Это путешествие оставит неизгладимые впечатления на всю жизнь! Ваш дом на ближайшие 4 дня – комфортабельный туристский поезд. Здесь вас ждут уютные купе, вкусные завтраки и незабываемые виды за окном.
Программа тура по дням
Отправление поезда из Москвы
18:37 Самостоятельная посадка в туристский поезд № 932 на Ленинградском вокзале Москвы.
Мандроги. Водопад Белые мосты
06:15 Прибытие поезда на ст. Лодейное поле.
07:30 Рассаживаемся по автобусам и отправляемся в удивительную деревню Мандроги!
Завтрак на территории деревни Мандроги.
Пешеходная экскурсия (2 часа).
Путешествие в прошлое: вы увидите подлинные дома XIX века, привезенные из Вологодской и Архангельской областей. В них работают мастера народных промыслов – можно попробовать себя в гончарном деле или росписи по дереву.
Тайны Лукоморья (детская программа): мы совершим волшебную прогулку на поляну, где среди окутанных сказочными чарами елей и берёз прячутся любимые персонажи русских народных сказок.
Здесь же – древний храм Пророка Елисея, и вы сможете услышать проникновенное пение малого состава архиерейского хора.
Музей Водки (программа для взрослых) – национальная гордость! Вы увидите уникальную коллекцию (почти 4000 бутылок со всего мира!), узнаете вековые традиции и, конечно, продегустируете избранную водку или ароматную настойку под хрустящие огурчики и душистые сухарики от поваров ресторана «Гостиный двор»! Это не просто музей – это гимн русскому духу!
Свободное время для самостоятельной прогулки по деревне.
11:30 Выезд из деревни Мандроги, трансфер на ст. Лодейное Поле.
12:00 Отправление поезда до ст. Леппясилта.
Обед в поезде.
15:30 Прибытие на ст. Леппясилта.
Трансфер к таинственному водопаду Белые Мосты (Юканкоски).
Тур проходит на автомобилях повышенной проходимости по бездорожью, поэтому будьте готовы к тряске во время движения.
Локация находится в дикой природе — здесь нет оборудованных туалетов и проложенных троп. Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, а также взять необходимые личные вещи.
Встреча с нетронутой красотой: мы доберёмся до самого высокого водопада Северного Приладожья (18 метров). Это место силы, спрятанное в глуши карельских лесов. Его мощь, монументальность и поразительное уединение оставят неизгладимое впечатление. Дорога к нему – уже приключение! И поверьте, оно того стоит!
Пикник на природе.
18:30 Отправление поезда в сторону Сортавалы.
Отдыхаем в купе.
На этом уникальном участке нашего путешествия вас ждет поездка в открытым вагоне — один из самых живописных отрезков пути!
Открытый обзорный ретровагон с незастекленными окнами подарит вам ощущение полной свободы и единения с бескрайней карельской природой. Лес, скалы и озёра проносятся мимо, ветер играет в волосах, а вы — словно герой кино!
Вы сможете сделать красочные фотографии и записать видео, которые еще долгое время будут напоминать вам об увлекательной поездке.
21:30 Прибытие на ст. Сортавала (путь 9).
Свободное время для самостоятельной прогулки в Сортавале.
Ночь в поезде.
Горный парк «Рускеала». Выборг
Завтрак в поезде.
07:50 Встреча с гидом.
За дополнительную плату приглашаем на водную прогулку (стоимость дополнительной услуги 4200 руб. /чел.).
Приглашаем на водную прогулку по прекрасным Ладожским шхерам — аналогу норвежских фьордов. Прокатитесь на скоростном катере от причала «Сортавала Центр» до скалистых островов с уникальной экосистемой, прогуляйтесь по скалистым островам и реликтовому хвойному лесу.
На водной прогулке вас ждут:
- потрясающие виды на Ладожское озеро;
- медленный проезд через гряду скальных островов — Ладожских шхер;
- прогулка по скальной породе одного из островов; (продолжительность около 1,5—2 ч.).
Водная прогулка может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий. Деньги будут возвращены.
Обратите внимание! За посещение национального парка «Ладожские шхеры» в целях туризма и отдыха взимается плата 350 рублей с человека с оплатой. Оплата производится по QR-коду. Сопровождающие в поезде предоставят визитку.
Посещение водной прогулки проводится вместо обзорной экскурсии по Сортавале.
08:00 Пешеходная экскурсия «Очарование Сортавалы».
Добро пожаловать в уютный карельский городок с удивительной историей и архитектурой. Мы прогуляемся по его старинным улочкам, услышим городские легенды, увидим сохранившиеся здания финского модерна и окунемся в уникальную атмосферу северного Приладожья.
