Побываем на старейшем бальнеологическом курорте Центральной России, старорусском. Его строительство началось при Николае I, хотя целебные свойства здешних вод были известны гораздо раньше. Местные жители лечили в источниках любые болезни, «от ломоты до язвы».

Совершим прогулку к главному украшению и символу курорта, Муравьевскому фонтану. Крупнейшему в Европе самоизливающемуся фонтану. Осмотрим девять минеральных источников. Два источника со слабой минерализацией объединены в питьевой галерее, где мы сможем набрать целебной воды про запас. Экскурсовод подробно расскажет нам о свойствах воды и правилах ее употребления.

Сходим к остальным источникам, образующих три минеральных озера и разлив ручья Войе, незамерзающей круглый год. Они создают зоны повышенной ионизации воздуха в парке, особый микроклимат, благотворно влияющий на больных с любой патологией. Насладимся живительным воздухом и необыкновенным ландшафтом курорта.