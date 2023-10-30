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Авторский тур
4 дня
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
«Послушаем певчее выступление мужского ансамбля «Валаам» и пообедаем в монастырской трапезной в Никоновской бухте»
8 июля в 08:30
15 июля в 08:30
39 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
«На острове Валаам погода холоднее, чем в городе»
29 июня в 07:30
30 июня в 07:30
21 395₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
Погулять по островам Валаам и Кижи, полюбоваться водопадами и обойти Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", 07:00;...
«Всего за 3 дня вы посетите самые знаменитые достопримечательности Карелии: острова Кижи и Валаам и горный парк «Рускеала»»
7 июля в 07:00
9 июля в 07:00
37 345₽ за человека
Из тринадцати скитов выделяются четыре сооружения, которые мы рекомендуем осмотреть на острове. Белый скит — постройка XVIII века из белого камня. Полюбоваться архитектурой здания можно только снаружи. Скит недоступен для посещений. Такая возможность предоставляется раз в год во время крестного хода. Коневский скит — название в честь иконы Божьей матери. Рядом с церковью построена келья для отшельника. Храм является памятником деревянного русского зодчества России. В него могут заходить только паломники во время паломнической миссии. Туристам доступ в храм закрыт. Скит Николая Чудотворца — комплекс состоит из храма, домовой церкви, часовни из белого камня. Последняя до XIX века функционировала как маяк для проходящих судов. Монахи каждую ночь зажигали на вершине свечи в фонаре. Гефсиманский скит — расположен на Валаамском острове у подножия горы. А на вершине Елеона была построена церковь из бруса и тёса. На территории находятся еще две церкви и монашеская келья
Религиозную атрибутику можно приобрести в лавках монастыря в неограниченном количестве. Здесь продаются не только печатные, но и рукописные церковные книги, иконы, различные сувениры. В Спасо-Преображенском соборе можно послушать песнопения монахов. Также приобрести их в аудио или видеозаписи
Спасо-Преображенский собор — центральное сооружение острова Валаама. Игумен мужского монастыря Дамаскин заложил камень на возведение собора в XIX веке. Достраивали его уже после смерти первого настоятеля монастыря. В нем находятся мощи святых монахов Валаамских. Главная святыня собора — икона Валаамской Божией матери. Официально зафиксировано два случая мироточения иконы — в 1999 и 2004 году. Миро было в виде прозрачной, маслянистой жидкости с еле уловимым запахом. Мироточение длилось 3 дня, чему было немало свидетелей. Монахи связывают это с милостью божией после завершения реконструкции Спасо-Преображенского собора. В 2004 году мироточила совсем новая икона Всецарица, которую создали на Афоне специально для монастыря острова Валаам. В тот год отмечалось пятнадцатилетие возвращения монашеской жизни, прерванной в советское время
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Последние отзывы на туры
- ВВладимир30 октября 2023Путешествие по Карелии: только восторг!!! Красивейшая природа! Программа насыщенная! По организации тура все продумано! Вашей компании удачи и процветания!!!
- ННаталья18 октября 2023Мне всё очень понравилось, от слова абсолютно всё. И переезд, и гид, и водитель, программа и организация. Конечно ценник на два дня не малый, но нам всегда хочется тратить меньше) Так что, я буду рекомендовать Трипстер и поездку в Карелию точно!
- ООльга31 августа 2023Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше, больше всего понравилась Елена
- ММельничук30 июня 2023Легенды Карелии. «Рускеала» и ВалаамТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивыми видами Карелии и намоленными
- ООльга22 июня 2023Легенды Карелии. «Рускеала» и ВалаамПрекрасный тур для первого знакомства с Карелией. Очень комфортный. Хочется вернуться для более длительного и глубокого погружения в эти прекрасные места. Самые приятные впечатления.
- ЭЭлина3 июня 2023Легенды Карелии. «Рускеала» и ВалаамПолный восторг! Море впечатлений, позитивных эмоций! Природа и история Карелии удивительны! Хочется еще раз вернуться.
- ООльга24 мая 2022Плюсы: - Анна - настоящий профессионал и знаток своего края. Добрая, ответственная, очень грамотная. - Хорошо составлен план поездок - объездили все
Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Остров Валаам»
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