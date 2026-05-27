Самостоятельная прогулка на сапах по центру Суздаля

Увидеть с воды торговые ряды, кремль, Спасо-Евфимьев, Покровский и Александровский монастыри
Представьте: вы скользите на сапборде по тихой глади реки Каменки, а вокруг — купола древних монастырей, деревянные домики и бескрайние луга. Утром вас встретит тишина и зеркальная вода, а вечером — золотой закат и мягкий свет над кремлём. Какое бы время вы ни выбрали, получится перезагрузиться. По запросу вас будет сопровождать инструктор.
Описание экскурсии

Маршрут с открыток. Река плавно ведёт вас мимо лугов, деревянных домиков и панорам древнего города

Вид на главные достопримечательности с воды. Вы посмотрите на Суздальский кремль, торговые ряды, церкви и монастыри с необычного ракурса

Медитативный формат. Спокойное течение, звук воды и ритм гребли позволяют перезагрузиться

Фото-контент. По пути — десятки точек для кадров: утренний туман, отражения куполов, закаты

Ориентировочный маршрут

  • Старт на сап-станции
  • Движение по реке Каменке
  • Разворот в районе центра Суздаля
  • Возвращение на станцию

Организационные детали

  • Перед стартом проводим краткий инструктаж и выдаём спасательные жилеты
  • Общая дистанция — ~6–8 км, продолжительность — 1,5–2,5 часа (в зависимости от темпа)
  • Важно уметь плавать
  • В ветреную погоду маршрут можно скорректировать
  • Прогулка на сапбордах не подразумевает сопровождения. Но при необходимости с вами будет один из членов нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ГТК «Суздаль»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 19 туристов
Наша команда существует уже три года, мы специализируемся на активном и комфортном отдыхе для всей семьи в Суздале. Любим необычный экологичный транспорт, красивые маршруты и довольных путешественников. Делаем всё, чтобы вы улыбались и возвращались!

