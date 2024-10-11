3 дня
Здесь русский дух: на выходные в Старую Руссу
Рассмотреть памятники зодчества, попробовать выпечку с чаем в доме Достоевского и увидеть солеварню
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ...
Завтра в 20:00
1 ноя в 20:00
16 100₽ за человека
2 дня
Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
Отправиться в Старую Руссу, где рождались главы романа, и увидеть любимые места и «гнездо» писателя
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
29 окт в 13:00
31 окт в 13:00
14 500₽ за человека
2 дня
Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Отправиться на выходные в город солеваров и вдохновения и понять, за что полюбил курорт Достоевский
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
26 окт в 13:00
29 окт в 13:00
11 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлиса11 октября 2024Недели 3 назад я начала слушать в аудио-формате "Братьев Карамазовых" и, увидив эту экскурсию поняла, что именно она поможет мне
Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «В ноябре»
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