Город-музей под открытым небом
Дорогие друзья, предлагаю вам совершить путешествие по сказочному и необыкновенно самобытному Суздалю. Это единственный город 🏙️ в нашей стране, который имеет статус города-музея под открытым небом. Город, в котором время остановилось и замерло на кремлевских курантах в 17 веке.
Это уникальная возможность не просто совершить путешествие во времени и увидеть своими глазами тихую размеренную жизнь уездного городка 150 лет назад, но и почувствовать его запахи, попробовать блюда по рецептам тех лет, послушать о чем говорили жители в позапрошлом веке и промчаться на лихой тройке лошадей вдоль стен древних монастырей и крепостных валов.
Наша прогулка 👣 будет проходить по самым живописным местам Суздаля:
- мы прогуляемся по самой старой улице, где когда-то проживал Бальзаминов,
- побываем в сердце города — Кремле,
- полюбуемся на древний собор под звон старинных колоколов,
- покормим уточек с мостика через Каменку,
- поторгуемся на Торговой площади,
- посетим самый загадочный монастырь Суздаля «Покровский» — место, которое стало последним пристанищем для цариц и княгинь средневековой Руси.
- А с особо отважными, мы для храбрости махнем суздальской медовухи, закусим ее фирменным «горлодером» и отправимся покорять самое высокое здание в городе — Преподобенскую колокольню, для того чтобы открыть для себя совершенно завораживающий вид Суздаля с высоты птичьего полета.
- А еще вас ждут загадки, тайны, мистические названия, языческие капища, соленые огурцы и современные легенды города. В общем, я вам обещаю 3 часа погружения в сказочную реальность с современным комфортом в формате 5D.
В ходе экскурсии 🧭 вы увидите:
- Кремль
- Рождественский собор
- Митрополичий двор
- Успенская церковь
- Кремлевская улица
- Торговая площадь
- Гостиный двор
- Покровский монастырь
- Ризположенский монастырь
- Александровский монастырь
- Спасо-Евфимиев монастырь.
- Маршрут экскурсии пешеходный, может корректироваться в зависимости о времени года, погодных условий и пожеланий путешественников.
По желанию можно разнообразить ваше путешествие по Суздалю:
- дегустацией 10 сортов суздальской медовухи;
- дегустацией чая с легендарным огуречным вареньем;
- мастер-классом в гончарной мастерской по изготовлению изделия из глины;
- мастер-классом по колокольному звону от профессионального звонаря;
- мастер-классом по изготовлению гвоздя в настоящей кузнице;
- прогулкой по городу на карете, запряженной тройкой лошадей.
Для организованных групп предлагаю услуги по организации доп. экскурсий, комплексного питания, транспортного обслуживания и т. д. Пишите ваши пожелания в комментариях к заказу — «В Суздале возможно все!»