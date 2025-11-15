2 день

Мандроги. Водопад Белые мосты

06:15 Прибытие поезда на ст. Лодейное поле.

07:30 Рассаживаемся по автобусам и отправляемся в удивительную деревню Мандроги!

Завтрак на территории деревни Мандроги.

Пешеходная экскурсия (2 часа).

Путешествие в прошлое: вы увидите подлинные дома XIX века, привезенные из Вологодской и Архангельской областей. В них работают мастера народных промыслов – можно попробовать себя в гончарном деле или росписи по дереву.

Тайны Лукоморья (детская программа): мы совершим волшебную прогулку на поляну, где среди окутанных сказочными чарами елей и берёз прячутся любимые персонажи русских народных сказок.

Здесь же – древний храм Пророка Елисея, и вы сможете услышать проникновенное пение малого состава архиерейского хора.

Музей Водки (программа для взрослых) – национальная гордость! Вы увидите уникальную коллекцию (почти 4000 бутылок со всего мира!), узнаете вековые традиции и, конечно, продегустируете избранную водку или ароматную настойку под хрустящие огурчики и душистые сухарики от поваров ресторана «Гостиный двор»! Это не просто музей – это гимн русскому духу!

Свободное время для самостоятельной прогулки по деревне.

11:30 Выезд из деревни Мандроги, трансфер на ст. Лодейное Поле.

12:00 Отправление поезда до ст. Леппясилта.

Обед в поезде.

15:30 Прибытие на ст. Леппясилта.

Трансфер к таинственному водопаду Белые Мосты (Юканкоски).

Тур проходит на автомобилях повышенной проходимости по бездорожью, поэтому будьте готовы к тряске во время движения.

Локация находится в дикой природе — здесь нет оборудованных туалетов и проложенных троп. Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, а также взять необходимые личные вещи.

Встреча с нетронутой красотой: мы доберёмся до самого высокого водопада Северного Приладожья (18 метров). Это место силы, спрятанное в глуши карельских лесов. Его мощь, монументальность и поразительное уединение оставят неизгладимое впечатление. Дорога к нему – уже приключение! И поверьте, оно того стоит!

Пикник на природе.

18:30 Отправление поезда в сторону Сортавалы.

Отдыхаем в купе.

На этом уникальном участке нашего путешествия вас ждет поездка в открытым вагоне — один из самых живописных отрезков пути!

Открытый обзорный ретровагон с незастекленными окнами подарит вам ощущение полной свободы и единения с бескрайней карельской природой. Лес, скалы и озёра проносятся мимо, ветер играет в волосах, а вы — словно герой кино!

Вы сможете сделать красочные фотографии и записать видео, которые еще долгое время будут напоминать вам об увлекательной поездке.

21:30 Прибытие на ст. Сортавала (путь 9).

Свободное время для самостоятельной прогулки в Сортавале.

Ночь в поезде.

