде – горный парк «Рускеала» – водопады Ахвенкоски – музей живой истории «Бастiонъ» – город Сортавала 2-й день: Сортавала – подъем на гору Паасо – залив Кирьявалахти – «Северная Фиваида» – музей «У Мастера» – Сортавала – обзорная экскурсия по городу – авторская экскурсия «Загадки парка «Ваккосалми» 3-й день: Сортавала: свободный день Важная информация:
  • Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки.
  • В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой.
  • В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах.
  • Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет – остается на ваше усмотрение.
  • С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры.
  • Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей.

Согласно расписанию в календаре

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Бюджетот 12 450 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Бюджетот 18 250 ₽
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Оптимаот 14 950 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Оптимаот 22 250 ₽
За одного человека при двухместном размещении в номере категории Хитот 17 550 ₽
За одного человека при одноместном размещении в номере категории Хитот 26 950 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сортавала
  • Горный парк «Рускеала»
  • Парк истории «Бастiонъ»
Что включено
  • Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Сопровождение профессионального гида на протяжении двух дней тура
  • Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (2 ночи)
  • Завтраки в отеле (кроме отелей категории «бюджет»)
  • Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
  • Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
  • Увлекательные трассовые экскурсии
  • Входные билеты в горный парк «Рускеала»
  • Экскурсия "Мраморный каньон" по "Рускеале" с местным гидом
  • Входной билет в музей под открытым небом «Северная Фиваида»
  • Авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии»
  • Входные билеты в парк истории «Бастiонъ»
  • Экскурсия по парку истории «Бастiонъ», в программе которой вы увидите походный лагерь мореходов, кузницу, гончарную мастерскую, жилые дома и небольшой монетный двор, капище, первую в России реконструкцию настоящего длинного дома викингов с крышей в виде перевернутого драккара
  • Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
  • Обзорная экскурсия по городу Сортавала
  • Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
  • Авторская трассовая экскурсия «Скалистый берег Кирьявалахти»
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты:/n "Ласточка" Санкт-Петербург - Сортавала/nСортавала - "Рускеала" на ретропоезде (по желанию если вы не хотите ехать на ретропоезде, наш гид встретит вас на станции в Сортавала и отвезет в парк на автобусе) /n"Ласточка" Сортавала - Санкт-Петербург
  • Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
  • Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 650-850 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Финляндский вокзал
Завершение: ЖД вокзал Сортавала
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Автобус подается за 30 мин до отправления. В наших автобусах свободная рассадка, и если вы хотите занять определенное место, рекомендуем приходить к началу посадки
  • В наших турах будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
  • В туре гид предложит вам меню комплексного обеда. Его можно будет заказать и оплатить в автобусе. Либо самостоятельно исследовать местную кухню в понравившихся кафе или ресторанах
  • Наши туры начинаются в Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Сортавала и в Кеми. Обращаем ваше внимание, что вы самостоятельно добираетесь до точки начала тура. Позаботьтесь о соответствующих билетах заранее. Во многих турах у вас есть уникальная возможность совершить поездку на «Рускеальском экспрессе». Приобретать билет на ретропоезд или нет - остается на ваше усмотрение
  • С 18:00 до 22:00 ч. накануне выезда мы пришлем вам СМС с номером автобуса и номером телефона гида. Телефон гида доступен с момента подачи автобуса. Любые вопросы по путешествию до начала тура помогут решить наши менеджеры
  • Путешествие детей без сопровождения родителя или законного представителя запрещено. В соответствии с законом о перевозке детей, один взрослый может сопровождать не более 7 несовершеннолетних детей
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Сортавалы

По тропам карельских лесов: лыжный мини-тур
1 отзыв
3 дня
По тропам карельских лесов: лыжный мини-тур
Преодолеть более 30 километров и увидеть зимние пейзажи Ладоги
Начало: Станция «Сортавала», около 8:30 (при прибытии реко...
Сегодня в 08:30
7 мар в 08:30
21 000 за человека
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
На автобусе
21 отзыв
2 дня 18 часов
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 12:00
5 мар в 12:00
от 16 650 за человека
Карельские пейзажи на поезде Москва - Сортавала 2: Рускеала, водопады, Шхер
На автобусе
На поезде
1 отзыв
2 дня
Карельские пейзажи на поезде Москва - Сортавала 2: Рускеала, водопады, Шхер
Начало: Ж/д вокзал, Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 08:19
7 мар в 08:19
от 11 950 за человека