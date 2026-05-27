Ваше путешествие стартует в селе Кибол. После инструктажа по течению Каменки вы направитесь в сторону Суздаля.
Полюбуетесь природой и изгибами реки, насладитесь уединением и плавным появлением города на горизонте — придёте в Суздаль по воде, как это делали сотни лет назад. Прогулка подойдёт всем, кто хочет совместить спорт, отдых и мини-экспедицию.
Описание экскурсии
- Комфортный маршрут: течение помогает двигаться вперёд, не требуя физических усилий.
- Почти полное уединение в первой части маршрута: поля по берегам, пение птиц и плеск воды.
- Купола и монастыри на горизонте: необычный и запоминающийся сценарий знакомства с городом.
- Финиш на сап-станции: здесь можно отдохнуть и выпить что-то освежающее (за доплату).
Организационные детали
- Дистанция — ~8–10 км, продолжительность прогулки — 2–3 часа.
- Подходит для новичков, не требует физподготовки, но желательно уметь плавать. Перед стартом — инструктаж и помощь с техникой.
- Трансфер до точки старта, сапы, спасжилеты и другое необходимое оборудование включены.
- Маршрут может меняться из-за уровня воды и погоды.
- Сопровождение — по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ГТК «Суздаль»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 19 туристов
Наша команда существует уже три года, мы специализируемся на активном и комфортном отдыхе для всей семьи в Суздале. Любим необычный экологичный транспорт, красивые маршруты и довольных путешественников. Делаем всё, чтобы вы улыбались и возвращались!
