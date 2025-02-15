Прокат на лошадях на базе для детей и взрослых

Конная прогулка по открытой территории рядом с конюшней: здесь вы сможете покататься на лошадях, не отходя далеко от базы.

А самое главное — здесь нет ограничений по возрасту! С помощью опытного инструктора вы сможете не только оседлать коня, но и получить незабываемые эмоции от поездки.
Прокат на лошадях на базе для детей и взрослых
Прокат на лошадях на базе для детей и взрослых
Прокат на лошадях на базе для детей и взрослых
Ближайшие даты:
15
фев16
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 11:00, 12:30, 13:00, 14:30, 15:00

Описание водной прогулки

Что вас ждёт?
  • Конный прокат рядом с конюшней: вы сможете прокатиться на коне по открытой территории с возможностью окончить прогулку в любой момент!
  • Прогулка подойдёт для детей любого возраста и взрослых, желающих прокатиться верхом в безопасной обстановке.
  • Опытный инструктор расскажет про все нюансы верховой езды, поможет вам освоиться и насладиться поездкой.

• Продолжительность катания — около одного часа. Важная информация:

Нет ограничений по возрасту.

Со вторника по пятницу в 13:00 и 14:30. В субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 15:00.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги инструктора
  • Конная прогулка
  • Чай/кофе после прогулки
Что не входит в цену
  • Трансфер до базы
  • Питание
Место начала и завершения?
Суздальский р-н, с. Черниж, ул. Полевая, д. 54
Когда и сколько длится?
Когда: Со вторника по пятницу в 13:00 и 14:30. В субботу и воскресенье в 11:00, 12:30, 15:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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