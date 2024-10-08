Мои заказы

Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля (на вашем автомобиле)

Откройте тайны Гаврилова Посада и примите участие в мастер-классе по плетению. Узнайте, почему этот город уникален
В получасе езды от Суздаля находится Гаврилов Посад - город, который развивался вопреки историческим закономерностям. Здесь не было крепостного права, и город получил статус благодаря Екатерине II.

Вы узнаете, почему Иван
читать дальшеуменьшить

Грозный интересовался этим местом, как местные купцы повлияли на финское пивоварение и европейскую живопись, а также о знаменитых барановских ситцах и женских украшениях «посадские грибатки».

Экскурсия включает мастер-класс по плетению из бересты или соломки в старинном особняке, где можно полюбоваться работами мастеров

5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнать тайны Гаврилова Посада
  • 🎨 Принять участие в мастер-классе
  • 🚗 Включён трансфер и билеты
  • 🏰 Посетить исторические места
  • 📜 Погрузиться в уникальную историю

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Гаврилов Посад - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться поездкой в полной мере. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать возможные погодные неудобства, такие как холод или дождь, которые могут повлиять на общее впечатление.
Сейчас август — это идеальное время.
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля (на вашем автомобиле)
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля (на вашем автомобиле)
Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля (на вашем автомобиле)

Что можно увидеть

  • Гаврилов Посад
  • Суздаль
  • Историческая область Ополье
  • Первый конный завод в России

Описание экскурсии

По пути в Гаврилов Посад вы послушаете рассказы о Суздале и исторической области Ополье. И постепенно мы перейдём к главному объекту экскурсии. Приготовьтесь собрать внушительную коллекцию открытий, о которых вы даже не подозревали.

Вы узнаете:

  • что здесь так заинтересовало Ивана Грозного
  • по какой причине здесь не было крепостного права
  • за какие заслуги Екатерина II даровала статус города ремесленной слободе, население которой едва достигало 1500 человек, и почему следила за его жизнью
  • как благодаря жителям Гаврилова Посада у финнов и шведов появилось богатейшее собрание живописи мировых мастеров
  • чем европейское пиво Koff обязано местным купцам
  • почему провинциальный городок застраивался по проектам Росси и Бове, и как Гаврилов Посад связан с Петербургом и Кронштадтом
  • как произошло, что купеческое сословие составляло в городе 3/4 населения, а нищенство считалось ремеслом
  • в чём секрет знаменитых барановских ситцев, которые 200 лет не теряли своего яркого цвета
  • как вошли в моду женские украшения «посадские грибатки», которые изготавливались только в Гаврилове Посаде

Кроме того, обсудим:

  • как получилось, что через маленький Гаврилов Посад прошла железная дорога, миновав столицу уезда — Суздаль
  • почему многие купцы имели личную переписку с российскими императорами и почему только купцы Гаврилова Посада несли квартирную повинность (обязанность бесплатно принимать в свой дом служивых людей)
  • почему целая слобода непашенных крестьян принадлежала дворцовой волости, а точнее царской семье, и кто такие непашенные крестьяне
  • чем «провинились» нижние гусарские чины, что в местных трактирах им запрещалось продавать спиртное

Также вы познакомитесь с историей первого конного завода в России. Узнаете о селекции знаменитых Владимирских тяжеловозов. И поймёте, почему конюхи завода находились в привилегированном положение, а их детей обучали в специальных школах.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем автомобиле, в нём обязательно должно быть место для гида
  • В стоимость включены билеты
  • Мы можем организовать экскурсию для большего количества участников. Стоимость уточняйте в переписке с гидом
  • Время в пути туда и обратно — 1 час
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Парижской Комунны
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провели экскурсии для 18076 туристов
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем
читать дальшеуменьшить

большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов. Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учётом пожеланий и интересов участников. Берём на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Дарья
Нашим гидом была Светлана, историк и этнограф по образованию и экскурсовод со значительным стажем. По дороге до Гаврилова Посада Светлана рассказала нам историю ополья, как появились здесь царские конюшни и
читать дальшеуменьшить

как складывалась судьба местного купечества. Заодно мы узнали про места, которые нам еще предстоит посетить в окрестностях, хотя в Суздаль ездим достаточно часто. В Гаврилов Посаде нас в первую очередь интересовал конный завод, где вывели владимирского тяжеловоза. Но оказалось в городе есть и еще интересные об’екты. Дома, построенные великими архитекторами, известные купеческие семьи. Спасибо Светлане, что потратила время на исследование интересной биографии города и щедро делиться теперь этой информацией. Светлана прекрасный рассказчик и позитивный человек.

