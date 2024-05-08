Туры на Ладожские шхеры

Найдено 4 тура в категории «Ладожские шхеры» в Сортавале, цены от 13 145 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
39 900 за человека
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
4 отзыва
Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
Увидеть пейзажи, напоминающие норвежские фьорды, и исследовать рускеальские тропы
Начало: Сортавала, железнодорожный вокзал, 10:20
10 июня в 10:20
11 июня в 10:20
13 145 за человека
От Ладоги до Онеги на велосипедах
🚲 На велосипеде
Авторский тур
5 дней
От Ладоги до Онеги на велосипедах
Прокатиться по живописным берегам озёр и посетить знаковые достопримечательности Карелии
Начало: Сортавала, ж. - д. вокзал, 08:30. Желающие посетит...
21 июля в 08:30
55 000 за человека
Карелия только для девушек
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
2 дня
Карелия только для девушек
Увидеть нетривиальные и эстетичные локации, прокатиться на катере по Ладоге и найти красные гранаты
Начало: Сортавала или ж. - д. станция Хелюля, 08:30
19 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    8 мая 2024
    Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
    Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё понравилось, отличный обозревательный тур,
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    знаем куда хотелось бы попасть ещё раз, для подробного изучения, и много мест, где мы ещё не были. Повод вернутся в Карелию снова и снова

    Шесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всёШесть экскурсий за два дня. Не для тех, кто хочет посидеть спокойно в номере. Нам всё
  • О
    Ольга
    31 августа 2023
    Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
    Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше, больше всего понравилась Елена
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    в Петрозаводске! Мне с группой повезло, было мало народа в конце августа, всего 7 в первые два дня, только в последний день в группе было 48 человек, но все было организовано просто супер, приехали в Петрозаводск четко в 17 (у меня был поезд в 18, успела, но лучше конечно не рисковать и брать билет позже, но в моем направлении не было)! Хорошие условия проживания, особенно в Петрозаводске. Не попали на Валаам из-за погоды, метеоры не ходили все дни, нам меняли программы по дням (сначала была Рускеала), в надежде попасть на Валаам. Вместо Валаама были Ладожские шхеры, тоже очень красиво, и ещё несколько локаций в Сортавале. С другой стороны нам повезло с погодой во все другие дни, в день Кижи было очень тепло и солнечно) в общем да, организаторы топ, все сделали на высоте, но на погоду и состав группы влиять понятно не могут) у нас была очень хорошая группа

    Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше
  • Е
    Евгения
    22 июля 2023
    Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
    2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍 Гиды Александр и Оксана очень приятные люди, профессионалы, увлеченные своим делом. Рассказали
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    о прекрасном городе Сортавала и о Карелии в целом. Горный парк Рускеала -любовь с первого взгляда! 😍Природа нереальная! ❤️ Организация экскурсии идеальная! 👍 (НО: если планируете эту экскурсию и хотите поехать на ретро поезде в Рускеала, нужно заранее покупать билеты на него. Каким-то чудом мне удалось купить билеты, но уже на другую дату (тк ребенок хотел прокатиться на нем) и пришлось остаться на 3й день в Сортавале (о чем я не жалею)

    2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍2х дневная Экскурсия (из СПб на ласточке в Сортавала)👍
  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Вкусы Карелии. Гастрономический тур
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
  • М
    Мельничук
    30 июня 2023
    Четыре шага к сердцу Карелии
    Организация на отлично.
    Организация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отличноОрганизация на отлично
  • Е
    Елена
    11 июня 2023
    Четыре шага к сердцу Карелии
    Поездка прошла просто замечательно!
    Поездка прошла просто замечательно!Поездка прошла просто замечательно!Поездка прошла просто замечательно!
  • Е
    Екатерина
    6 мая 2023
    Рускеальская сказка
    Отдыхали в мае 2023. Тур очень понравился, организация, отношение, все на высоком уровне. Сама Карелия впечатлила, Рускеала, остров Валаам, гора Паасу, хотелось бы еще раз вернуться. Правда в мае в Карелии еще прохладно, в следующий раз поедем только летом:)
    Отдыхали в мае 2023Отдыхали в мае 2023Отдыхали в мае 2023Отдыхали в мае 2023Отдыхали в мае 2023Отдыхали в мае 2023Отдыхали в мае 2023Отдыхали в мае 2023
  • А
    Антон
    29 апреля 2023
    Рускеальская сказка
    Тур оставил максимально положительные эмоции, начиная с его организации и заканчивая посещением очень красивых природных, архитектурных локаций, а также знакомством
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    с отличными людьми 👍в общем, атмосфера была классная, большое спасибо! По поводу рекомендаций/пожеланий, во второй день программа по времени длилась только до 14:00. Было бы здорово включить какую-то дополнительную экскурсию, чтобы занять время, например, до 18:00. Конечно, с учетом поправки на погоду и отсутствие навигации по озеру

  • Е
    Елена
    28 февраля 2023
    Вкусы Карелии. Гастрономический тур
    Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.
  • Д
    Денис
    13 октября 2022
    Рускеальская сказка
    Всё понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Ладожские шхеры»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
  2. Фантастическая природа Карелии и горный парк «Рускеала»
  3. От Ладоги до Онеги на велосипедах
  4. Карелия только для девушек
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожские шхеры
  3. Ладожское озеро
  4. Набережная
  5. Остров Валаам
  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Ладожские шхеры" можно забронировать 4 тура от 13 145 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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