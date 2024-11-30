Часовая конная прогулка по живописной местности в окрестностях Суздаля на самых замечательных и спокойных конях. На прогулку можно приехать совершенно без опыта верховой езды.
Перед каждым выездом мы проводим подробный инструктаж по технике безопасности и основам управления конём.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:30, 15:00
Описание экскурсии
Часовая конная прогулка в окрестностях Суздаля
Приглашаем вас на увлекательную конную прогулку по живописным местам Суздаля! Это отличная возможность насладиться природой и провести время на свежем воздухе, даже если у вас нет опыта верховой езды.
Спокойные и замечательные лошади
Вы будете кататься на самых спокойных и дружелюбных лошадях, которые помогут вам почувствовать себя уверенно и комфортно. Наши четвероногие друзья созданы для того, чтобы дарить радость и наслаждение от общения с природой.
Подробный инструктаж
Перед каждой прогулкой мы проводим тщательный инструктаж, где рассказываем о технике безопасности и основах управления конем. Это позволит вам почувствовать себя уверенно и безопасно во время поездки.
Что вас ждет
Часовая прогулка на лошади.
Протяженность маршрута — 5 км.
Возможность насладиться живописными пейзажами.
Не упустите шанс окунуться в атмосферу спокойствия и гармонии, наслаждаясь общением с природой и великолепными лошадьми. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир верховой езды!
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
На конную прогулку по маршруту допускаются лица старше 16-ти лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.