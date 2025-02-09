Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые в Суздале и хочет быстро освоиться.
Лёгкий формат с юмором позволит узнать историю города, разгадывая загадки и изучая крестьянские инструменты. Участники увидят Кремль, фортификации, избу 19 века и торговую площадь. Программа включает дегустацию огуречного варенья и медовухи. Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Суздалю
Лёгкий формат с юмором позволит узнать историю города, разгадывая загадки и изучая крестьянские инструменты. Участники увидят Кремль, фортификации, избу 19 века и торговую площадь. Программа включает дегустацию огуречного варенья и медовухи. Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Суздалю
5 причин купить эту экскурсию
- 🕵️♂️ Узнать историю Суздаля
- 🏰 Посетить Кремль и фортификации
- 🏡 Увидеть избу 19 века
- 🍯 Попробовать медовуху и варенье
- 👨🏭 Познакомиться с местными мастерами
Что можно увидеть
- Кремль
- Фортификации
- Изба 19 века
- Торговая площадь
- Смотровые площадки
- Жилая улица
- 20 церквей
- Суждальская Богородица
Описание экскурсии
Мы увидим:
- Кремль (не музей!)
- Фортификации
- Избу 19 века
- Торговую площадь
- Пару смотровых площадок
- Жилую улицу с пряничными домами
- 20 церквей
- Суждальскую Богородицу — хранительницу города
И разберёмся с самым главным:
- Почему город основали
- Как он выглядел раньше — покажу фортификации 11–12 веков
- Где на самом деле находится Суздальский кремль
- Куда ведёт дорога, по которой ездил Долгорукий с загородной резиденции на княжий двор
В качестве бонуса мы познакомимся с моими друзьями-мастерами — гончаром и кузнецом. Помашем ручкой извозчикам. А в финале попробуем кулинарные «бренды» города — огуречное варенье и суздальскую медовуху.
в субботу в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Лебедеву
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Суздале
Провела экскурсии для 519 туристов
Профессиональный гид, прошла подготовку во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Много и с пристрастием выспрашивала у местных краеведов интересные факты, о которых не пишут в книжках. Исторические события рассказываю с точки зрения причинно-следственныхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
9 фев 2025
Очень понравилось!
Экскурсовод прекрасно все рассказывала и показывала.
В восторге даже дети
Экскурсовод прекрасно все рассказывала и показывала.
В восторге даже дети
О
Ольга
2 фев 2025
Прекрасная экскурсия с очень грамотным экскурсоводом. Ольга, несмотря на непогоду, всех оповестила и встретила в назначенном месте. Мы, действительно, гуляли по историческим местам с местным жителем, чувствовплось, что Ольга не
Е
Екатерина
2 фев 2025
Сама экскурсия (место встречи, маршрут, продолжительность) отлично. Но не хватило эмоций от экскурсовода - монотонная речь, заученный текст. На все попутные вопросы экскурсовод отвечает «все вопросы в конце», это очень странно. В конце ты часть вопросов забываешь, что-то уже теряет актуальность. Ощущение, что экскурсовод устала и ждала окончания маршрута.
Ольга
Ответ организатора:
Здравствуйте! Однако, хочу уточнить некоторые моменты. Сборный формат экскурсии не предполагает индивидуальной беседы с одним из экскурсантов.
Тем более, если он
Тем более, если он
В
Вероника
26 янв 2025
Все прошло очень душевно, многое узнали про сам город, людей, интересные места!
Благодарю за такую ознакомительную экскурсию!
Благодарю за такую ознакомительную экскурсию!
А
Александр
9 янв 2025
Очень хорошая экскурсия! Ольга организовала замечательную прогулку, всё очень подробно и интересно рассказала об истории города в лёгком и приятном стиле. Единственное пожелание – зимой делать побольше тёплых остановок
Татьяна
6 янв 2025
Ольга замечательный гид. Прекрасно провели время!
А
Анастасия
5 янв 2025
Хорошая экскурсия в рамках лёгкой обзорной по городу, приятный гид.
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