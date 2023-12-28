Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
Личный мастер-класс в Суздале

Посетить ремесленно-купеческую столицу Суздальского ополья и поразиться её истории

В получасе езды от Суздаля находится на первый взгляд неприметный городок. Знают о нём лишь редкие путешественники.

А между тем, это одно из немногих мест в России, где не было крепостного права, и город, который развивался не по, а вопреки всем закономерностям истории.

Вы узнаете, какие удивительные загадки и тайны он хранит, а также научитесь плетению из бересты или соломки.
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля + мастер-класс
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Описание

Что вас ожидает

По пути в Гаврилов Посад вы послушаете рассказы о Суздале и исторической области Ополье. И постепенно мы перейдём к главному объекту экскурсии. Приготовьтесь собрать внушительную коллекцию открытий, о которых вы даже не подозревали.

Вы узнаете:

  • что здесь так заинтересовало Ивана Грозного
  • по какой причине здесь не было крепостного права
  • за какие заслуги Екатерина II даровала статус города ремесленной слободе, население которой едва достигало 1500 человек, и почему следила за его жизнью
  • как благодаря жителям Гаврилова Посада у финнов и шведов появилось богатейшее собрание живописи мировых мастеров
  • чем европейское пиво Koff обязано местным купцам
  • почему провинциальный городок застраивался по проектам Росси и Бове, и как Гаврилов Посад связан с Петербургом и Кронштадтом
  • как произошло, что купеческое сословие составляло в городе 3/4 населения, а нищенство считалось ремеслом
  • в чём секрет знаменитых барановских ситцев, которые 200 лет не теряли своего яркого цвета
  • как вошли в моду женские украшения «посадские грибатки», которые изготавливались только в Гаврилове Посаде

Кроме того, обсудим:

  • как получилось, что через маленький Гаврилов Посад прошла железная дорога, миновав столицу уезда — Суздаль
  • почему многие купцы имели личную переписку с российскими императорами и почему только купцы Гаврилова Посада несли квартирную повинность (обязанность бесплатно принимать в свой дом служивых людей)
  • почему целая слобода непашенных крестьян принадлежала дворцовой волости, а точнее царской семье, и кто такие непашенные крестьяне
  • чем «провинились» нижние гусарские чины, что в местных трактирах им запрещалось продавать спиртное

Также вы познакомитесь с историей первого конного завода в России. Узнаете о селекции знаменитых Владимирских тяжеловозов. И поймёте, почему конюхи завода находились в привилегированном положение, а их детей обучали в специальных школах.

Мастер-класс

В старинном особняке вас будут ждать на мастер-классе. Можно будет выбрать плетение из бересты или из соломки. Здесь же вы полюбуетесь работами прошлых и современных мастеров.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле, билеты и мастер-класс
  • Мы может организовать экскурсию для большего количества участников — с учётом аренды минивэна общая стоимость экскурсии составит 14500 руб.
  • Если вы на своём автомобиле (должно быть место для гида), цена экскурсии — 8000 руб.
  • Время в пути туда и обратно — 1 час
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Парижской Комунны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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