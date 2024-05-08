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Авторский тур
4 дня
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
39 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Сортавала, железнодорожный вокзал, 10:20
10 июня в 10:20
11 июня в 10:20
13 145₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Начало: Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
21 июля в 08:30
55 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Карелия только для девушек
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
Начало: Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, 08:30
19 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария8 мая 2024Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,
- ООльга31 августа 2023Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше, больше всего понравилась Елена
- ЕЕвгения22 июля 20232х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍 Гиды Александр и Оксана очень приятные люди, профессионалы, увлеченные своим делом. Рассказали
- ККристина9 июля 2023Вкусы Карелии. Гастрономический турМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
- ММельничук30 июня 2023Четыре шага к сердцу КарелииОрганизация на отлично.
- ЕЕлена11 июня 2023Четыре шага к сердцу КарелииПоездка прошла просто замечательно!
- ЕЕкатерина6 мая 2023Рускеальская сказкаОтдыхали в мае 2023. Тур очень понравился, организация, отношение, все на высоком уровне. Сама Карелия впечатлила, Рускеала, остров Валаам, гора Паасу, хотелось бы еще раз вернуться. Правда в мае в Карелии еще прохладно, в следующий раз поедем только летом:)
- ААнтон29 апреля 2023Рускеальская сказкаТур оставил максимально положительные эмоции, начиная с его организации и заканчивая посещением очень красивых природных, архитектурных локаций, а также знакомством
- ЕЕлена28 февраля 2023Вкусы Карелии. Гастрономический турБольшая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.
- ДДенис13 октября 2022Рускеальская сказкаВсё понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Ладожские шхеры»
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