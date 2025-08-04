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Экскурсии по воде в Суздале

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Суздале, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником
На байдарках
3 часа
19 отзывов
Водная прогулка
На байдарках в Суздале! Сплав по Каменке
Хотите увидеть Суздаль с воды? Прогулка на байдарках по Каменке откроет живописные виды и подарит незабываемые впечатления. Присоединяйтесь к приключению
Начало: У церкви Ильи Пророка
9 авг в 10:00
10 авг в 10:30
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Речная прогулка на теплоходе в Суздале по реке Каменка
На теплоходе
45 минут
Водная прогулка
Речная прогулка на теплоходе в Суздале по реке Каменка
Начало: Пристань «Пушкарская улица» (ул. Пушкарская, 39)
«и живописных лугов на комфортабельных теплоходах «Малиновка», «Иволга», «Снегирь»»
Расписание: Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
Завтра в 10:15
8 авг в 10:15
1000 ₽ за человека
Прокат на лошадях на базе для детей и взрослых
Конные прогулки
1 час
Водная прогулка
Прокат на лошадях для всех
Прокатитесь на лошадях в Суздале рядом с конюшней. Подходит для всех возрастов, а опытный инструктор поможет освоиться и насладиться поездкой
Начало: Суздальский р-н, с. Черниж, ул. Полевая, д. 54
Расписание: Со вторника по пятницу в 13:00 и 14:30. В субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 15:00.
19 авг в 13:00
20 авг в 13:00
2200 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Суздале
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником
  2. Речная прогулка на теплоходе в Суздале по реке Каменка
  3. Прокат на лошадях на базе для детей и взрослых
Какие места ещё посмотреть в Суздале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Суздальский кремль
  2. Торговая площадь
  3. Ризоположенский монастырь
  4. Самое главное
  5. Спасо-Евфимиев монастырь
  6. Торговые Ряды
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Покровский монастырь
  9. Преподобенская колокольня
  10. Музей деревянного зодчества
Сколько стоит экскурсия по Суздалю в августе 2025
Сейчас в Суздале в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Водные экскурсии в Суздале на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2025