Часовая конная прогулка по живописной местности в окрестностях Суздаля на самых замечательных и спокойных конях. На прогулку можно приехать совершенно без опыта верховой езды. Перед каждым выездом мы проводим подробный инструктаж по технике безопасности и основам управления конём.

Описание экскурсии

Часовая конная прогулка в окрестностях Суздаля

Приглашаем вас на увлекательную конную прогулку по живописным местам Суздаля! Это отличная возможность насладиться природой и провести время на свежем воздухе, даже если у вас нет опыта верховой езды.

Спокойные и замечательные лошади

Вы будете кататься на самых спокойных и дружелюбных лошадях, которые помогут вам почувствовать себя уверенно и комфортно. Наши четвероногие друзья созданы для того, чтобы дарить радость и наслаждение от общения с природой.

Подробный инструктаж

Перед каждой прогулкой мы проводим тщательный инструктаж, где рассказываем о технике безопасности и основах управления конем. Это позволит вам почувствовать себя уверенно и безопасно во время поездки.

Что вас ждет

Часовая прогулка на лошади.

Протяженность маршрута — 5 км.

Возможность насладиться живописными пейзажами.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу спокойствия и гармонии, наслаждаясь общением с природой и великолепными лошадьми. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир верховой езды!