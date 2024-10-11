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углубить моё восприятие романа. Так оно и получилось☺ Хочу особенно поблагодарить организатора Яну, она оказывала всестороннюю поддержку - от трансфера с жд вокзала и проживания до выстраивания плана экскурсий в соответствии с моими пожеланиями🙌🏻 Так помимо музея Достоевского я побывала в Музее романа "Братья Карамазовы" и познакомилась с гастрономическими пристрастиями Ф. М. в ресторане "Карамазовы" на дегустации сета "Достоевский". Старая Русса показалась мне гостеприимным, чистым и уютным городом с богатой историей. Думаю, что вернусь сюда снова🙂