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Индивидуальная
Самостоятельная прогулка на сапах по центру Суздаля
Увидеть с воды торговые ряды, кремль, Спасо-Евфимьев, Покровский и Александровский монастыри
Начало: У ГТК «Суздаль»
Завтра в 10:00
9 июл в 10:00
от 2200 ₽ за человека
Индивидуальная
На сапах по Каменке - из села Кибол в Суздаль
В копилку впечатлений этого лета
Начало: У ГТК «Суздаль»
«Финиш на сап-станции: здесь можно отдохнуть и выпить что-то освежающее (за доплату)»
Завтра в 12:00
9 июл в 12:00
от 5300 ₽ за человека
Индивидуальная
Тихие просторы Суздаля: утренняя сап‑прогулка
Бонусом колокольный звон, пение птиц и зеркальная гладь воды
Начало: Ул. Набережная
«Сап-прогулки подходят для любого возраста»
9 июл в 09:00
10 июл в 09:00
от 2700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Все прошло отлично: нас встретили, выдали сапы, жилеты.
Атмосфера утренней прогулки на сапе просто невероятная: тишина, звон колоколов и вид на вековые здания Суздаля. От души рекомендую прожить такой опыт хотя бы однажды.
Атмосфера утренней прогулки на сапе просто невероятная: тишина, звон колоколов и вид на вековые здания Суздаля. От души рекомендую прожить такой опыт хотя бы однажды.
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Всего 1 отзыв в Суздале в категории "SUP-прогулки"
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Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «SUP-прогулки»
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Сейчас в Суздале в категории "SUP-прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 2200 до 5300. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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