Нашим гидом была Светлана, историк и этнограф по образованию и экскурсовод со значительным стажем. По дороге
Нашим гидом была Светлана, историк и этнограф по образованию и экскурсовод со значительным стажем. По дороге
Нашим гидом была Светлана, историк и этнограф по образованию и экскурсовод со значительным стажем. По дороге
Нашим гидом была Светлана, историк и этнограф по образованию и экскурсовод со значительным стажем. По дороге
Нашим гидом была Светлана, историк и этнограф по образованию и экскурсовод со значительным стажем. По дороге
Нашим гидом была Светлана, историк и этнограф по образованию и экскурсовод со значительным стажем. По дороге
Нашим гидом была Светлана, историк и этнограф по образованию и экскурсовод со значительным стажем. По дороге
Вам был полезен этот отзыв?
И
Для нас провела эту экскурсию Светлана. Это прекрасный, знающий и очень заинтересованный Гид с Большой буквы.
Экскурсия привела в восторг всю нашу группу: меня (бабушку), мою дочь и внучку 8 лет.
читать дальшеуменьшить

Отмечаю это, чтобы было понятно, что экскурсия понравится людям разного возраста.
Считаю. что эта поездка - просто находка в нашем путешествии в Суздаль. Никогда не слышали и не знали, что существует этот замечательный город, с великой историей, архитектурой, прекрасно сохранившийся до наших дней. А ведь Гаврилов Посад - город с высоким статусом, как нам теперь известно, в Московской Руси и Российской Империи. Его развитие поддерживалось Государями Российскими, от Ивана Грозного до Екатерины Великой.
А чего стоит история коневодства, начало которой было положено иваном Грозным, и создание племенного завода, вырастившего Владимирского тяжеловоза!
Рекомендуем всем эту поездку с гидом Светланой.
Светлане низкий поклон!

Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
17 августа 2024 года мы посетили Гаврилов Посад. Ну что можно сказать? Если вы хотите увидеть красивые отреставрированные древние здания, то их здесь практически нет. Сказывается принадлежность Гаврилова Посада к
читать дальшеуменьшить

дотационный Ивановской области в отличии от Суздаля, находящегося во Владимирской области. Но если вы хотите глубже окунуться и понять историю этих мест, послушать интереснейший рассказ экскурсовода Светланы о проживающих в этих местах людях, их занятиях, узнать как связан Гав. Посад с лошадьми и почему сюда можно доехать по железной дороге из Москвы, а до Суздаля нет, залезть на колокольню, попить чаю в местом кафе и вернуться в Суздаль со вкусной выпечкой из местной пекарни по низким Ивановским ценам, то вам сюда. Посещение Гаврилова Посада очень дополняет представление о древней истории этих мест. И история Суздаля становится более полной.

Вам был полезен этот отзыв?
Инна
На днях, остановивших на несколько дней в Суздале, решили разнообразить наше путешествие и съездили на экскурсию в Гаврилов Посад.
Для нас этот городок стал неожиданным открытием. Нас сопровождала экскурсовод Светлана, историк-этнограф.
читать дальшеуменьшить

Благодаря Светлане мы узнали, что Гаврилов Посад был крупным ремесленным и торговым центром, и конечно родиной владимирского тяжеловоза. А еще Гаврилов Посад- хмельной край и именно отсюда в Европу завозили хмель.
В ходе экскурсии мы посетили краеведческий музей, который располагается в старинном купеческом особняке построенному по типовому проекту самого Росси!
Всего, что мы узнали от Светланы, не перескажешь в одном отзыве, лучше посетите лично этот маленький городок с большой историей!

Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия понравилась. Мы посетили музей в Гаврилово Посаде и гид музея просто вызвал восторг, очень рекомендую. Столько интересной информации, видно насколько человек любит свой край и с таким пылом и
читать дальшеуменьшить

желанием передать свою любовь рассказывает много интересного. Я бы назвала его -бриллиантом своего города. Город не заслуженно забыт, осталось не много исторических объектов, но к посещению рекомендую. Посетили уютное кафе при библиотеке. Чудное место.

Вам был полезен этот отзыв?
И
Спасибо гиду Светлане за интересный рассказ о небольшом провинциальном городке, у которого, как оказалось, такая интересная история. Экскурсия была очень познавательной и содержательной.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Суздаля

Похожие экскурсии на «Гаврилов Посад - город-открытие! Экскурсия из Суздаля (на вашем автомобиле)»

Суздаль: самый русский город
Пешая
2 часа
175 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Суздаль: самый русский город
Открыть удивительную историю и архитектуру города с гидом и художником-реставратором храмов
Начало: На ул. Кремлевская дом 9, Школа искусств
Завтра в 09:30
13 авг в 09:30
от 12 800 ₽ за всё до 9 чел.
Умиротворяющий Суздаль
Пешая
2 часа
215 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Умиротворяющий Суздаль
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: На Торговой площади
17 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 6950 ₽ за всё до 6 чел.
Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
Пешая
2 часа
35 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
Увидеть всё самое интересное в Суздале и понять, чем он отличается от других городов
Начало: У памятника Лебедеву
Расписание: в субботу в 14:00
15 авг в 14:00
22 авг в 14:00
1500 ₽ за человека
На Русь пошёл: знакомство с Суздалем
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
На Русь пошёл: знакомство с Суздалем
Обзорная групповая экскурсия по кремлю, посаду и монастырям
Начало: Возле кремля
Расписание: в пятницу в 11:00, в субботу в 14:30
14 авг в 11:00
15 авг в 14:30
2700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Суздале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Суздале
от 8900 ₽ за экскурсию