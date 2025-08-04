Л Лариса На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником Спасибо за прекрасную экскурсию.

О Ольга На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником читать дальше (прогулочные трамвайчики, лодки, катамараны и сапы встречаются каждую минуту). Не очень удобно заказывать на более 3х человек, в системе нет возможности выбрать 2 байдарки, хорошо, что они были доступны на месте, также не очень понятен механизм отмены в случае грозы (только организатор может отменить получается). В остальном одно наслаждение: грести, купаться и перекусить с шикарными видами на Суздаль. Спасательные жилеты есть. Сам сплав очень живописный и спокойный. Река тихая, по течению и против гребется одинаков легко, хотя движение на ней активное

О Ольга На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником Спасибо огромное! Провели незабываемое время!

Ю Юлия На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником Очень нам понравилось путешествие на байдарке по живописной реке Каменке. Посмотрели на красоту города с воды неспешно в своём темпе) Пикник был очень кстати. Спасибо большое за организацию!

А Ася На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником Огромное спасибо Дарье за отзывчивость, организацию) все продумано👌🏼 дети в восторге от пикника и от сплава на байдарках! Дарья всегда на связи) спасибо миллион раз, еще вернемся🙏🏼

В Владимир На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником Экскурсия очень понравилась,управлять байдарками несложно,сразу все поняли,любовались красотами вокруг,красивыми церквями,сделали остановку для пикника и искупались. Вообщем мы остались очень довольны! Рекомендуем!!! 👍

Е Елена На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником Было чудесно! Корзинки для пикника просто супер идея!

В Виктория На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником читать дальше Справились на хорошо. Надо учитывать, что гид с вами не едет и ничего про Суздаль не рассказывает. Я бы назвала экскурсию как виды Суздаль с другого ракурса. Ещё порадовала корзинка для пикника. Содержимое все было собственного приготовления. В общем, впечатления и эмоции только положительные. Дети попросили нестандартный тур. И сплав на байдарках оказался именно тем, что надо. Инструктаж прошёл хорошо, все понятно. Плыли сами.

М Маргарита На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником читать дальше внимательное отношение к туристам! Молодцы! Мы не очень опытные байдарочницы, и ребята сделали все, что бы мы самостоятельно отправились в путешествие, были забототливыми и терпеливыми. Очень приятно! До новых встречь, обязательно приедем ещё! Очень нравится нам проводить время в Суздале, на прекрасной реке Каменке. Спасибо организаторам сплава Дарье и Вячеславу! Отличное оборудование и

О Оксана На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником Спасибо ребятам, все объяснили, рассказали как управлять байдаркой, подойдёт. для новичков! Летним жарким утром, прокатиться по Каменке на байдарке, наблюдая с реки за историческими церквями, монастырями, домами, все наполнено душевностью, единением с природой и неописуемой красотой уникального исторического города Суздаль!

К Ксения На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником Очень понравился трип на байдарке по Каменке! Кто сомневается еще - однозначно брать и сплавляться! Вид на прекрасный Суздаль с реки очень хорошо, заодно и искупались. Отдельное спасибо организаторам за вкусный пикник! Обязательно вернёмся к вам снова и всем рекомендуем!

Е Елена На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником Спасибо 😊 все было хорошо организовано 🙂с удовольствием сплавились на байдарках и посмотрели Суздаль с воды.

А Алла На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником Дарья и Антон - замечательная команда! Обучающие, заботливые и веселые! Было интересно, весело и сытно: пикник на лугу с прекрасным видом приободрил спортсменов 😊

О Ольга На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником Спасибо большое! Нам все очень понравилось, виды действительно потрясающие. Очень доброжелательные организоторы♥️

В Валерия На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником Спасибо за это приключение!

Организация на высшем уровне, все вовремя, старт с очень приятного уединенного пляжа. Только положительные впечатления, очень рекомендуем

С Светлана На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником Сплав на байдарках понравился и детям и взрослым! Прокатились с удовольствием, насладились красотами природы, теплым чаем и пиццей. Три часа пролетели незаметно, домой вернулись мокрые уставшие и счастливые. Спасибо за теплый и внимательный подход к организации сплава:)

Е Екатерина На байдарках в Суздале! Сплав по живописной Каменке + пикником Сплав понравился, живописные виды, спокойная река, было тепло, солнечно, вкусно) спасибо организаторам!