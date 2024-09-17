2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
«Вместе мы рассмотрим дом доктора Моренко — родоначальника цикория в России — и белокаменный собор Рождества Богородицы XII века»
Завтра в 13:00
22 окт в 09:00
5 600₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
«А посетив «дедушку суздальских церквей» — домонгольский собор Рождества Богородицы, — узнаете, в чём уникальность златых врат огневого золочения, знаменитого царь-фонаря и где прячется самый маленький суздальский чёртик»
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где купола сверкают на солнце, а летописи оживают на фоне исторических памятников и живописных пейзажей
Начало: Уточняется перед экскурсией
«По пути не пропустим Успенскую церковь в стиле нарышкинского барокко, собор Рождества Богородицы под синими куполами с золотыми звёздами и деревянную церковь, собранную без единого гвоздя»
9 ноя в 11:00
10 ноя в 10:00
5 600₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Билеты
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
Сегодня в 10:00
22 окт в 10:00
1 690₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра17 сентября 2024Экскурсия была классной! Во-первых, Елена нас встретила на своем авто во Владимире в удобном для нас месте и время, по
- AAliya2 сентября 2024Маршрут хороший, но информации по объектам маловато
- KKirillova27 июля 2024Елена очень интересно рассказывает и увлекает! Ребенок остался доволен, ну и места очень красивые 😊
- ААнна11 мая 2024В целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не моя. Но аудиоэкскурсии это любимый формат. Когда ни от кого не зависишь и двигаешься в своем темпе 👍🏻
- ООльга22 октября 2023Необычный и удобный формат экскурсии, особенно если вы проездом и не располагаете временем, чтобы подстроиться под индивидуальные и тем более
- ЕЕЛЕНА13 июня 2023Нам всё понравилось!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит экскурсия по Суздалю в октябре 2024
Сейчас в Суздале в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 1 690 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 204 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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