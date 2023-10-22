Т Тхорова 3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды Все очень понравилось маме, информативно очень насыщенно,организовано все хорошо, проживание было в Катарине - тоже отлично, в общем, большое спасибо!

М Михаил 3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды Отличная организация! Невероятно рекомендую, все было супер! Советую заранее обсудить с гидом возможность поездки на ретропоезде, отличное дополнение к туру, не меняющее маршрута Все очень понравилось!