Водная прогулка
На байдарках в Суздале! Сплав по Каменке
Хотите увидеть Суздаль с воды? Прогулка на байдарках по Каменке откроет живописные виды и подарит незабываемые впечатления. Присоединяйтесь к приключению
Начало: У церкви Ильи Пророка
9 авг в 10:00
10 авг в 10:30
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Речная прогулка на теплоходе в Суздале по реке Каменка
Начало: Пристань «Пушкарская улица» (ул. Пушкарская, 39)
«и живописных лугов на комфортабельных теплоходах «Малиновка», «Иволга», «Снегирь»»
Расписание: Ежедневно в 11:41, 12:41, 14:11, 15:11, 16:41, 17:41, 19:11, 20:11
Завтра в 10:15
8 авг в 10:15
1000 ₽ за человека
Водная прогулка
Прокат на лошадях для всех
Прокатитесь на лошадях в Суздале рядом с конюшней. Подходит для всех возрастов, а опытный инструктор поможет освоиться и насладиться поездкой
Начало: Суздальский р-н, с. Черниж, ул. Полевая, д. 54
Расписание: Со вторника по пятницу в 13:00 и 14:30. В субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 15:00.
19 авг в 13:00
20 авг в 13:00
2200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса4 августа 2025Спасибо за прекрасную экскурсию.
- ООльга29 июля 2025Сам сплав очень живописный и спокойный. Река тихая, по течению и против гребется одинаков легко, хотя движение на ней активное
- ООльга23 июля 2025Спасибо огромное! Провели незабываемое время!
- ЮЮлия15 июня 2025Очень нам понравилось путешествие на байдарке по живописной реке Каменке. Посмотрели на красоту города с воды неспешно в своём темпе) Пикник был очень кстати. Спасибо большое за организацию!
- ААся15 июня 2025Огромное спасибо Дарье за отзывчивость, организацию) все продумано👌🏼 дети в восторге от пикника и от сплава на байдарках! Дарья всегда на связи) спасибо миллион раз, еще вернемся🙏🏼
- ЗЗахарова15 сентября 2024Супер!!!
- ВВладимир4 сентября 2024Экскурсия очень понравилась,управлять байдарками несложно,сразу все поняли,любовались красотами вокруг,красивыми церквями,сделали остановку для пикника и искупались. Вообщем мы остались очень довольны! Рекомендуем!!! 👍
- ЕЕлена2 сентября 2024Было чудесно! Корзинки для пикника просто супер идея!
- ВВиктория27 августа 2024Дети попросили нестандартный тур. И сплав на байдарках оказался именно тем, что надо. Инструктаж прошёл хорошо, все понятно. Плыли сами.
- ММаргарита29 июля 2024Очень нравится нам проводить время в Суздале, на прекрасной реке Каменке. Спасибо организаторам сплава Дарье и Вячеславу! Отличное оборудование и
- ООксана28 июля 2024Спасибо ребятам, все объяснили, рассказали как управлять байдаркой, подойдёт. для новичков! Летним жарким утром, прокатиться по Каменке на байдарке, наблюдая с реки за историческими церквями, монастырями, домами, все наполнено душевностью, единением с природой и неописуемой красотой уникального исторического города Суздаль!
- ККсения28 июля 2024Очень понравился трип на байдарке по Каменке! Кто сомневается еще - однозначно брать и сплавляться! Вид на прекрасный Суздаль с реки очень хорошо, заодно и искупались. Отдельное спасибо организаторам за вкусный пикник! Обязательно вернёмся к вам снова и всем рекомендуем!
- ЕЕлена21 июля 2024Спасибо 😊 все было хорошо организовано 🙂с удовольствием сплавились на байдарках и посмотрели Суздаль с воды.
- ААлла30 августа 2023Дарья и Антон - замечательная команда! Обучающие, заботливые и веселые! Было интересно, весело и сытно: пикник на лугу с прекрасным видом приободрил спортсменов 😊
- ООльга15 августа 2023Спасибо большое! Нам все очень понравилось, виды действительно потрясающие. Очень доброжелательные организоторы♥️
- ВВалерия6 августа 2023Спасибо за это приключение!
Организация на высшем уровне, все вовремя, старт с очень приятного уединенного пляжа. Только положительные впечатления, очень рекомендуем
- ССветлана28 июля 2023Сплав на байдарках понравился и детям и взрослым! Прокатились с удовольствием, насладились красотами природы, теплым чаем и пиццей. Три часа пролетели незаметно, домой вернулись мокрые уставшие и счастливые. Спасибо за теплый и внимательный подход к организации сплава:)
- ЕЕкатерина24 июля 2023Сплав понравился, живописные виды, спокойная река, было тепло, солнечно, вкусно) спасибо организаторам!
- ССнежанна3 июля 2023Спасибо организатарам, все было отлично.
Ответы на вопросы от путешественников по Суздалю в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Суздалю в августе 2025
Сейчас в Суздале в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Водные экскурсии в Суздале на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2025