В ноябре – туры в Старой Руссе

Найдено 3 тура в категории «В ноябре» в Старой Руссе, цены от 11 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Здесь русский дух: на выходные в Старую Руссу
Пешая
1 отзыв
3 дня
Здесь русский дух: на выходные в Старую Руссу
Рассмотреть памятники зодчества, попробовать выпечку с чаем в доме Достоевского и увидеть солеварню
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса или холл отеля, после ...
Завтра в 20:00
1 ноя в 20:00
16 100 за человека
Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
Пешая
1 отзыв
2 дня
Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
Отправиться в Старую Руссу, где рождались главы романа, и увидеть любимые места и «гнездо» писателя
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
29 окт в 13:00
31 окт в 13:00
14 500 за человека
Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Пешая
2 дня
Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Отправиться на выходные в город солеваров и вдохновения и понять, за что полюбил курорт Достоевский
Начало: Ж. - д. вокзал Старая Русса, 13:00 или холл отеля
26 окт в 13:00
29 окт в 13:00
11 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Алиса
    11 октября 2024
    Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
    Недели 3 назад я начала слушать в аудио-формате "Братьев Карамазовых" и, увидив эту экскурсию поняла, что именно она поможет мне
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    углубить моё восприятие романа. Так оно и получилось☺ Хочу особенно поблагодарить организатора Яну, она оказывала всестороннюю поддержку - от трансфера с жд вокзала и проживания до выстраивания плана экскурсий в соответствии с моими пожеланиями🙌🏻 Так помимо музея Достоевского я побывала в Музее романа "Братья Карамазовы" и познакомилась с гастрономическими пристрастиями Ф. М. в ресторане "Карамазовы" на дегустации сета "Достоевский". Старая Русса показалась мне гостеприимным, чистым и уютным городом с богатой историей. Думаю, что вернусь сюда снова🙂

Ответы на вопросы от путешественников по Старой Руссе в категории «В ноябре»

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  1. Здесь русский дух: на выходные в Старую Руссу
  2. Город, вдохновивший Достоевского: индивидуальный тур
  3. Минеральные воды и значимые места Старой Руссы: индивидуальный тур
Сколько стоит тур в Старой Руссе в октябре 2024
Сейчас в Старой Руссе в категории "В ноябре" можно забронировать 3 тура от 11 500 до 16 100. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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