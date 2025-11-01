Дорогие гости, вас ждёт увлекательный мастер-класс в Суздале, где под руководством опытного мастера вы научитесь выпекать традиционные русские лакомства: калачи, крендели и печатные пряники.
Узнаете секреты приготовления теста, которое не липнет к рукам, и услышите интересные истории о русской кухне. Завершится мероприятие дружеским чаепитием, где вы сможете насладиться своими кулинарными шедеврами. Подходит для всех возрастов, от детей до взрослых
Узнаете секреты приготовления теста, которое не липнет к рукам, и услышите интересные истории о русской кухне. Завершится мероприятие дружеским чаепитием, где вы сможете насладиться своими кулинарными шедеврами. Подходит для всех возрастов, от детей до взрослых
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍞 Изучите секреты русской выпечки
- 🍪 Попробуйте свои силы в кулинарии
- ☕ Участвуйте в традиционном чаепитии
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎓 Учитесь у опытного мастера
Что можно увидеть
- Суздаль
Описание мастер-класса
В тёплой и уютной атмосфере провинциального дома вы окунётесь в мир русской кухни под руководством опытного мастера. Попробуете себя в роли пекаря: слепите крендель и калач, научитесь ловко управляться с тестом, чтобы оно не липло к рукам, будете формовать пряники и наблюдать за процессом выпекания. А ещё услышите о традициях и истории этих блюд.
Вы приготовите:
- Крендель. Ароматная булочка станет вашим любимым перекусом
- Калач. Традиционная русская выпечка для всех — от простолюдина до царя
- Печатный пряник. Душистый, нарядный, с домашним вареньем внутри
После мастер-класса устроим чаепитие.
Организационные детали
- На мастер-класс выбирайте одежду, которую не жалко запачкать мукой
- Сообщите нам заранее, если у вас аллергия или непереносимость каких-либо продуктов
- Дети до 5 лет участвуют вместе с родителем и не являются полноценными участниками мастер-класса, за них не нужно вносить оплату. Для детей до 15 лет необходимо сопровождение взрослых
- Мастер-класс для вас проведу я или одна из моих напарниц
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красноармейской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Суздале
Провела экскурсии для 6733 туристов
Живу в Суздале половину жизни. А родилась и выросла на Дальнем востоке, на берегу Японского моря. Поэтому могу рассказать о Суздале и как сторонний наблюдатель, и как местный житель. ПрофессиональныйЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Алиса
1 ноя 2025
Очень приятный, сближающий мастер-класс, для семей с детьми - идеально! Думала, что нужно будет выбрать что-то одно, но нет, каждый участник делает сразу три изделия, и все получились очень вкусными) девушка, которая проводила мастер-класс очень милая, отвечает на все, даже самые глупые, вопросы, рассказывает про историю сладостей, тонкости в приготовлении) нам всем очень понравилось, спасибо! ❤️
И
Игорь
20 окт 2025
Великолепный мастер-класс!
Мы из Тулы и кое-что понимаем в пряниках! Хозяйке твердая пятёрка!
Мы из Тулы и кое-что понимаем в пряниках! Хозяйке твердая пятёрка!
Ю
Юлия
18 окт 2025
Замечательный мастер-класс!!!
Рекомендуем к посещению!
Если посетите Суздаль и сами не испечете себе калач или булочку или пряник, поездка будет незавершеной. Нашим внучкам 6 и 7 лет. Они в восторге! Выпечка получилась очень вкусной! И процесс увлекательный и познавательный! Ещё и домой родителям по пряничку привезли 😊.
ЮЛЯ, спасибо Вам большое!
Рекомендуем к посещению!
Если посетите Суздаль и сами не испечете себе калач или булочку или пряник, поездка будет незавершеной. Нашим внучкам 6 и 7 лет. Они в восторге! Выпечка получилась очень вкусной! И процесс увлекательный и познавательный! Ещё и домой родителям по пряничку привезли 😊.
ЮЛЯ, спасибо Вам большое!
Тата
14 окт 2025
Замечательный мастер-класс!
Е
Елена
13 окт 2025
Очень понравилось! Интересный рассказ об истории калача и кренделя,интересная подача, очень душевное отношение к участникам матер-класса и к своей работе! Большое спасибо Юлии! Получилось вкусно и красиво! Будем печь и дома!
