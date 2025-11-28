Встречаем вас на вокзале Сортавалы с 8:30 до 10:30. Если приедете раньше, организуем прогулку по парку Ваккосалми. После завтрака отправимся в экопарк «Долина водопадов». Поднимемся по деревянной лестнице, любуясь заснеженными елями, и выйдем к копии старинной мельницы.

Затем посетим этнопарк саамов: познакомимся с культурой первых народов Карелии, узнаем об их традициях и образе жизни, пообщаемся с хаски и оленями.

После этого направимся к комплексу «Гора Филина» — подземному бункеру, вырубленному в скале. Пройдём по тоннелям и поднимемся на вершину, откуда открываются завораживающие виды.

К вечеру заселимся в отель на берегу Ладоги. При желании можно посетить баню или поплавать в бассейне с панорамными окнами.

Дополнительно (по погоде и желанию) возможен полёт на воздушном шаре над заснеженными парками Карелии. Полёт проводится в этот или следующий день, при подходящих условиях.