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Обзорная экскурсия по Суздалю

4.6
20 отзывов
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Суздаля
Суздаль — город 🏙️ окутанный историей 📖.

Он впервые упоминался в летописях еще в 1024 году, то есть ему уже около 1000 лет! Отправляйтесь на прогулку 👣 далеко в прошлое.

Наш опытный гид сопроводит вас, поможет не запутаться в датах и именах, покажет достопримечательности 🏛️ и расскажет, на что действительно важно обратить внимание.

После экскурсии 🧭 вы почувствуете, что знаете Суздаль (да и историю всей нашей страны) гораздо ближе.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Суздалю
Обзорная экскурсия по Суздалю

Что вы увидите

  • Покровский женский монастырь
  • Спасо-Евфимиев монастырь
Город-музей под открытым небом
Вы посетите знаменитый Покровский женский монастырь, один их крупнейших на Руси. В свое время он служил местом подвижничества, а иногда и заточения, представительниц знатных аристократических семейств. Здесь находятся мощи преподобной Софии Суздальской, в миру — Соломонии Сабуровой, первой жены великого московского князя Василия Иоанновича.
Также вы осмотрите архитектуру Спасо-Евфимиева монастыря — настоящей корпорации 14 века, мощной опоры Суздальско-Нижегородского княжества.
Прогуляетесь по улицам города, познакомитесь с историей 📖 Суздальского кремля, увидите старейшие торговые ряды, узнаете все об огурцах и медовухе. Посмотрите Суздальский Кремль и панораму Музея деревянного зодчества.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Трансфер
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
Обзорная экскурсия по Суздалю
Обзорная экскурсия по Суздалю
Обзорная экскурсия по Суздалю
Обзорная экскурсия по Суздалю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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20 отзывов оставили туристы

Гиды В. проводит ещё 1 экскурсию

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