Конная прогулка по окрестностям Суздаля

Часовая конная прогулка по живописной местности в окрестностях Суздаля на самых замечательных и спокойных конях. На прогулку можно приехать совершенно без опыта верховой езды.

Перед каждым выездом мы проводим подробный инструктаж по технике безопасности и основам управления конём.
Конная прогулка по окрестностям Суздаля
Конная прогулка по окрестностям Суздаля
Конная прогулка по окрестностям Суздаля
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:30, 15:00

Описание экскурсии

Часовая конная прогулка в окрестностях Суздаля

Приглашаем вас на увлекательную конную прогулку по живописным местам Суздаля! Это отличная возможность насладиться природой и провести время на свежем воздухе, даже если у вас нет опыта верховой езды.

Спокойные и замечательные лошади

Вы будете кататься на самых спокойных и дружелюбных лошадях, которые помогут вам почувствовать себя уверенно и комфортно. Наши четвероногие друзья созданы для того, чтобы дарить радость и наслаждение от общения с природой.

Подробный инструктаж

Перед каждой прогулкой мы проводим тщательный инструктаж, где рассказываем о технике безопасности и основах управления конем. Это позволит вам почувствовать себя уверенно и безопасно во время поездки.

Что вас ждет

  • Часовая прогулка на лошади.
  • Протяженность маршрута — 5 км.
  • Возможность насладиться живописными пейзажами.

Не упустите шанс окунуться в атмосферу спокойствия и гармонии, наслаждаясь общением с природой и великолепными лошадьми. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир верховой езды!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Конная прогулка
  • Услуги инструктора
  • Чай/кофе после прогулки
Что не входит в цену
  • Трансфер до базы
  • Питание
Место начала и завершения?
С. Черниж, ул. Полевая, д. 54
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • На конную прогулку по маршруту допускаются лица старше 16-ти лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Суздаля

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