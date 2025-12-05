Чтобы представить, как зимние праздники проходили в дореволюционной России, мы соберёмся в уютном зале старинного дома.
Будем рассматривать красочные иллюстрации и обсуждать рождественские традиции Романовых, забавные и шокирующие детали встречи нового года в русских деревнях и дворянских поместьях. А ещё вы узнаете, за что Чайковский невзлюбил Щелкунчика.
Описание экскурсии
- Вы выясните, как на Рождество использовали волосы ангела
- Где и как гадали, какие колядки пели и зачем играли в покойника
- Что нужно сделать, чтобы попасть «на бал с мужиками»
- Почему свинья и ёлка стали символами Рождества
- Зачем на праздничном столе сено
- Какую неожиданную традицию завёл царь
А ещё вы рассмотрите изображения новогодних маскарадов и «живые картины». Сравните подарки, которые дарили сто лет назад и сейчас. И многое другое!
Организационные детали
- Лекция проходит в уютном зале старинного дома
- Моя программа недетская, она будет интересна взрослым и детям старше 10 лет
- По запросу лекцию можно провести только для вашей компании — подробности в переписке
- Лекцию для вас проведу я сама, Екатерина, — гид, лектор и коллекционер антиквариата
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3334 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей и Екатерина — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 955 туристов
Нас зовут Сергей и Екатерина. С 2005 года мы работаем гидами и безумно влюблены в Суздаль. Проводим взрослые и детские экскурсии, обзорные и тематические, на русском и английском языках.
