Комфорт-тур в Карелию в мини-группе: «Рускеала», ретропоезд и проживание в глэмпинге на Ладоге
Сделать фото с оленями, исследовать подземные штольни и прокатиться по Ладожским шхерам на хивусе
В одном туре мы собрали всё самое интересное, чтобы вы всего за 3 дня успели увидеть максимум и получить море впечатлений.
Зимняя сказка начинается! Вы посетите как главные достопримечательности, так и читать дальше
необычные локации, куда редко добираются другие путешественники.
В экопарке «Долина водопадов» насладитесь прогулкой по заснеженному лесу, а в военно-историческом комплексе «Гора Филина» исследуете подземный бункер, вырубленный в скале.
Полюбуетесь Мраморным каньоном в горном парке «Рускеала» и спуститесь в подземные штольни с ледяными арками.
Прокатитесь на ретропоезде, ощущая себя знатными господами и дамами: вагоны с бархатной обивкой, живая музыка и проводники в форме создадут неповторимую атмосферу. А ещё прогуляетесь по Ладожским шхерам на судне на воздушной подушке.
Мы позаботились не только о насыщенной программе, но и о комфорте — жить будем в купольных домах с панорамными окнами, откуда открывается вид на Ладогу.
5
1 отзыв
Описание тура
Организационные детали
.
Программа тура по дням
1 день
Экопарк «Долина водопадов», саамы, хаски и олени, бункер в скале и заселение в отель на берегу Ладоги
Встречаем вас на вокзале Сортавалы с 8:30 до 10:30. Если приедете раньше, организуем прогулку по парку Ваккосалми. После завтрака отправимся в экопарк «Долина водопадов». Поднимемся по деревянной лестнице, любуясь заснеженными елями, и выйдем к копии старинной мельницы.
Затем посетим этнопарк саамов: познакомимся с культурой первых народов Карелии, узнаем об их традициях и образе жизни, пообщаемся с хаски и оленями.
После этого направимся к комплексу «Гора Филина» — подземному бункеру, вырубленному в скале. Пройдём по тоннелям и поднимемся на вершину, откуда открываются завораживающие виды.
К вечеру заселимся в отель на берегу Ладоги. При желании можно посетить баню или поплавать в бассейне с панорамными окнами.
Дополнительно (по погоде и желанию) возможен полёт на воздушном шаре над заснеженными парками Карелии. Полёт проводится в этот или следующий день, при подходящих условиях.
2 день
Путешествие на ретропоезде, горный парк «Рускеала» и подземные штольни
После завтрака отправимся в путешествие на ретропоезде: паровоз, вагоны с бархатной обивкой, живая музыка и проводники в форме создадут неповторимую атмосферу. Прибудем в горный парк «Рускеала». Пройдём вдоль мраморного каньона, вдохнём свежий воздух и увидим, как скалы отражаются в бирюзовой воде.
Далее нас ждёт уникальный маршрут «Подземная Рускеала»: мы посетим бывшие мраморные штольни с ограниченным доступом. Сюда смогут попасть только участники нашей группы. Внутри — ледяные арки, отражения света и полная тишина.
В завершение — свободное время в парке. Можно прокатиться на зиплайне, тройке лошадей или зимнем банане, либо просто выпить горячего глинтвейна и полюбоваться северными пейзажами.
3 день
Свободное утро, этнографический музей Карелии и прогулка по Ладожским шхерам на хивусах
Это утро — время для отдыха и тишины. Первую половину дня мы оставили свободной, чтобы вы насладились Ладогой без спешки. Отель расположен прямо на берегу озера, среди вековых сосен. Можно прогуляться к святому месту, где крестили первых викингов, посетить часовни, устроить фотосессию или покататься на ватрушках по снегу.
В 12:00 — выселение и переезд в этнографический музей Карелии, где мы познакомимся с традициями и бытом северных народов.
После обеда отправимся на прогулку по Ладожским шхерам на хивусах — катерах на воздушной подушке. Мы словно бы пролетим над землёй, мимо замёрзших просторов, скал и сосен.
Вечером нас ждёт ужин в Сортавале и посадка на поезд — в 18:30 или 20:30, в зависимости от времени билетов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
Все экскурсии с сертифицированными гидами
Сопровождение гида-организатора
Входные билеты
Билеты на ретропоезд
Прогулка на хивусе по Ладожским шхерам
Посещение этнопарка с хаски и оленями
Что не входит в цену
Билеты до Сортавалы и обратно (можем организовать трансфер из Санкт-Петербурга или поможем купить билеты из Москвы)
Обеды и ужины
Доплата за 1-местное размещение (стоимость по запросу)
Полёт на воздушном шаре - 12 500 ₽
Стоимость тура на даты с 29.12 по 12.01 - 89 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сортавала, ж/д вокзал, 10:30
Завершение: Сортавала, ж/д вокзал, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Сортавале
Я — Настя, автор и организатор путешествий. Более 10 лет в дороге, из них 5 лет создаю авторские маршруты. В моих турах — сочетание комфорта, заботы и ярких впечатлений. Я подбираю отели, атмосферу и гидов так, чтобы ваше путешествие было лёгким, красивым и запоминающимся.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Мария
28 ноя 2025
Организация тура просто на высоте! Всё так классно продумано и по времени всё чётко расписано, что эмоции зашкаливают) Всё было супер: нас встретили, довезли, забрали, экскурсии с местными гидами реально читать дальше
увлекательные, и при этом оставалось время спокойно погулять и сделать кучу фото — ну разве это не лучший вариант для поездки с экскурсиями? Программа очень насыщенная и интересная, особенно для тех, кто впервые едет в Карелию, как я. Мы побывали в самых красивых уголках региона, и при этом смогли расслабиться в замечательном отеле, прогуляться по его территории (даже некоторые из нашей группы успели сходить в спа и баню). В общем, рекомендую этого организатора без сомнений! Спасибо за этот короткий, но яркий отпуск с кучей классных эмоций!