Город-музей под открытым небом

Дорогие друзья, предлагаю вам совершить путешествие по сказочному и необыкновенно самобытному Суздалю. Это единственный город 🏙️ в нашей стране, который имеет статус города-музея под открытым небом. Город, в котором время остановилось и замерло на кремлевских курантах в 17 веке.

Это уникальная возможность не просто совершить путешествие во времени и увидеть своими глазами тихую размеренную жизнь уездного городка 150 лет назад, но и почувствовать его запахи, попробовать блюда по рецептам тех лет, послушать о чем говорили жители в позапрошлом веке и промчаться на лихой тройке лошадей вдоль стен древних монастырей и крепостных валов.

Наша прогулка 👣 будет проходить по самым живописным местам Суздаля:

мы прогуляемся по самой старой улице, где когда-то проживал Бальзаминов,

побываем в сердце города — Кремле,

полюбуемся на древний собор под звон старинных колоколов,

покормим уточек с мостика через Каменку,

поторгуемся на Торговой площади,

посетим самый загадочный монастырь Суздаля «Покровский» — место, которое стало последним пристанищем для цариц и княгинь средневековой Руси.

А с особо отважными, мы для храбрости махнем суздальской медовухи, закусим ее фирменным «горлодером» и отправимся покорять самое высокое здание в городе — Преподобенскую колокольню, для того чтобы открыть для себя совершенно завораживающий вид Суздаля с высоты птичьего полета.

А еще вас ждут загадки, тайны, мистические названия, языческие капища, соленые огурцы и современные легенды города. В общем, я вам обещаю 3 часа погружения в сказочную реальность с современным комфортом в формате 5D.

В ходе экскурсии 🧭 вы увидите:

Кремль

Рождественский собор

Митрополичий двор

Успенская церковь

Кремлевская улица

Торговая площадь

Гостиный двор

Покровский монастырь

Ризположенский монастырь

Александровский монастырь

Спасо-Евфимиев монастырь.

Маршрут экскурсии пешеходный, может корректироваться в зависимости о времени года, погодных условий и пожеланий путешественников.

По желанию можно разнообразить ваше путешествие по Суздалю:

дегустацией 10 сортов суздальской медовухи;

дегустацией чая с легендарным огуречным вареньем;

мастер-классом в гончарной мастерской по изготовлению изделия из глины;

мастер-классом по колокольному звону от профессионального звонаря;

мастер-классом по изготовлению гвоздя в настоящей кузнице;

прогулкой по городу на карете, запряженной тройкой лошадей.

Для организованных групп предлагаю услуги по организации доп. экскурсий, комплексного питания, транспортного обслуживания и т. д. Пишите ваши пожелания в комментариях к заказу — «В Суздале возможно все!»