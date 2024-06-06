1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Душевная прогулка по вечернему Суздалю: история, панорамы и уютные улочки
Вас ждет не просто экскурсия, а путешествие в прошлое Суздаля. Познакомьтесь с его историей и культурой через увлекательные рассказы и живописные виды
Начало: На Торговой площади
«Вы увидите Рождественский собор — памятник архитектуры 18 века, Успенскую церковь и часы с необычным циферблатом, а также зайдёте внутрь дома 19 века»
Расписание: в будние дни в 16:00, в субботу в 12:30 и 16:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 11:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Суздаль: путешествие сквозь века - от языческих поселений до купеческой славы
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Суздалю, где каждый камень рассказывает свою историю. Откройте для себя уникальные храмы и тайны купеческого быта
Начало: На ул. Кремлевская 6
«Зимой у нас довольно холодно, летом не будет лишним прихватить зонты и дождевики»
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
6 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сказочный Суздаль: дыхание Древней Руси
Погружение в атмосферу 19 века, прогулка по древним монастырям и дегустация суздальской медовухи. Уникальная экскурсия по Суздалю
Начало: По договорённости
«Не обойдем стороной и храмовое зодчество: вы откроете тайны, скрытые в недрах Рождественского собора, узнаете о русском Нострадамусе у Спасо-Евфимиева монастыря»
Завтра в 18:00
10 июня в 08:30
8 600₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия в Суздаль: История, культура и дегустация медовухи
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, исследуйте его улочки, храмы и узнайте тайны русских ремесел. Завершите путешествие дегустацией ароматной медовухи
Начало: Около Успенской церкви
«Вы оцените старинные игры суздальцев: летом мы просто повеселимся, а зимой еще и согреемся»
Расписание: ежедневно в 14:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 14:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - душевный город с богатой историей и уникальными монастырями
Погрузитесь в атмосферу Суздаля: от древних храмов до сказаний о великих князьях. Экскурсия откроет город с новой стороны, полной загадок и историй
Начало: на Торговой площади
«От Торговой площади отправимся к ансамблю кремля с Рождественским собором»
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: на Торговой площади
«Вместе мы рассмотрим дом доктора Моренко — родоначальника цикория в России — и белокаменный собор Рождества Богородицы XII века»
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль заповедный и настоящий: погружение в историю и культуру
Познайте Суздаль в компании знающего гида: от древних монастырей до кинематографических уголков города
Начало: Суздаль, Торговая площадь
«Далее мы отправимся в кремль, к памятникам древней архитектуры: Архиерейскому подворью и Рождественскому собору, построенному в XIII веке князем Юрием Всеволодовичем»
1 июля в 11:00
2 июля в 11:00
4 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Суздаль - преданья старины глубокой
Суздаль - город, сохранивший свою историческую атмосферу. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте множество интересных фактов о прошлом
Начало: На Торговой площади
«Осмотрим палаты Митрополита и Рождественский собор — я расскажу связанные с ними удивительные факты»
Сегодня в 13:30
10 июня в 09:00
6 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучный Суздаль: индивидуальная экскурсия по Кремлю, монастырям и Кидекше
Суздаль - город, где история оживает. Узнайте о князьях, викингах и древних валах. Прогулка подойдёт для всей семьи, включая детей
Начало: На Торговой площади у вывески ресторана Гостиный д...
«Как раз в последнем, рассматривая фасады палат и Рождественского собора 13 века, вы проследите путь Суздаля от первого поселения»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 300₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - колыбель России: индивидуальная экскурсия
Обзорная экскурсия по «жемчужине» Золотого кольца
«прокатиться в карете по улицам Суздаля или в собачьей упряжке по заснеженным просторам (зимой)»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль для детей: костюмированная экскурсия по историческим местам
Приглашаем юных путешественников на захватывающее приключение по Суздалю, где история оживает в веселой и увлекательной форме
«прогуляются по территории кремля и осмотрят валы 12 века (зимой здесь можно скатиться на ватрушке или ледянке) и узнают, какие города основал Юрий Долгорукий»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Музей деревянного зодчества
Почувствовать обаяние русской старины и познакомиться с бытом Суздаля 19 века
«На Соборной площади приоткроем тайны, скрытые за толстыми стенами Рождественского собора, попробуем определить время по древнейшим часам Суздаля и выясним, по кому звонят колокола каждые 15 минут на Кремлевской колокольне»
16 июня в 09:30
19 июня в 12:00
7 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
По Суздалю на санях да на карете: путешествие с историей
Исследуйте красоту Суздаля из саней или кареты, погрузитесь в мир старинных русских традиций и ремесел
Начало: Обговаривается индивидуально
«В теплое время — карета, а зимой сани приедут за вами в любое время и любое место в городе»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия «Суздаль многогранный» (индивидуальная)
Начало: Место встречи уточняйте после бронирования
«Увидим сердце города — Рождественский собор 13 в, найдем часы без цифр — суздальские куранты»
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль только для вас
Начало: По договоренности
«увидите неофициальный символ города и его старейший храм – Собор Рождества Богородицы»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по Суздалю и в старинное село Кидекша
Познакомиться с суздальскими достопримечательностями и побывать в резиденции Юрия Долгорукого
Начало: У Торговых рядов
«Вы увидите Рождественский собор начала 13 века, Архиерейские палаты и деревянную Никольскую церковь»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Суздаль - преданья старины глубокой
Начало: Суздаль, Торговая площадь
«Осмотрим палаты Митрополита и Рождественский собор — я расскажу связанные с ними удивительные факты»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 300₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений6 июня 2024Суздаль очень приятный город и живёт за счёт туризма. Но вы переоцениваете свои услуги, они не стоят того.
- ММарат5 июня 2024Необычайно приятное послевкусие от увиденного и от услышанного. Большое спасибо Евгению. Очень рекомендую.
- ИИрина2 июня 2024Юлия - замечательный экскурсовод. Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы. Скорректировала маршрут, исходя из погодных условий и наших пожеланий. Только лучшие рекомендации!
- ННиколай2 июня 2024Очень понравилось! Кирилл спасибо за увлекательную экскурсию! Узнал много нового))
- ВВячеслав2 июня 2024Были в восторге от экскусии и от гида Евгения. Евгений очень увлекательно и интересно рассказывал историю города и его жителей. Взглянули на Суздаль с другой стороны.
- ммарк1 июня 2024Настоящий ГИД (не просто - хороший парень). Профи. Как спектакль: всё продумано, не просто вперемешку. Большой молодец. Кладезь знаний о родном городе и умеет поделиться.
- ССветлана30 мая 2024Было познавательно и не скучно. Евгений знакомил с историей края, рассказывая о быте людей и показывая детали, мимо которых обычно
- ССветлана28 мая 2024Благодарим Сергея за чудесную и очень насыщенную экскурсию по Суздалю! Столько интересной информации, общения и ответов на вопросы! Сергей поведал нам тайны
- ААлександр28 мая 2024Всё отлично.
- ММария28 мая 2024Огромное спасибо Марине за прекрасную экскурсию по волшебному и сказочному городу Суздаль) Очень интересно и познавательно!!! Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Зимние»
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