В получасе езды от Суздаля находится на первый взгляд неприметный городок. Знают о нём лишь редкие путешественники. А между тем, это одно из немногих мест в России, где не было крепостного права, и город, который развивался не по, а вопреки всем закономерностям истории. Вы узнаете, какие удивительные загадки и тайны он хранит, а также научитесь плетению из бересты или соломки.

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Описание

Что вас ожидает

По пути в Гаврилов Посад вы послушаете рассказы о Суздале и исторической области Ополье. И постепенно мы перейдём к главному объекту экскурсии. Приготовьтесь собрать внушительную коллекцию открытий, о которых вы даже не подозревали.

Вы узнаете:

что здесь так заинтересовало Ивана Грозного

по какой причине здесь не было крепостного права

за какие заслуги Екатерина II даровала статус города ремесленной слободе, население которой едва достигало 1500 человек, и почему следила за его жизнью

как благодаря жителям Гаврилова Посада у финнов и шведов появилось богатейшее собрание живописи мировых мастеров

чем европейское пиво Koff обязано местным купцам

почему провинциальный городок застраивался по проектам Росси и Бове, и как Гаврилов Посад связан с Петербургом и Кронштадтом

как произошло, что купеческое сословие составляло в городе 3/4 населения, а нищенство считалось ремеслом

в чём секрет знаменитых барановских ситцев, которые 200 лет не теряли своего яркого цвета

как вошли в моду женские украшения «посадские грибатки», которые изготавливались только в Гаврилове Посаде

Кроме того, обсудим:

как получилось, что через маленький Гаврилов Посад прошла железная дорога, миновав столицу уезда — Суздаль

почему многие купцы имели личную переписку с российскими императорами и почему только купцы Гаврилова Посада несли квартирную повинность (обязанность бесплатно принимать в свой дом служивых людей)

почему целая слобода непашенных крестьян принадлежала дворцовой волости, а точнее царской семье, и кто такие непашенные крестьяне

чем «провинились» нижние гусарские чины, что в местных трактирах им запрещалось продавать спиртное

Также вы познакомитесь с историей первого конного завода в России. Узнаете о селекции знаменитых Владимирских тяжеловозов. И поймёте, почему конюхи завода находились в привилегированном положение, а их детей обучали в специальных школах.

Мастер-класс

В старинном особняке вас будут ждать на мастер-классе. Можно будет выбрать плетение из бересты или из соломки. Здесь же вы полюбуетесь работами прошлых и современных мастеров.

Организационные детали