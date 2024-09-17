Встречаем Новый Год 2025 в Суздале

Найдено 4 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Суздале, цены от 1 690 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Умиротворяющий Суздаль
Пешая
114 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
«Вместе мы рассмотрим дом доктора Моренко — родоначальника цикория в России — и белокаменный собор Рождества Богородицы XII века»
Завтра в 13:00
22 окт в 09:00
5 600 за всё до 4 чел.
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
68 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
Исследовать главные символы города и понять их ценность как объектов всемирного наследия
Начало: У входа в Спасо-Ефимиев монастырь
«А посетив «дедушку суздальских церквей» — домонгольский собор Рождества Богородицы, — узнаете, в чём уникальность златых врат огневого золочения, знаменитого царь-фонаря и где прячется самый маленький суздальский чёртик»
Завтра в 09:00
22 окт в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
Пешая
14 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где купола сверкают на солнце, а летописи оживают на фоне исторических памятников и живописных пейзажей
Начало: Уточняется перед экскурсией
«По пути не пропустим Успенскую церковь в стиле нарышкинского барокко, собор Рождества Богородицы под синими куполами с золотыми звёздами и деревянную церковь, собранную без единого гвоздя»
9 ноя в 11:00
10 ноя в 10:00
5 600 за всё до 5 чел.
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
Пешая
8 отзывов
2 часа
Билеты
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
Сегодня в 10:00
22 окт в 10:00
1 690 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    17 сентября 2024
    Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
    Экскурсия была классной! Во-первых, Елена нас встретила на своем авто во Владимире в удобном для нас месте и время, по
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    пути рассказала и про сам Владимир и историю края. В самом Суздале за отведенное время показала основные достопримечательности, рассказала много занимательных историй, подсказала хорошие места для обеда, покупки сувениров, познакомила с местными традициями. Благодаря Елене день был просто великолепным, знакомство с Суздалем состоялось, мы обязательно вернемся в этот удивительный город-музей еще раз. Спасибо Елене за прекрасную поездку! Рекомендую всем от души.

  • A
    Aliya
    2 сентября 2024
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    Маршрут хороший, но информации по объектам маловато
  • K
    Kirillova
    27 июля 2024
    Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
    Елена очень интересно рассказывает и увлекает! Ребенок остался доволен, ну и места очень красивые 😊
    Елена очень интересно рассказывает и увлекает! Ребенок остался доволен, ну и места очень красивые 😊Елена очень интересно рассказывает и увлекает! Ребенок остался доволен, ну и места очень красивые 😊Елена очень интересно рассказывает и увлекает! Ребенок остался доволен, ну и места очень красивые 😊
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    В целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не моя. Но аудиоэкскурсии это любимый формат. Когда ни от кого не зависишь и двигаешься в своем темпе 👍🏻
    В целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не мояВ целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не мояВ целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не мояВ целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не мояВ целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не мояВ целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не моя
  • О
    Ольга
    22 октября 2023
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    Необычный и удобный формат экскурсии, особенно если вы проездом и не располагаете временем, чтобы подстроиться под индивидуальные и тем более
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    групповые экскурсии. Есть одно но: к приложению нужно приспособиться, и лучше это сделать заранее, до начала экскурсии. Без интернета тоже не всегда работает приложение, так что свои нюансы в таких экскурсиях есть. И билет вместо Кремля у нас оказался в монастырь)) так что продажа билета вместе с экскурсией не является преимуществом, все равно билет покупали, но это некритично. В целом всё нормально, и есть поддержка в мессенджерах, так что иногда такой формат экскурсий выручает.

  • Е
    ЕЛЕНА
    13 июня 2023
    Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
    Нам всё понравилось!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Умиротворяющий Суздаль
  2. Суздаль ЮНЕСКО и Кидекша - классика изнутри! (на вашем авто)
  3. Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
  4. Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Спасо-Евфимиев монастырь
  8. Покровский монастырь
  9. Музей деревянного зодчества
  10. Преподобенская колокольня
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в октябре 2024
Сейчас в Суздале в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 4 экскурсии от 1 690 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 204 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Суздале? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Суздаля, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь 2024
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