Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия «Суздаль: золотой город»
Начало: Иоанно-Предтеченский храм, Суздаль
Расписание: В любое время, в любой день
1490 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Мастер-класс по кузнечному делу
Начало: Суздаль
Расписание: По договоренности т. к. Иногда есть изменения в расписании
1 фев в 09:00
2 фев в 09:00
2700 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Создаём аромадиффузор «Новый год в Суздале»
Войти в новый год с уютным ароматом древнего города
Начало: У магазина «Заварка»
Расписание: в пятницу и субботу в 13:00
23 янв в 13:00
24 янв в 13:00
2700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в январе 2026
Сейчас в Суздале в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1490 до 2700. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Суздале на 2026 год по теме «Развлечения», 65 ⭐ отзывов, цены от 1490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март