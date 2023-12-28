Посетить ремесленно-купеческую столицу Суздальского ополья и поразиться её истории
В получасе езды от Суздаля находится на первый взгляд неприметный городок. Знают о нём лишь редкие путешественники.
А между тем, это одно из немногих мест в России, где не было крепостного права, и город, который развивался не по, а вопреки всем закономерностям истории.
Вы узнаете, какие удивительные загадки и тайны он хранит, а также научитесь плетению из бересты или соломки.
А между тем, это одно из немногих мест в России, где не было крепостного права, и город, который развивался не по, а вопреки всем закономерностям истории.
Вы узнаете, какие удивительные загадки и тайны он хранит, а также научитесь плетению из бересты или соломки.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
По пути в Гаврилов Посад вы послушаете рассказы о Суздале и исторической области Ополье. И постепенно мы перейдём к главному объекту экскурсии. Приготовьтесь собрать внушительную коллекцию открытий, о которых вы даже не подозревали.
Вы узнаете:
- что здесь так заинтересовало Ивана Грозного
- по какой причине здесь не было крепостного права
- за какие заслуги Екатерина II даровала статус города ремесленной слободе, население которой едва достигало 1500 человек, и почему следила за его жизнью
- как благодаря жителям Гаврилова Посада у финнов и шведов появилось богатейшее собрание живописи мировых мастеров
- чем европейское пиво Koff обязано местным купцам
- почему провинциальный городок застраивался по проектам Росси и Бове, и как Гаврилов Посад связан с Петербургом и Кронштадтом
- как произошло, что купеческое сословие составляло в городе 3/4 населения, а нищенство считалось ремеслом
- в чём секрет знаменитых барановских ситцев, которые 200 лет не теряли своего яркого цвета
- как вошли в моду женские украшения «посадские грибатки», которые изготавливались только в Гаврилове Посаде
Кроме того, обсудим:
- как получилось, что через маленький Гаврилов Посад прошла железная дорога, миновав столицу уезда — Суздаль
- почему многие купцы имели личную переписку с российскими императорами и почему только купцы Гаврилова Посада несли квартирную повинность (обязанность бесплатно принимать в свой дом служивых людей)
- почему целая слобода непашенных крестьян принадлежала дворцовой волости, а точнее царской семье, и кто такие непашенные крестьяне
- чем «провинились» нижние гусарские чины, что в местных трактирах им запрещалось продавать спиртное
Также вы познакомитесь с историей первого конного завода в России. Узнаете о селекции знаменитых Владимирских тяжеловозов. И поймёте, почему конюхи завода находились в привилегированном положение, а их детей обучали в специальных школах.
Мастер-класс
В старинном особняке вас будут ждать на мастер-классе. Можно будет выбрать плетение из бересты или из соломки. Здесь же вы полюбуетесь работами прошлых и современных мастеров.
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле, билеты и мастер-класс
- Мы может организовать экскурсию для большего количества участников — с учётом аренды минивэна общая стоимость экскурсии составит 14500 руб.
- Если вы на своём автомобиле (должно быть место для гида), цена экскурсии — 8000 руб.
- Время в пути туда и обратно — 1 час
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Парижской Комунны
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 6893 туристов
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов. Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учетом пожеланий и интересов участников. Берем на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.
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