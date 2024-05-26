Познавательные экскурсии на природе в Суздале

Найдено 9 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Суздале, цены от 1 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Умиротворяющий Суздаль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
91 отзыв
Умиротворяющий Суздаль: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Суздаля, где каждый камень хранит свою историю. Откройте для себя мир истории и красоты
Начало: на Торговой площади
«Суздаль — тихий, красивый и очень живописный город»
12 июня в 09:30
14 июня в 09:30
4 500 за всё до 4 чел.
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Суздаль: первые впечатления о городе-музее
Прогулка по Суздалю с посещением кремля, монастырей и панорам. Узнайте о богатом прошлом города и его секретах. Откройте для себя Суздаль
Начало: Торговая площадь
19 июня в 14:00
21 июня в 15:00
6 000 за всё до 10 чел.
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
26 отзывов
Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
Суздаль словно застыл во времени: это один из самых малонаселенных городов России с высокой плотностью исторических сооружений
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по суздальскому кремлю
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
5 отзывов
Индивидуальная фотопрогулка в Суздале: маковки церквей и старинные постройки
Фотопрогулка в Суздале проходит легко и непринужденно. Без вымученных поз и долгих расстановок в кадре. Вы получите серию атмосферных фото с искренними эмоциями
Начало: У суздальского кремля
«Вы получите серию атмосферных фото с разными планами, а нашими «декорациями» станут маковки церквей, старинные постройки и исконно русские пейзажи»
Сегодня в 13:00
Завтра в 12:00
8 800 за всё до 8 чел.
Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
🚶 Пешая
Билеты
2 часа
7 отзывов
Суздаль за 2 часа: путешествие в прошлое с аудиогидом и входом в кремль
Познакомьтесь с древним Суздалем! Аудиопрогулка и билет в кремль откроют вам великолепие истории и архитектуры этого уникального города
Начало: Около Суздальского кремля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 690 за билет
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
🚣‍♂️ На байдарках
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке
Погрузитесь в атмосферу Суздаля, сплавляясь на байдарках по реке Каменке. Полюбуйтесь кремлем, сделайте фото и насладитесь перекусом на воде
Начало: У церкви Ильи Пророка
«Практически никакого течения, в любой момент можно передохнуть и полюбоваться пейзажами»
Завтра в 10:30
13 июня в 17:00
6 500 за всё до 3 чел.
Обаяние суздальской самобытности
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Обаяние суздальской самобытности: индивидуальная экскурсия
Суздаль - город, где сохранилась атмосфера древней Руси. Здесь вы увидите более 200 памятников архитектуры и узнаете много интересного о его истории
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
от 2 900 за человека
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Ах, этот Суздаль живописный, церквей посадских хоровод
Проследить путь уютного древнего города и влюбиться в его пейзажи
Начало: Уточняется перед экскурсией
«С высокого берега открывается идиллический русский пейзаж: узкая речка и тихие обители — Покровский и Александровский монастыри»
16 июня в 10:00
6 июля в 11:00
4 600 за всё до 5 чел.
Пленэр в былинном Суздале
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Пленэр в былинном Суздале
Услышать историю пейзажной акварельной живописи в России и пройти мастер-класс по акварели и пастели
Начало: У Суздальского кремля
«На пленэре я также расскажу, как в 18 веке к нам пришла эта техника и как затем развивалась пейзажная акварельная живопись»
Сегодня в 19:00
Завтра в 13:00
5 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    26 мая 2024
    Умиротворяющий Суздаль
    Большое спасибо Павлу за отличную экскурсию. Очень интересно и информативно. Увлеченность и любовь к истории Суздаля от Павла передалась и нам. Появилось желание вернуться в этот прекрасный город еще раз.
  • е
    елена
    24 мая 2024
    Умиротворяющий Суздаль
    Отличная экскурсия с Павлом по Суздалю. однозначно рекомендую!
  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Суздаль: первые впечатления о городе-музее
    Замечательная экскурсия! Сергей -хорошо знает свое дело, умеет увлечь любую категорию слушателей! Большое спасибо!
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Умиротворяющий Суздаль
    Замечательная экскурсия, информация доступная, информативная, немного юмора, интересных фактов, красивых точек. Рекомендую.
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
    В целом неплохая экскурсия, были интересные моменты. Но для меня лично было суховато. Может, просто тема не моя. Но аудиоэкскурсии это любимый формат. Когда ни от кого не зависишь и двигаешься в своем темпе 👍🏻
  • М
    Марина
    3 мая 2024
    Суздаль: первые впечатления о городе-музее
    Выбрались в Суздаль на майские праздники компанией из 6 человек, экскурсии подбирала я, поэтому спасибо за отличный выбор говорили мне,
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    но на самом деле это конечно заслуга нашего экскурсовода Сергея. Весело, интересно, без нагружения не нужными цифрами и датами, но следующие 2 дня мы дружно искали на всех церквях "дыньки","кирпичики" и "ширинки".

  • Д
    Дарья
    2 мая 2024
    Суздаль: первые впечатления о городе-музее
    В Суздале были с мужем не впервые, однако Сергею удалось рассказать нам новые факты об этом чудесном городе. Детям 11
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    и 16 лет также было интересно послушать Сергея, они с удовольствием отвечали на его вопросы, касающиеся истории как самого города, так и российской истории в целом. Сергей отличный рассказчик, факты преподносил интересно иллюстрируя их расположенными вокруг достопримечательностями и цитируя летописи и другой исторический материал.

  • В
    Владимир
    1 мая 2024
    Обаяние суздальской самобытности
    Заказ был передан Ларисой другому экскурсоводу -Галине. Необыкновенно содержательный рассказ, посещение всех значимых достопримечательностей Суздаля с погружением в историю средневековой
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    Руси. Очень понравилось изложение, последовательность и структурированность рассказа. За 3 часа получили огромное информационное содержание и духовное наслаждение от увиденного. Будьте готовы пройти около 10 км чтобы увидеть все самое интересное. Сбитень на женском подворье был великолепен. Благодарю

  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Обаяние суздальской самобытности
    Отличная обзорная экскурсия, спасибо!
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Фотопрогулка по суздальскому кремлю
    Нам очень понравилась прогулка! Не смотря на сильный мороз, когда казалось, что руки, ноги не двигаются, а улыбка замерзает -
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    фотографии получились атмосферные, теплые, классные! Фотограф умеет подловить момент и в итоге получаются разнообразные и интересные кадры! Всем рекомендую, мы планируем вернуться летом и обязательно повторить!

Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Умиротворяющий Суздаль
  2. Суздаль: первые впечатления о городе-музее
  3. Суздаль - почувствовать пульс Средневековой Руси
  4. Фотопрогулка по суздальскому кремлю
  5. Суздаль за 2 часа: аудиопрогулка + билет в Суздальский кремль
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  6. Торговые Ряды
  7. Преподобенская колокольня
  8. Спасо-Евфимиев монастырь
  9. Покровский монастырь
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в июне 2024
Сейчас в Суздале в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 690 до 8 800. Туристы уже оставили гидам 278 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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