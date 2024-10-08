В получасе езды от Суздаля находится Гаврилов Посад - город, который развивался вопреки историческим закономерностям. Здесь не было крепостного права, и город получил статус благодаря Екатерине II.
Вы узнаете, почему Иван
Вы узнаете, почему Иван
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнать тайны Гаврилова Посада
- 🎨 Принять участие в мастер-классе
- 🚗 Включён трансфер и билеты
- 🏰 Посетить исторические места
- 📜 Погрузиться в уникальную историю
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Гаврилов Посад - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться поездкой в полной мере. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать возможные погодные неудобства, такие как холод или дождь, которые могут повлиять на общее впечатление.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Гаврилов Посад
- Суздаль
- Историческая область Ополье
- Первый конный завод в России
Описание экскурсии
По пути в Гаврилов Посад вы послушаете рассказы о Суздале и исторической области Ополье. И постепенно мы перейдём к главному объекту экскурсии. Приготовьтесь собрать внушительную коллекцию открытий, о которых вы даже не подозревали.
Вы узнаете:
- что здесь так заинтересовало Ивана Грозного
- по какой причине здесь не было крепостного права
- за какие заслуги Екатерина II даровала статус города ремесленной слободе, население которой едва достигало 1500 человек, и почему следила за его жизнью
- как благодаря жителям Гаврилова Посада у финнов и шведов появилось богатейшее собрание живописи мировых мастеров
- чем европейское пиво Koff обязано местным купцам
- почему провинциальный городок застраивался по проектам Росси и Бове, и как Гаврилов Посад связан с Петербургом и Кронштадтом
- как произошло, что купеческое сословие составляло в городе 3/4 населения, а нищенство считалось ремеслом
- в чём секрет знаменитых барановских ситцев, которые 200 лет не теряли своего яркого цвета
- как вошли в моду женские украшения «посадские грибатки», которые изготавливались только в Гаврилове Посаде
Кроме того, обсудим:
- как получилось, что через маленький Гаврилов Посад прошла железная дорога, миновав столицу уезда — Суздаль
- почему многие купцы имели личную переписку с российскими императорами и почему только купцы Гаврилова Посада несли квартирную повинность (обязанность бесплатно принимать в свой дом служивых людей)
- почему целая слобода непашенных крестьян принадлежала дворцовой волости, а точнее царской семье, и кто такие непашенные крестьяне
- чем «провинились» нижние гусарские чины, что в местных трактирах им запрещалось продавать спиртное
Также вы познакомитесь с историей первого конного завода в России. Узнаете о селекции знаменитых Владимирских тяжеловозов. И поймёте, почему конюхи завода находились в привилегированном положение, а их детей обучали в специальных школах.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём обязательно должно быть место для гида
- В стоимость включены билеты
- Мы можем организовать экскурсию для большего количества участников. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
- Время в пути туда и обратно — 1 час
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Парижской Комунны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 18076 туристов
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нашим гидом была Светлана, историк и этнограф по образованию и экскурсовод со значительным стажем. По дороге до Гаврилова Посада Светлана рассказала нам историю ополья, как появились здесь царские конюшни и
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И
Для нас провела эту экскурсию Светлана. Это прекрасный, знающий и очень заинтересованный Гид с Большой буквы.
Экскурсия привела в восторг всю нашу группу: меня (бабушку), мою дочь и внучку 8 лет.
Экскурсия привела в восторг всю нашу группу: меня (бабушку), мою дочь и внучку 8 лет.
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17 августа 2024 года мы посетили Гаврилов Посад. Ну что можно сказать? Если вы хотите увидеть красивые отреставрированные древние здания, то их здесь практически нет. Сказывается принадлежность Гаврилова Посада к
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На днях, остановивших на несколько дней в Суздале, решили разнообразить наше путешествие и съездили на экскурсию в Гаврилов Посад.
Для нас этот городок стал неожиданным открытием. Нас сопровождала экскурсовод Светлана, историк-этнограф.
Для нас этот городок стал неожиданным открытием. Нас сопровождала экскурсовод Светлана, историк-этнограф.
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О
Экскурсия понравилась. Мы посетили музей в Гаврилово Посаде и гид музея просто вызвал восторг, очень рекомендую. Столько интересной информации, видно насколько человек любит свой край и с таким пылом и
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И
Спасибо гиду Светлане за интересный рассказ о небольшом провинциальном городке, у которого, как оказалось, такая интересная история. Экскурсия была очень познавательной и содержательной.
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