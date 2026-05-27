Представьте: вы скользите на сапборде по тихой глади реки Каменки, а вокруг — купола древних монастырей, деревянные домики и бескрайние луга. Утром вас встретит тишина и зеркальная вода, а вечером — золотой закат и мягкий свет над кремлём. Какое бы время вы ни выбрали, получится перезагрузиться. По запросу вас будет сопровождать инструктор.
Описание экскурсии
Маршрут с открыток. Река плавно ведёт вас мимо лугов, деревянных домиков и панорам древнего города
Вид на главные достопримечательности с воды. Вы посмотрите на Суздальский кремль, торговые ряды, церкви и монастыри с необычного ракурса
Медитативный формат. Спокойное течение, звук воды и ритм гребли позволяют перезагрузиться
Фото-контент. По пути — десятки точек для кадров: утренний туман, отражения куполов, закаты
Ориентировочный маршрут
- Старт на сап-станции
- Движение по реке Каменке
- Разворот в районе центра Суздаля
- Возвращение на станцию
Организационные детали
- Перед стартом проводим краткий инструктаж и выдаём спасательные жилеты
- Общая дистанция — ~6–8 км, продолжительность — 1,5–2,5 часа (в зависимости от темпа)
- Важно уметь плавать
- В ветреную погоду маршрут можно скорректировать
- Прогулка на сапбордах не подразумевает сопровождения. Но при необходимости с вами будет один из членов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ГТК «Суздаль»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 19 туристов
Наша команда существует уже три года, мы специализируемся на активном и комфортном отдыхе для всей семьи в Суздале. Любим необычный экологичный транспорт, красивые маршруты и довольных путешественников. Делаем всё, чтобы вы улыбались и возвращались!
от 2200 ₽ за человека