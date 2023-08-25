1 день

Прибытие в Сортавала. Переезд к Ладожскому озеру. Треккинг по горе Хийденвуори

Сбор группы в г. Сортавала в 08:19 на вокзале со стороны перрона с табличкой.

Рекомендуем для прибытия поезд № 160B.

Едем завтракать в уютном кафе.

Знакомимся с гидом и другими участниками тура.

Рассаживаемся по автобусам и мчим к берегу Ладожского озера.

Здесь отправляемся в треккинг по «спине лешего», то есть по горе Хийденвуори.

Иногда эту гору еще называют Лысой, потому что на вершине горы нет ни одного дерева.

Путь к вершине короткий, но достаточно крутой — особая физическая подготовка не нужна.

С вершины горы любуемся потрясающими видами на Ладожское озеро, острова, шхеры и реку Янисйоки.

В ясный солнечный день мы можем увидеть даже купола легендарного Валаамского монастыря.

На вершине есть рукотворная пещера, которую во время русско-финской войны соорудили финны, — грот с вертикальной шахтой. Там же сохранилась надпись 1940 года.

Спускаемся, внизу нас уже ждут мотолодки — отправляемся на один из островов Ладожских шхер, где сегодня вечером мы поставим лагерь.

Ладожское озеро — это самое крупное озеро Европы.

Оно богато островами — до 500 островов площадью до 300 кв. км.

Ожерелье островов разделено между собой лабиринтом проливов (шхер).

Сходим на берег, обустраиваем лагерь и готовим ужин — наслаждаемся каждым моментом этого путешествия.