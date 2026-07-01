Найдено 3 экскурсии в категории « SUP-прогулки » в Суздале, цены от 2200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности SUP-прогулки 2 часа 1 отзыв Индивидуальная Самостоятельная прогулка на сапах по центру Суздаля Увидеть с воды торговые ряды, кремль, Спасо-Евфимьев, Покровский и Александровский монастыри Начало: У ГТК «Суздаль» от 2200 ₽ за человека SUP-прогулки 4 часа Индивидуальная На сапах по Каменке - из села Кибол в Суздаль В копилку впечатлений этого лета Начало: У ГТК «Суздаль» «Финиш на сап-станции: здесь можно отдохнуть и выпить что-то освежающее (за доплату)» от 5300 ₽ за человека SUP-прогулки 2 часа Индивидуальная Тихие просторы Суздаля: утренняя сап‑прогулка Бонусом колокольный звон, пение птиц и зеркальная гладь воды Начало: Ул. Набережная «Сап-прогулки подходят для любого возраста» от 2700 ₽ за человека Другие экскурсии Суздаля Последние отзывы на экскурсии Ксения Самостоятельная прогулка на сапах по центру Суздаля Все прошло отлично: нас встретили, выдали сапы, жилеты.

Атмосфера утренней прогулки на сапе просто невероятная: тишина, звон колоколов и вид на вековые здания Суздаля. От души рекомендую прожить такой опыт хотя бы однажды. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Всего 1 отзыв в Суздале в категории "SUP-прогулки" Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

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