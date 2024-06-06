🚶 Пешая Групповая 2 часа 37 отзывов Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды Начало: На Торговой площади «Вы увидите Рождественский собор — памятник архитектуры 18 века, Успенскую церковь и часы с необычным циферблатом, а также зайдёте внутрь дома 19 века» Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Суздаль: путешествие сквозь века - от языческих поселений до купеческой славы Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта Начало: На ул. Кремлевская 6 «Зимой у нас довольно холодно, летом не будет лишним прихватить зонты и дождевики» 6 670 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 72 отзыва Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю Начало: По договорённости «Не обойдем стороной и храмовое зодчество: вы откроете тайны, скрытые в недрах Рождественского собора, узнаете о русском Нострадамусе у Спасо-Евфимиева монастыря» 8 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 36 отзывов Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи Начало: Около Успенской церкви «Вы оцените старинные игры суздальцев: летом мы просто повеселимся, а зимой еще и согреемся» Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30 от 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 70 отзывов Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй Начало: на Торговой площади «От Торговой площади отправимся к ансамблю кремля с Рождественским собором» 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 91 отзыв Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты Начало: на Торговой площади «Вместе мы рассмотрим дом доктора Моренко — родоначальника цикория в России — и белокаменный собор Рождества Богородицы XII века» 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 121 отзыв Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города Начало: Суздаль, Торговая площадь «Далее мы отправимся в кремль, к памятникам древней архитектуры: Архиерейскому подворью и Рождественскому собору, построенному в XIII веке князем Юрием Всеволодовичем» 4 600 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Суздаль - преданья старины глубокой Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом Начало: На Торговой площади «Осмотрим палаты Митрополита и Рождественский собор — я расскажу связанные с ними удивительные факты» 6 300 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 258 отзывов Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д... «Как раз в последнем, рассматривая фасады палат и Рождественского собора 13 века, вы проследите путь Суздаля от первого поселения» 6 300 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 26 отзывов Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений 6 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 111 отзывов Суздаль - колыбель России: индивидуальная экскурсия Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца «прокатиться в карете по улицам Суздаля или в собачьей упряжке по заснеженным просторам (зимой)» 9 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 82 отзыва Суздаль для детей: костюмированная экскурсия по историческим местам Приглашаем юных путешественников на захватывающее приключение по Суздалю, где история оживает в веселой и увлекательной форме «прогуляются по территории кремля и осмотрят валы 12 века (зимой здесь можно скатиться на ватрушке или ледянке) и узнают, какие города основал Юрий Долгорукий» 9 340 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Экскурсия в Музей деревянного зодчества Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века «На Соборной площади приоткроем тайны, скрытые за толстыми стенами Рождественского собора, попробуем определить время по древнейшим часам Суздаля и выясним, по кому звонят колокола каждые 15 минут на Кремлевской колокольне» 7 900 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 1 час 6 отзывов По Суздалю на санях да на карете: путешествие с историей Исследуйте красоту Суздаля из саней или кареты, погрузитесь в мир старинных русских традиций и ремесел Начало: Обговаривается индивидуально «В теплое время — карета, а зимой сани приедут за вами в любое время и любое место в городе» 12 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная) Начало: Место встречи уточняйте после бронирования «Увидим сердце города — Рождественский собор 13 в, найдем часы без цифр — суздальские куранты» 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Суздаль только для вас Начало: По договоренности «увидите неофициальный символ города и его старейший храм – Собор Рождества Богородицы» Расписание: По договоренности 7 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого Начало: У Торговых рядов «Вы увидите Рождественский собор начала 13 века, Архиерейские палаты и деревянную Никольскую церковь» 7 800 ₽ за всё до 3 чел.