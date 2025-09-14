Экскурсия по Ставрополю начнётся с Крепостной горы, где можно почувствовать дыхание истории. На месте археологических раскопок Шефского дома вы узнаете о древних тайнах города.
Казанский Кафедральный собор впечатлит своей величественностью, а Барятинский парк подарит спокойствие и уют.
Мемориал «Вечной Славы» и архитектура бульвара Генерала Ермолова завершат путешествие по ключевым локациям. Пешеходная экскурсия не требует дополнительных расходов и проводится опытным гидом
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Историческое сердце Ставрополя
- ⛪ Величественный Казанский собор
- 🌳 Спокойствие Барятинского парка
- 🏛️ Архитектура бульвара Ермолова
- 🕊️ Мемориал «Вечной Славы»
Что можно увидеть
- Крепостная гора
- Шефский дом
- Казанский Кафедральный собор
- Барятинский парк
- Мемориал «Вечной Славы»
- Бульвар Генерала Ермолова
Описание экскурсии
- Начнём с исторического сердца Ставрополя — Крепостной горы.
- Окунёмся в историю на месте археологических раскопок Шефского дома.
- Посетим величественный Казанский Кафедральный собор.
- Погуляем по старейшему Барятинскому парку — оазису спокойствия среди городского шума.
- Увидим мемориал «Вечной Славы».
- И рассмотрим изящную архитектуру бульвара Генерала Ермолова.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети 13-16 лет
|800 ₽
|Дети 8-12 лет
|500 ₽
|Дети до 7 лет
|500 ₽
|Если вас больше трех
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Крепостной горе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александра — Организатор в Ставрополе
Наша компания с 2009 года работает на туристическом рынке. Это большой срок для любого дела, но для нас это имеет особенное значение. Мы являемся туроператором по внутреннему туризму и членом Российского Союза Туроператоров (РСТ). Проводим для гостей нашего города индивидуальные и групповые экскурсии по городу и окрестностям. Организуем экскурсионные туры для школьных групп. Наши сотрудники проходят аттестацию и имеют сертификаты соответствия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Б
Бикуновы
14 сен 2025
Настя прекрасно провела экскурсию, информативно и с любовью к городу.
Светлана
1 сен 2025
Была на экскурсии и хочу сказать,что это просто 10 из 10, очень интересная подача материала, просто приятно слушать,спасибо!!!
В
Виктория
9 июл 2025
Мы остались в восторге от экскурсовода Анастасии, ее рассказа! Благодаря ей Ставрополь открылся нам богатой историей, архитектурой, судьбами людей. Рекомендуем 👍
