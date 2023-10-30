Туры на остров Валаам из Сортавалы

Найдено 3 тура в категории «Остров Валаам» в Сортавале, цены от 21 395 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
Посетить острова-легенды, полюбоваться водопадами и погулять по мраморному каньону
Начало: Сортавала, 08:30
«Послушаем певчее выступление мужского ансамбля «Валаам» и пообедаем в монастырской трапезной в Никоновской бухте»
8 июля в 08:30
15 июля в 08:30
39 900 за человека
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
Промчаться на «Метеоре» к самому большому острову на Ладоге и полюбоваться скалистыми берегами
Начало: Санкт-Петербург, метро площадь Восстания, 7:30
«На острове Валаам погода холоднее, чем в городе»
29 июня в 07:30
30 июня в 07:30
21 395 за человека
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
Погулять по островам Валаам и Кижи, полюбоваться водопадами и обойти Мраморный каньон
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", 07:00;...
«Всего за 3 дня вы посетите самые знаменитые достопримечательности Карелии: острова Кижи и Валаам и горный парк «Рускеала»»
7 июля в 07:00
9 июля в 07:00
37 345 за человека

Что посмотреть в Сортавале на экскурсиях?

Из тринадцати скитов выделяются четыре сооружения, которые мы рекомендуем осмотреть на острове. Белый скит — постройка XVIII века из белого камня. Полюбоваться архитектурой здания можно только снаружи. Скит недоступен для посещений. Такая возможность предоставляется раз в год во время крестного хода. Коневский скит — название в честь иконы Божьей матери. Рядом с церковью построена келья для отшельника. Храм является памятником деревянного русского зодчества России. В него могут заходить только паломники во время паломнической миссии. Туристам доступ в храм закрыт. Скит Николая Чудотворца — комплекс состоит из храма, домовой церкви, часовни из белого камня. Последняя до XIX века функционировала как маяк для проходящих судов. Монахи каждую ночь зажигали на вершине свечи в фонаре. Гефсиманский скит — расположен на Валаамском острове у подножия горы. А на вершине Елеона была построена церковь из бруса и тёса. На территории находятся еще две церкви и монашеская келья

Советы к посещению

Религиозную атрибутику можно приобрести в лавках монастыря в неограниченном количестве. Здесь продаются не только печатные, но и рукописные церковные книги, иконы, различные сувениры. В Спасо-Преображенском соборе можно послушать песнопения монахов. Также приобрести их в аудио или видеозаписи

История создания Спасо-Преображенского собора

Спасо-Преображенский собор — центральное сооружение острова Валаама. Игумен мужского монастыря Дамаскин заложил камень на возведение собора в XIX веке. Достраивали его уже после смерти первого настоятеля монастыря. В нем находятся мощи святых монахов Валаамских. Главная святыня собора — икона Валаамской Божией матери. Официально зафиксировано два случая мироточения иконы — в 1999 и 2004 году. Миро было в виде прозрачной, маслянистой жидкости с еле уловимым запахом. Мироточение длилось 3 дня, чему было немало свидетелей. Монахи связывают это с милостью божией после завершения реконструкции Спасо-Преображенского собора. В 2004 году мироточила совсем новая икона Всецарица, которую создали на Афоне специально для монастыря острова Валаам. В тот год отмечалось пятнадцатилетие возвращения монашеской жизни, прерванной в советское время

Местные экскурсоводы

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Последние отзывы на туры

  • В
    Владимир
    30 октября 2023
    Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
    Путешествие по Карелии: только восторг!!! Красивейшая природа! Программа насыщенная! По организации тура все продумано! Вашей компании удачи и процветания!!!
  • Н
    Наталья
    18 октября 2023
    Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
    Мне всё очень понравилось, от слова абсолютно всё. И переезд, и гид, и водитель, программа и организация. Конечно ценник на два дня не малый, но нам всегда хочется тратить меньше) Так что, я буду рекомендовать Трипстер и поездку в Карелию точно!
  • О
    Ольга
    31 августа 2023
    Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
    Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше, больше всего понравилась Елена
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    в Петрозаводске! Мне с группой повезло, было мало народа в конце августа, всего 7 в первые два дня, только в последний день в группе было 48 человек, но все было организовано просто супер, приехали в Петрозаводск четко в 17 (у меня был поезд в 18, успела, но лучше конечно не рисковать и брать билет позже, но в моем направлении не было)! Хорошие условия проживания, особенно в Петрозаводске. Не попали на Валаам из-за погоды, метеоры не ходили все дни, нам меняли программы по дням (сначала была Рускеала), в надежде попасть на Валаам. Вместо Валаама были Ладожские шхеры, тоже очень красиво, и ещё несколько локаций в Сортавале. С другой стороны нам повезло с погодой во все другие дни, в день Кижи было очень тепло и солнечно) в общем да, организаторы топ, все сделали на высоте, но на погоду и состав группы влиять понятно не могут) у нас была очень хорошая группа

    Замечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучшеЗамечательная поездка, все организовано четко! Не скучали ни минуты, везде были супер экскурсоводы, один другого лучше
  • М
    Мельничук
    30 июня 2023
    Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
    Тур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивыми видами Карелии и намоленными
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    местами Валаам. Сначала планировали поехать самостоятельно, но оценив свои силы, поняли- не возможно за два дня столько посмотреть. До Валаам нас сопровождал Кирилл, справился на отлично. Что бы вы понимали в группе было 29 человек, люди разные. С историей Валаам нас познакомила Лариса. В группе было 28 человек, это пешая группа. Люди от 12 лет до пенсионного возраста. Мы иногда терялись, так как не всегда выходили а выделенное время. Лариса нас потеряшек находила, при этом очень спокойный человек и ещё рассказывала нам удивительные истории про эти места. Отдельное спасибо за трапезу, которую мы провели в монастыре.

    Тур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивымиТур, понравилась. Я житель Дальнего Востока не обделена красивыми видами. Но это другое. Мы наслаждались красивыми
  • О
    Ольга
    22 июня 2023
    Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
    Прекрасный тур для первого знакомства с Карелией. Очень комфортный. Хочется вернуться для более длительного и глубокого погружения в эти прекрасные места. Самые приятные впечатления.
    Прекрасный тур для первого знакомства с Карелией. Очень комфортный. Хочется вернуться для более длительного и глубокогоПрекрасный тур для первого знакомства с Карелией. Очень комфортный. Хочется вернуться для более длительного и глубокогоПрекрасный тур для первого знакомства с Карелией. Очень комфортный. Хочется вернуться для более длительного и глубокогоПрекрасный тур для первого знакомства с Карелией. Очень комфортный. Хочется вернуться для более длительного и глубокогоПрекрасный тур для первого знакомства с Карелией. Очень комфортный. Хочется вернуться для более длительного и глубокого
  • Э
    Элина
    3 июня 2023
    Легенды Карелии. «Рускеала» и Валаам
    Полный восторг! Море впечатлений, позитивных эмоций! Природа и история Карелии удивительны! Хочется еще раз вернуться.
    Полный восторг! Море впечатлений, позитивных эмоций! Природа и история Карелии удивительны! Хочется еще раз вернутьсяПолный восторг! Море впечатлений, позитивных эмоций! Природа и история Карелии удивительны! Хочется еще раз вернутьсяПолный восторг! Море впечатлений, позитивных эмоций! Природа и история Карелии удивительны! Хочется еще раз вернуться
  • О
    Ольга
    24 мая 2022
    Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
    Плюсы: - Анна - настоящий профессионал и знаток своего края. Добрая, ответственная, очень грамотная. - Хорошо составлен план поездок - объездили все
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    ключевые точки Карелии. - Время встречи и окончания рассчитано прямо под московский поезд. - Повезло с погодой вопреки прогнозам (важно знать, что выход на воду (Кижи, Валаам) может вообще не состояться). Минусы: - Набрали слишком большую группу (как ни странно, в поездку по святым местам собрались такие неприятные личности, ведущие себя как быдло и устраивающие скандалы. Все время испытывала раздражение). - По о. Валаам все прошло бегом и в толпе людей. Не успели сполна насладиться местом. - В день приезда неочевидно, что сразу с поезда начнется экскурсия без заселения в отель (не успели утеплиться, времени не хватило).

Ответы на вопросы от путешественников по Сортавале в категории «Остров Валаам»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельская коллекция: Кижи, «Рускеала», Валаам
  2. Легендарный карельский маршрут: остров Валаам и парк «Рускеала»
  3. 3 дня в Карелии: водопады, «Рускеала» и острова-легенды
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  1. Рускеала
  2. Ладожское озеро
  3. Ладожские шхеры
  4. Остров Валаам
  5. Набережная
  6. Водопад Кивач
Сколько стоит тур в Сортавале в июне 2024
Сейчас в Сортавале в категории "Остров Валаам" можно забронировать 3 тура от 21 395 до 39 900. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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