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Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал

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8 отзывов
Марина Е.
Марина Е. – Гид из Суздаля
Совершите путешествие по сказочному Суздалю.

Это единственный город 🏙️ в России, который имеет статус города-музея под открытым небом.

Город, в котором время остановилось и замерло на кремлевских курантах в XVII веке.

Вы не просто совершите путешествие во времени и увидите тихую размеренную жизнь уездного городка 150 лет назад, но и попробуете блюда по рецептам тех лет, послушаете, о чем говорили жители в позапрошлом веке и помчитесь на лихой тройке лошадей вдоль стен древних монастырей и крепостных валов.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-9 человек

  • 4 700 ₽ за экскурсию

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Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал
Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал

Что вы увидите

  • Кремль
  • Торговая площадь
  • 3 монастыря Суздаля
  • Успенская церковь
  • Преподобенская колокольня
  • Старая улица и много другое.
Город-музей под открытым небом
Дорогие друзья, предлагаю вам совершить путешествие по сказочному и необыкновенно самобытному Суздалю. Это единственный город 🏙️ в нашей стране, который имеет статус города-музея под открытым небом. Город, в котором время остановилось и замерло на кремлевских курантах в 17 веке.
Это уникальная возможность не просто совершить путешествие во времени и увидеть своими глазами тихую размеренную жизнь уездного городка 150 лет назад, но и почувствовать его запахи, попробовать блюда по рецептам тех лет, послушать о чем говорили жители в позапрошлом веке и промчаться на лихой тройке лошадей вдоль стен древних монастырей и крепостных валов.

Наша прогулка 👣 будет проходить по самым живописным местам Суздаля:

  • мы прогуляемся по самой старой улице, где когда-то проживал Бальзаминов,
  • побываем в сердце города — Кремле,
  • полюбуемся на древний собор под звон старинных колоколов,
  • покормим уточек с мостика через Каменку,
  • поторгуемся на Торговой площади,
  • посетим самый загадочный монастырь Суздаля «Покровский» — место, которое стало последним пристанищем для цариц и княгинь средневековой Руси.
  • А с особо отважными, мы для храбрости махнем суздальской медовухи, закусим ее фирменным «горлодером» и отправимся покорять самое высокое здание в городе — Преподобенскую колокольню, для того чтобы открыть для себя совершенно завораживающий вид Суздаля с высоты птичьего полета.
  • А еще вас ждут загадки, тайны, мистические названия, языческие капища, соленые огурцы и современные легенды города. В общем, я вам обещаю 3 часа погружения в сказочную реальность с современным комфортом в формате 5D.

В ходе экскурсии 🧭 вы увидите:

  • Кремль
  • Рождественский собор
  • Митрополичий двор
  • Успенская церковь
  • Кремлевская улица
  • Торговая площадь
  • Гостиный двор
  • Покровский монастырь
  • Ризположенский монастырь
  • Александровский монастырь
  • Спасо-Евфимиев монастырь.
  • Маршрут экскурсии пешеходный, может корректироваться в зависимости о времени года, погодных условий и пожеланий путешественников.

По желанию можно разнообразить ваше путешествие по Суздалю:

  • дегустацией 10 сортов суздальской медовухи;
  • дегустацией чая с легендарным огуречным вареньем;
  • мастер-классом в гончарной мастерской по изготовлению изделия из глины;
  • мастер-классом по колокольному звону от профессионального звонаря;
  • мастер-классом по изготовлению гвоздя в настоящей кузнице;
  • прогулкой по городу на карете, запряженной тройкой лошадей.
Для организованных групп предлагаю услуги по организации доп. экскурсий, комплексного питания, транспортного обслуживания и т. д. Пишите ваши пожелания в комментариях к заказу — «В Суздале возможно все!»
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт и питание.
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музеи (по желанию).
Начало
🚩 Суздаль, Торговая площадь
Место завершения
🏁 Музей деревянного зодчества
Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал
Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал
Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал
Если ты приехал в Суздаль, значит в сказку ты попал

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Е.
Марина Е.
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8 отзывов оставили туристы

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