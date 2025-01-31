Отправляйтесь осматривать окрестности Суздаля на лошадях! Перед поездкой верхом вас грамотно обучат верховой езде, расскажут, как правильно управлять конём, а дальше вас ждёт прогулка по природным живописным местам, где воздух свеж и небо чистое.
Описание экскурсии
Что вас ждёт?
- Приглашаем вас на полуторачасовую конную прогулку по живописной местности в окрестностях Суздаля на самых замечательных и спокойных конях.
- На прогулку можно приехать без опыта верховой езды: вас всему обучат, и вы отправитесь изучать окрестности верхом.
- На маршруте возможны рысь и галоп.
• Перед каждым выездом мы проводим подробный инструктаж по технике безопасности и основам управления конём. Важная информация:
На конную прогулку по маршруту допускаются лица строго старше 16-ти лет.
В субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 15:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Конная прогулка
- Услуги инструктора
Что не входит в цену
- Трансфер до базы
- Питание
Место начала и завершения?
Суздальский р-н, с. Черниж, ул. Полевая, д. 54
Когда и сколько длится?
Когда: В субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 15:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
31 янв 2025
Просто красота, мы в восторге и от поездки и от Александра нашего экскурсовода. Все объясняется до поездки, конечно мы не особо профи))) но даже мы классно покатались. Даже дети катаются, много лошадок, котики ласковые)) собачка прелесть. Очень душевное место, всем советую
И
Илья
12 янв 2025
Замечательно покатались - спасибо Светлане и Анастасии!
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