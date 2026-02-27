Совершите путешествие по сказочному Суздалю! Это единственный город в России, который имеет статус города-музея под открытым небом. Город, в котором время остановилось и замерло на кремлевских курантах в XVII веке.
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Описание экскурсииГород-музей под открытым небом Дорогие друзья, предлагаю вам совершить путешествие по сказочному и необыкновенно самобытному Суздалю. Это единственный город в нашей стране, который имеет статус города-музея под открытым небом. Город, в котором время остановилось и замерло на кремлевских курантах в 17 веке. Это уникальная возможность не просто совершить путешествие во времени и увидеть своими глазами тихую размеренную жизнь уездного городка 150 лет назад, но и почувствовать его запахи, попробовать блюда по рецептам тех лет, послушать о чем говорили жители в позапрошлом веке и промчаться на лихой тройке лошадей вдоль стен древних монастырей и крепостных валов. Наша прогулка будет проходить по самым живописным местам Суздаля: - мы прогуляемся по самой старой улице, где когда-то проживал Бальзаминов, - побываем в сердце города — Кремле, - полюбуемся на древний собор под звон старинных колоколов, - покормим уточек с мостика через Каменку, - поторгуемся на Торговой площади, - посетим самый загадочный монастырь Суздаля «Покровский» — место, которое стало последним пристанищем для цариц и княгинь средневековой Руси. А с особо отважными, мы для храбрости махнем суздальской медовухи, закусим ее фирменным «горлодером» и отправимся покорять самое высокое здание в городе — Преподобенскую колокольню, для того чтобы открыть для себя совершенно завораживающий вид Суздаля с высоты птичьего полета. А еще вас ждут загадки, тайны, мистические названия, языческие капища, соленые огурцы и современные легенды города. В общем, я вам обещаю 3 часа погружения в сказочную реальность с современным комфортом в формате 5D. В ходе экскурсии вы увидите: - Кремль - Рождественский собор - Митрополичий двор - Успенская церковь - Кремлевская улица - Торговая площадь - Гостиный двор - Покровский монастырь - Ризположенский монастырь - Александровский монастырь - Спасо-Евфимиев монастырь. Маршрут экскурсии пешеходный, может корректироваться в зависимости о времени года, погодных условий и пожеланий путешественников. По желанию можно разнообразить ваше путешествие по Суздалю: - дегустацией 10 сортов суздальской медовухи; - дегустацией чая с легендарным огуречным вареньем; - мастер-классом в гончарной мастерской по изготовлению изделия из глины; - мастер-классом по колокольному звону от профессионального звонаря; - мастер-классом по изготовлению гвоздя в настоящей кузнице; - прогулкой по городу на карете, запряженной тройкой лошадей. Для организованных групп предлагаю услуги по организации доп. экскурсий, комплексного питания, транспортного обслуживания и т. д. Пишите ваши пожелания в комментариях к заказу — «В Суздале возможно все!» Важная информация:
- Это индивидуальная экскурсия. Значит, она будет проведена только для вас и вашей группы.
- Место встречи может быть изменено по договоренности с гидом.
- Возможна экскурсия на транспорте туриста или за доп. плату предлагаю воспользоваться автомобилем или автобусом.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кремль
- Торговая площадь
- Три монастыря Суздаля, включая Покровский
- Успенская церковь
- Преподобенская колокольня
- Старая улица и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи (по желанию)
- Транспорт и питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Суздаль, Торговая площадь
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Это индивидуальная экскурсия. Значит, она будет проведена только для вас и вашей группы
- Место встречи может быть изменено по договоренности с гидом
- Возможна экскурсия на транспорте туриста или за доп. плату предлагаю воспользоваться автомобилем или автобусом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия, которую провела Марина понравилась всем участникам нашей группы. А у нас был возрастной разброс, дети 4-х, 7-ми лет, подростки 13-ти - 16-ти лет и взрослые. Марина заинтересовала своим рассказам
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И
Впечатления от экскурсии самые тёплые. Марина увлекла нас в круговорот истории с самых первых минут нашей встречи. Мы восхищены подачей и знанием материала. Интересно было абсолютно все. Время пролетело совершенно
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А
В Суздале были впервые, но этот город стал дорогим сердцу во многом благодаря тому, что с нами была Марина, которая создала нужную атмосферу и настроение. За короткое время рассказала о
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В
Добрый день! Хотим поблагодарить Марину за интереснейшие экскурсии в Суздаль. Марина учла наши пожелания и экскурсионные дни были спланированы наилучшим образом. Нас четверо. Семья с двумя детьми. Марина зарядила нас
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l
Очень интересно, мы путешествовали по сказке вместе с Натальей. Четко организовано, красочно рассказано и масса интересных деталей, на которые раньше не обращали внимания.
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Х
Очень интересно, мы путешествовали по сказке вместе с Натальей. Четко организовано, красочно рассказано и масса интересных деталей, на которые раньше не обращали внимания.
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