Прогулка по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта

Прогулка по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
Прогулка по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
Прогулка по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
Прогулка по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
Прогулка по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
Прогулка по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта
Прогулка по Старой Руссе и посещение бальнеологического курорта

Что вы увидите 🤩

  • Троицкая и Георгиевская церкви, ансамбль Спасо-Преображенского монастыря, собор Спаса Преображения, храм Рождества Христова, Сретения с трапезной, церковь Божьей Матери Старорусской и колокольня.
  • Воскресенский кафедральный собор, источники бальнеологического курорта.
Побываем на старейшем бальнеологическом курорте Центральной России, старорусском. Его строительство началось при Николае I, хотя целебные свойства здешних вод были известны гораздо раньше. Местные жители лечили в источниках любые болезни, «от ломоты до язвы».
Совершим прогулку к главному украшению и символу курорта, Муравьевскому фонтану. Крупнейшему в Европе самоизливающемуся фонтану. Осмотрим девять минеральных источников. Два источника со слабой минерализацией объединены в питьевой галерее, где мы сможем набрать целебной воды про запас. Экскурсовод подробно расскажет нам о свойствах воды и правилах ее употребления.
Сходим к остальным источникам, образующих три минеральных озера и разлив ручья Войе, незамерзающей круглый год. Они создают зоны повышенной ионизации воздуха в парке, особый микроклимат, благотворно влияющий на больных с любой патологией. Насладимся живительным воздухом и необыкновенным ландшафтом курорта.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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Ежедневно

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