Вы сможете выбрать варианты проезда до горного парка Рускеала (просим сообщить менеджеру о выбранном варианте программы):
- На ретропоезде «Рускеальский экспресс» (стоимость дополнительной услуги 1 850 руб. /чел.). Это не просто трансфер, а полноценная туристическая достопримечательность и уникальный опыт. Вы прокатитесь на настоящем или стилизованном под старину паровозе по живописной дороге через карельские леса и озера.
- На автобусе. Стандартный и наиболее быстрый групповой трансфер на комфортабельном туристическом автобусе.
Прибытие в горный парк Рускеала.
Вас ждет «Мраморный каньон» — шедевр, созданный природой и руками человека. Отвесные скалы, отражающиеся в изумрудных водах, штольни, хранящие тайны веков… Здесь каждый уголок дышит величием и гармонией.
Вы услышите, как «камень поет» (так местные называют эхо в каньоне), и почувствуете, как время замирает, чтобы вы могли насладиться этим моментом.
Экскурсия «Мраморный каньон». Вы узнаете, как добывали мрамор для Исаакиевского собора и Мраморного дворца, прогуляетесь по «Сухой штольне» и увидите, как мастера создают уникальные сувениры из камня, превращая его в произведения искусства.
Свободное время для самостоятельной прогулки в парке Рускеала.
14:00 Трансфер на автобусе из горного парка Рускеала до Сортавалы.
15:09 Отправление поезда от ж/д вокзала Сортавала в Выборг.
17:45 Прибытие в Выборг. Единственный в России город с подлинной средневековой душой!
Пешеходная экскурсия «Сквозь века Выборга».
Вас ждет путешествие во времени, во время которого вы увидите:
- узкие брусчатые улочки, по которым ступали шведские рыцари, Петр Великий и Витус Беринг!
- величественный Выборгский замок (внешний осмотр) – символ города на Замковом острове.
- очарование старинных площадей: Рыночная, Соборная, Петровская, Торгильская с памятником основателю – Торгильсу Кнутссону.
- архитектурные шедевры: дом купеческой гильдии, загадочная Часовая башня, уютная Усадьба бюргера – здесь каждый камень дышит историей!
Свободное время.
23:43 Отправление туристского поезда №932 в Москву.
Прибытие поезда в Москву
Завтрак в поезде.
10:16 Прибытие поезда №930 на Ленинградский вокзал Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в вагонах поезда.
Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 19 700 руб.
Стоимость тура на 1 человека для заезда 26.09.2025, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|Двухместное купе (под запрос)
|Для взрослых
|44 000
|61 340
|Для детей от 8 до 14 лет включительно (с местом)
|43 500
|60 500
|Для детей от 0 до 7 лет включительно (с местом)
|43 000
|60 000
Наличие мест уточняйте при бронировании.
Обратите внимание! Размещение в четырёхместном купе смешанное.
Варианты проживания
Туристический поезд
Предварительно размещение в четырёхместном купе.
В купе 2 нижние и 2 верхние полки, 1 среднее полотенце на человека.
2 туалета с раковинами, без душа.
Размещение в двухместном купе под запрос.
2 нижние, 1 среднее полотенце на человека.
2 туалета с раковинами, без душа.
В составе поезда есть вагон-ресторан. Бесплатный душ в отдельном вагоне.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Питание по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе
- Проезд на ретропоезде «Рускеальский экспресс» - 1 850 руб. /чел
- Водная прогулка «Ладожские шхеры» - 4 200 руб. /чел
- Сбор за посещение национального парка "Ладожские шхеры" (услуга оплачивается индивидуально для выбравших водную прогулку "Ладожские шхеры") - 350 руб. /чел
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 19 700 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Время в программе указано ориентировочно.
График движения поезда (туристской программы) может измениться.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Какая есть важная информация в туре?
- Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
- Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
- В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
- Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
- В турах по территории РФ не подразумевается наличие нотариально-заверенного согласия от одного из родителей / законного представителя на путешествие ребенка в сопровождении третьего лица. Но мы рекомендуем рукописное согласие одного из родителей / законных представителей на принятие решения в случае необходимости медицинской помощи ребенку + копия первой страницы и страницы с пропиской родителя / законного представителя, дающего рукописное согласие.
- Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
- Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
На что стоит обратить внимание перед отправлением в тур?
Во второй день тура состоится трансфер к таинственному водопаду Белые Мосты (Юканкоски). Он проходит на автомобилях повышенной проходимости по бездорожью, поэтому будьте готовы к тряске во время движения.
Локация находится в дикой природе — здесь нет оборудованных туалетов и проложенных троп. Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь, а также взять необходимые личные вещи.