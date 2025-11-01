А Алиса Очень приятный, сближающий мастер-класс, для семей с детьми - идеально! Думала, что нужно будет выбрать что-то одно, но нет, каждый участник делает сразу три изделия, и все получились очень вкусными) девушка, которая проводила мастер-класс очень милая, отвечает на все, даже самые глупые, вопросы, рассказывает про историю сладостей, тонкости в приготовлении) нам всем очень понравилось, спасибо! ❤️

И Игорь Великолепный мастер-класс!

Мы из Тулы и кое-что понимаем в пряниках! Хозяйке твердая пятёрка!

Ю Юлия Замечательный мастер-класс!!!

Рекомендуем к посещению!

Если посетите Суздаль и сами не испечете себе калач или булочку или пряник, поездка будет незавершеной. Нашим внучкам 6 и 7 лет. Они в восторге! Выпечка получилась очень вкусной! И процесс увлекательный и познавательный! Ещё и домой родителям по пряничку привезли 😊.

ЮЛЯ, спасибо Вам большое!

Тата Замечательный мастер-класс!

Е Елена Очень понравилось! Интересный рассказ об истории калача и кренделя,интересная подача, очень душевное отношение к участникам матер-класса и к своей работе! Большое спасибо Юлии! Получилось вкусно и красиво! Будем печь и дома!

Е Елена Очень душевный мастер класс. Участвовали всей семьёй 2 взрослых и 3 детей (8, 9 и 12 лет) - всем очень понравилось. Выпечка получилась очень вкусной и красивой. Желаю организаторам успеха и удачи в их деле! Благодарю за интересное и приятное времяпровождение.

Катерина Потрясающее мероприятие, очень атмосферное место. Получили массу эмоций и впечатлений! Спасибо Юлии за отлично проведенное время, было очень уютно, комфортно, душевно иии вкусно! С удовольствием повторим и будем всем рекомендовать

Нелли Прекрасный мастер-класс! Понравилось и взрослым, и детям. Испекли калачи, крендели и пряники с начинкой. Попили чай, изделия забрали домой. Атмосферы добавляет само место проведения мастер-класса — аутентичный семейный отель. Рекомендую к посещению в Суздале.

Ирина читать дальше четверо нас, взрослых. Надо отметить, что само место проведения мастер-класса Гостевой дом Суриковых - чудесное, удивительное, где все пропитано уютом русской загородной жизни, я бы сказала, - дворянской! Сплошное очарование. Было очень весело и интересно - как детям, так и взрослым. Причем, за час мы умудрились благодаря Кате сделать аж три вида исконно русской выпечки - кренделя, калача и пряника. Потом пили прекрасный травяной чай вместе со своими изделиями. Понравилось по вкусу все! Еще и взяли домой. А запах…! Какой там царил запах! И от нашего теста, и от корицы, которой мы посыпали наши крендели, от грушево-яблочного варенья, которым наполняли наши пряники, и, тем более, когда все это выпекалось. Всем рекомендуем). Нам очень понравилась данная активность. Хотя мы с мужем уже опытные, и, надо сказать, очень взыскательные туристы. Получили удовольствие! Очень приятный мастер-класс, который провела очаровательная Катя!!! Было четверо детей и

Полина читать дальше испекли калачи, крендели, пряники печатные и пряники с начинкой! Все были в восторге. Калачи и крендели умяли сразу за чаем, пряники забрали с собой! Катя всем желающим прислала рецепт, чтобы дома повторить. Спасибо вам большое за лёгкую атмосферу, интересный рассказ и вкусные вкусности! Здравствуйте. Вчера были на мастер-классе по выпечке. До этого бывали на похожих мероприятиях, думали, что уже не получим ярких эмоций, но нет! За два часа с очаровательной кудрявой Катей мы

С Сергей Очень приятный мастер класс. Пекли куличи, булочки, пряники. Даже мужчинам понравилось. Потом все вместе пили чай.

М Мария Мастер-класс замечательный. Испекли калач, крендель и два пряника. Провела Екатерина очень приятная и милая девушка. Все подробно рассказала и показала. Все заготовки свежие и качественные. Начинки очень вкусные! Подойдет и детям и взрослым! Очень рекомендую!

Dima Мастер класс провела Екатерина, было очень интересно. Дочь 10 лет в восторге, супруга тоже. Всё понятно, доходчиво. Ребёнок чупахался в муке и её за это никто не ругал:) На выходе получились оченб вкусные калачи, кренделя и пряники. После было чаепите с самоизготовленными вкусняшками. Очень рекомендую. Катя спасибо!!!

М Максимова Спасибо за мастер-класс, очень понравился формат, сама Юлия-приятный, располагающий, интересный рассказчик и человек, с любовью рассказывающая о своем деле. Выпечка получилась вкусная, блюд было несколько, мы сами все готовили под чутким руководством Юли и нет ни единого шанса чему-то не получится. Желаем исполнения желании в открытии своего дела, ведь то, что делаешь с душой-кратно увеличивает результат!