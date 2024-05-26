1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: на Торговой площади
«Суздаль — тихий, красивый и очень живописный город»
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
19 июня в 14:00
21 июня в 15:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотопрогулка в Суздале: маковки церквей и старинные постройки
Фотопрогулка в Суздале проходит легко и непринужденно. Без вымученных поз и долгих расстановок в кадре. Вы получите серию атмосферных фото с искренними эмоциями
Начало: У суздальского кремля
«Вы получите серию атмосферных фото с разными планами, а нашими «декорациями» станут маковки церквей, старинные постройки и исконно русские пейзажи»
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
8 800₽ за всё до 8 чел.
Билеты
2 часа
Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690₽ за билет
Индивидуальная
3 часа
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
Погрузитесь в атмосферу Суздаля, сплавляясь на байдарках по реке Каменке. Полюбуйтесь кремлем, сделайте фото и насладитесь перекусом на воде
Начало: У церкви Ильи Пророка
«Практически никакого течения, в любой момент можно передохнуть и полюбоваться пейзажами»
Завтра в 10:30
13 июня в 17:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 2 900₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи
Начало: Уточняется перед экскурсией
«С высокого берега открывается идиллический русский пейзаж: узкая речка и тихие обители — Покровский и Александровский монастыри»
16 июня в 10:00
6 июля в 11:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пленэр в былинном Суздале
Услышать историю пейзажной акварельной живописи в России и пройти мастер-класс по акварели и пастели
Начало: У Суздальского кремля
«На пленэре я также расскажу, как в 18 веке к нам пришла эта техника и как затем развивалась пейзажная акварельная живопись»
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
5 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор26 мая 2024Большое спасибо Павлу за отличную экскурсию. Очень интересно и информативно. Увлеченность и любовь к истории Суздаля от Павла передалась и нам. Появилось желание вернуться в этот прекрасный город еще раз.
- еелена24 мая 2024Отличная экскурсия с Павлом по Суздалю. однозначно рекомендую!
- ИИрина19 мая 2024Замечательная экскурсия! Сергей -хорошо знает свое дело, умеет увлечь любую категорию слушателей! Большое спасибо!
- ЕЕкатерина12 мая 2024Замечательная экскурсия, информация доступная, информативная, немного юмора, интересных фактов, красивых точек. Рекомендую.
- ААнна11 мая 2024В целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не моя. Но аудиоэкскурсии это любимый формат. Когда ни от кого не зависишь и двигаешься в своем темпе 👍🏻
- ММарина3 мая 2024Выбрались в Суздаль на майские праздники компанией из 6 человек, экскурсии подбирала я, поэтому спасибо за отличный выбор говорили мне,
- ДДарья2 мая 2024В Суздале были с мужем не впервые, однако Сергею удалось рассказать нам новые факты об этом чудесном городе. Детям 11
- ВВладимир1 мая 2024Заказ был передан Ларисой другому экскурсоводу -Галине. Необыкновенно содержательный рассказ, посещение всех значимых достопримечательностей Суздаля с погружением в историю средневековой
- ЮЮлия29 апреля 2024Отличная обзорная экскурсия, спасибо!
- ЮЮлия10 января 2024Нам очень понравилась прогулка! Не смотря на сильный мороз, когда казалось, что руки, ноги не двигаются, а улыбка замерзает -
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 690 до 8 800. Туристы уже оставили гидам 278 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Суздале на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 278 ⭐ отзывов, цены от 1690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август