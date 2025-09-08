Русь стала белокаменной в селе Кидекша.
Казалось бы, почему не в Суздале, а на его отшибе? С этой и многими другими загадками мы и будем разбираться. Увидим первый русский храм из камня и граффити разных столетий. Отыщем следы древней крепости, посмотрим на слияние двух рек — Каменки и Нерли. И посетим лучшие видовые точки для прекрасных фотографий.
Описание экскурсии
- Мы посетим церковь Бориса и Глеба — первый белокаменный храм северо-восточной Руси
- Отыщем фрагменты фресок 12 века и голову Адама, изучим древние граффити на стенах храма
- Обсудим открытия, которые сделали в Кидекше археологи двух столетий
- Угадаем в очертаниях ландшафта границы древней крепости
- Откроем для себя тайну одной из падающих русских колоколен
- Погуляем по селу и, если позволит погода, посмотрим на слияние двух рек — Каменки и Нерли
Вы узнаете:
- Была ли Кидекша городом
- Где расположены водные ворота Суздаля
- Кто с храма крышу снял и что отдал взамен
- Где в Кидекше находится пуп земли
- Что здесь делали святые Борис и Глеб
И многое другое!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер на 4-местном автомобиле Renault Logan, услуги гида
- Посещение церкви Бориса и Глеба оплачивается вами самостоятельно — 200 ₽ с человека
- Можно провести экскурсию для группы 5-8 человек. В таком случаем вам придётся добраться до Кидекши самостоятельно — это 10 минут от центра Суздаля. В переписке расскажем, как это сделать.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Суздале
Провели экскурсии для 15191 туриста
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
8 сен 2025
Экскурсия с Анной понравилась. Интересный рассказ, прекрасные знания предмета. Анна - жизнерадостный человек, заряжающей энергией и оптимизмом. Порекомендовала нам вкусный ресторан в Суздале. Рекомендую!
Входит в следующие категории Суздаля
