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только любит свой город, но и много знает о Суздале, прекрасно владеет материалом и историческими фактами. Прекрасным завершерием после прогулки было дегуствция медовухи в уютном погребке.

Впечатление испортила группа, которая решила, что это их индивидуальная экскурсия, мало того, что они опоздали, во время экскурсии отвлекались, громко разговаривали, смеялись, не слушали, перебивали и требовали, чтобы отвечали на их вопросы, не принимая во внимание ни программу экскурсовода, ни желание других участников.

Спасибо большое Ольге за экскурсию!