Е
Елена
14 сен 2025
Очень душевный мастер класс. Участвовали всей семьёй 2 взрослых и 3 детей (8, 9 и 12 лет) - всем очень понравилось. Выпечка получилась очень вкусной и красивой. Желаю организаторам успеха и удачи в их деле! Благодарю за интересное и приятное времяпровождение.
Катерина
1 сен 2025
Потрясающее мероприятие, очень атмосферное место. Получили массу эмоций и впечатлений! Спасибо Юлии за отлично проведенное время, было очень уютно, комфортно, душевно иии вкусно! С удовольствием повторим и будем всем рекомендовать
Нелли
30 авг 2025
Прекрасный мастер-класс! Понравилось и взрослым, и детям. Испекли калачи, крендели и пряники с начинкой. Попили чай, изделия забрали домой. Атмосферы добавляет само место проведения мастер-класса — аутентичный семейный отель. Рекомендую к посещению в Суздале.
Ирина
25 авг 2025
Нам очень понравилась данная активность. Хотя мы с мужем уже опытные, и, надо сказать, очень взыскательные туристы. Получили удовольствие! Очень приятный мастер-класс, который провела очаровательная Катя!!! Было четверо детей и
Полина
15 авг 2025
Здравствуйте. Вчера были на мастер-классе по выпечке. До этого бывали на похожих мероприятиях, думали, что уже не получим ярких эмоций, но нет! За два часа с очаровательной кудрявой Катей мы
С
Сергей
10 авг 2025
Очень приятный мастер класс. Пекли куличи, булочки, пряники. Даже мужчинам понравилось. Потом все вместе пили чай.
М
Мария
23 июл 2025
Мастер-класс замечательный. Испекли калач, крендель и два пряника. Провела Екатерина очень приятная и милая девушка. Все подробно рассказала и показала. Все заготовки свежие и качественные. Начинки очень вкусные! Подойдет и детям и взрослым! Очень рекомендую!
Dima
19 мая 2025
Мастер класс провела Екатерина, было очень интересно. Дочь 10 лет в восторге, супруга тоже. Всё понятно, доходчиво. Ребёнок чупахался в муке и её за это никто не ругал:) На выходе получились оченб вкусные калачи, кренделя и пряники. После было чаепите с самоизготовленными вкусняшками. Очень рекомендую. Катя спасибо!!!
М
Максимова
11 мая 2025
Спасибо за мастер-класс, очень понравился формат, сама Юлия-приятный, располагающий, интересный рассказчик и человек, с любовью рассказывающая о своем деле. Выпечка получилась вкусная, блюд было несколько, мы сами все готовили под чутким руководством Юли и нет ни единого шанса чему-то не получится. Желаем исполнения желании в открытии своего дела, ведь то, что делаешь с душой-кратно увеличивает результат!
Н
Наталья
11 мая 2025
Здравствуйте.
Мастер класс чудесный. Уютная атмосфера, максимальное внимание ведущей-мастерицы ко всем!
Было много детей и ни один ребенок не заскучал.
Вкуснейшие изделия! Запах теста, потом выпечки и затем вкус свежих булочек, калачей и пряников с чаем- это восторг!
Спасибо большое!
Мастер класс чудесный. Уютная атмосфера, максимальное внимание ведущей-мастерицы ко всем!
Было много детей и ни один ребенок не заскучал.
Вкуснейшие изделия! Запах теста, потом выпечки и затем вкус свежих булочек, калачей и пряников с чаем- это восторг!
Спасибо большое!
Входит в следующие категории Суздаля
Похожие экскурсии из Суздаля
Индивидуальная
до 4 чел.
Суздаль в контексте русской истории: от княжества до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою уникальную историю
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
3800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Суздаль: дух древнего города
Прогулка по Суздалю откроет вам его историю и современность. Погрузитесь в атмосферу древнего города, полюбуйтесь архитектурой и узнайте тайны прошлого
Начало: На улице Ленина
12 ноя в 09:00
13 ноя в 09:30
7600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Суздалю на автомобиле
Индивидуальная экскурсия по Суздалю на автомобиле - комфортный способ узнать историю города. Погрузитесь в атмосферу древности, не выходя из машины
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.