Перезагрузка – туры в Сортавале

Найдено 3 тура в категории «Перезагрузка» в Сортавале, цены от 12 925 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
Погулять по островам Валаам и Кижи, полюбоваться водопадами и обойти Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", 07:00;...
7 июля в 07:00
9 июля в 07:00
37 345 за человека
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Авторский тур
3 дня
Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
Оказаться в сказке заснеженных лесов, погладить животных и погрузиться в волшебство «Рускеалы»
Начало: Сортавала, до 08:30
31 дек в 08:30
3 янв в 08:30
36 500 за человека
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Поиграть в кладоискателей, помедитировать под шум летящей воды и выбрать экскурсию по интересам
Начало: Сортавала, ж-д. вокзал, 08:30
5 июля в 08:30
6 июля в 08:30
12 925 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Тхорова
    22 октября 2023
    3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
    Все очень понравилось маме, информативно очень насыщенно,организовано все хорошо, проживание было в Катарине - тоже отлично, в общем, большое спасибо!
  • М
    Михаил
    25 сентября 2023
    3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
    Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер! Советую заранее обсудить с гидом возможность поездки на ретропоезде, отличное дополнение к туру, не меняющее маршрута Все очень понравилось!
    Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер!
  • М
    Маргарита
    11 сентября 2023
    3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
    Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная! Отдельное спасибо нашему гиду Елене, которая всегда была на связи, всё шло чётко по графику, мы были в надёжных руках)))
    Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная!Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная!Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная!Мне очень понравился экскурсионный тур, насыщенный, динамичный, за три дня получилось посмотреть основные достопримечательности) красота невероятная!

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Перезагрузка»

Самые популярные туры этой рубрики в Сортавале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. 3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
  2. Новый год по-карельски: хаски, северные олени, викинги и ретропоезд
  3. Карельский экспресс: горный парк «Рускеала», знаменитые водопады и экскурсии на выбор
Какие места ещё посмотреть в Сортавале
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ладожские шхеры
  4. Остров Валаам
  5. Набережная
  6. Ретро поезд
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Перезагрузка" можно забронировать 3 тура от 12 925 до 37 345. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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