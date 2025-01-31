А Анна

Просто красота, мы в восторге и от поездки и от Александра нашего экскурсовода. Все объясняется до поездки, конечно мы не особо профи))) но даже мы классно покатались. Даже дети катаются, много лошадок, котики ласковые)) собачка прелесть. Очень душевное место, всем советую