Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»

Погрузитесь в атмосферу Суздаля с местным жителем: разгадывайте загадки, изучайте историю и наслаждайтесь дегустацией медовухи и огуречного варенья
Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые в Суздале и хочет быстро освоиться.

Лёгкий формат с юмором позволит узнать историю города, разгадывая загадки и изучая крестьянские инструменты. Участники увидят Кремль, фортификации, избу 19 века и торговую площадь. Программа включает дегустацию огуречного варенья и медовухи. Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Суздалю
4.86
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕵️‍♂️ Узнать историю Суздаля
  • 🏰 Посетить Кремль и фортификации
  • 🏡 Увидеть избу 19 века
  • 🍯 Попробовать медовуху и варенье
  • 👨‍🏭 Познакомиться с местными мастерами
Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
Интерактивная экскурсия «По Суздалю с местным жителем»
Ближайшие даты:
22
мар29
мар5
апр12
апр19
апр26
апр10
мая
Время начала: 14:00

Что можно увидеть

  • Кремль
  • Фортификации
  • Изба 19 века
  • Торговая площадь
  • Смотровые площадки
  • Жилая улица
  • 20 церквей
  • Суждальская Богородица

Описание экскурсии

Мы увидим:

  • Кремль (не музей!)
  • Фортификации
  • Избу 19 века
  • Торговую площадь
  • Пару смотровых площадок
  • Жилую улицу с пряничными домами
  • 20 церквей
  • Суждальскую Богородицу — хранительницу города

И разберёмся с самым главным:

  • Почему город основали
  • Как он выглядел раньше — покажу фортификации 11–12 веков
  • Где на самом деле находится Суздальский кремль
  • Куда ведёт дорога, по которой ездил Долгорукий с загородной резиденции на княжий двор

В качестве бонуса мы познакомимся с моими друзьями-мастерами — гончаром и кузнецом. Помашем ручкой извозчикам. А в финале попробуем кулинарные «бренды» города — огуречное варенье и суздальскую медовуху.

Остались вопросы?

в субботу в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Лебедеву
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
О
9 фев 2025
Очень понравилось!
Экскурсовод прекрасно все рассказывала и показывала.
В восторге даже дети
О
2 фев 2025
Прекрасная экскурсия с очень грамотным экскурсоводом. Ольга, несмотря на непогоду, всех оповестила и встретила в назначенном месте. Мы, действительно, гуляли по историческим местам с местным жителем, чувствовплось, что Ольга не
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только любит свой город, но и много знает о Суздале, прекрасно владеет материалом и историческими фактами. Прекрасным завершерием после прогулки было дегуствция медовухи в уютном погребке.
Впечатление испортила группа, которая решила, что это их индивидуальная экскурсия, мало того, что они опоздали, во время экскурсии отвлекались, громко разговаривали, смеялись, не слушали, перебивали и требовали, чтобы отвечали на их вопросы, не принимая во внимание ни программу экскурсовода, ни желание других участников.
Спасибо большое Ольге за экскурсию!

Е
2 фев 2025
Сама экскурсия (место встречи, маршрут, продолжительность) отлично. Но не хватило эмоций от экскурсовода - монотонная речь, заученный текст. На все попутные вопросы экскурсовод отвечает «все вопросы в конце», это очень странно. В конце ты часть вопросов забываешь, что-то уже теряет актуальность. Ощущение, что экскурсовод устала и ждала окончания маршрута.
Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Здравствуйте! Однако, хочу уточнить некоторые моменты. Сборный формат экскурсии не предполагает индивидуальной беседы с одним из экскурсантов.
Тем более, если он
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опоздал и задает вопросы про то, что мы уже прошли или не по теме.

В сборной экскурсии у меня есть объем информации и логическое изложение. И я всегда буду держать фокус на этом.

Давайте относиться с уважением к остальным участникам группы и ко мне, пожалуйста.

В
26 янв 2025
Все прошло очень душевно, многое узнали про сам город, людей, интересные места!
Благодарю за такую ознакомительную экскурсию!
А
9 янв 2025
Очень хорошая экскурсия! Ольга организовала замечательную прогулку, всё очень подробно и интересно рассказала об истории города в лёгком и приятном стиле. Единственное пожелание – зимой делать побольше тёплых остановок
Татьяна
6 янв 2025
Ольга замечательный гид. Прекрасно провели время!
Ольга замечательный гид. Прекрасно провели время!Ольга замечательный гид. Прекрасно провели время!Ольга замечательный гид. Прекрасно провели время!
А
5 янв 2025
Хорошая экскурсия в рамках лёгкой обзорной по городу, приятный гид.

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