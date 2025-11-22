Мои заказы

Туры на форелевое хозяйство

Найдено 3 тура в категории «Форелевое хозяйство» в Сортавале, цены от 12 700 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Два дня в сказочной Карелии: горный парк «Рускеала», Паасо и другие популярные места
На машине
2 дня
2 отзыва
Прокатиться на ретропоезде, погулять по живописным маршрутам и побывать на форелевой ферме
Начало: Санкт-Петербург, 8:30
«Лахденпохья побываем на форелевой ферме «Акуловка»: вы осмотрите территорию и, при желании, попробуете блюда карельский кухни (за доплату)»
22 ноя в 08:00
29 ноя в 08:00
45 755 ₽ за человека
Карельские пейзажи на Ретропоезде 2: Рускеала, водопады
Пешая
На автобусе
2 дня
46 отзывов
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 ноя в 10:20
19 ноя в 10:20
12 700 ₽ за человека
Карельские пейзажи: трехдневный тур на ретропоезде
На автобусе
2 дня 18 часов
24 отзыва
Начало: Ж/д вокзал Сортавала
Расписание: Согласно расписанию в календаре
15 ноя в 06:15
19 ноя в 06:15
19 650 ₽ за человека

