Мария проводит ещё 3 экскурсии

Суздаль, известный как «город теремов и мастеров», предлагает уникальную возможность освоить древние русские ремесла.
На мастер-классе можно попробовать свои силы в гончарстве, кузнечном деле, плетении из бересты и соломы, а также
На мастер-классе можно попробовать свои силы в гончарстве, кузнечном деле, плетении из бересты и соломы, а также
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Создание уникальных сувениров
- 🛠 Опытные мастера-ремесленники
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🔔 Открытие секретов колокольного звона
- 🧵 Изучение древних ремесел
Лучшее время для посещения
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Мастер-классы в Суздале лучше всего посещать летом, в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная, а туристическая активность позволяет насладиться атмосферой города. Занятия проходят в помещении, что делает их доступными в любое время года. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить Суздаль, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, в ноябре, декабре, январе, феврале и марте, мастер-классы тоже доступны, однако холодная погода может повлиять на общее впечатление от поездки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Колокольня
Описание мастер-класса
Суздальские ремесла: от керамики до бересты
В Суздале каждый ремесленник может найти занятие по душе! Так же и вы выберете наиболее интересный для себя мастер-класс, чтобы своими руками создать авторское изделие. Перед занятием мастер расскажет о том или ином ремесле: его истории его возникновения в Суздале, художественных особенностях, материалах и традициях. В чем вы можете себя попробовать:
- Гончарное ремесло: вы изготовите одно или нескольких изделий на гончарном кругу, которые можно сразу забрать с собой или дождаться, пока вещь высохнет и будет обожжена мастером в печи.
- Кузнечное дело. Мастер-класс пройдет в настоящей кузнечной мастерской, где вы сами выберете, что будете ковать: гвоздь, подкову или даже декоративный элемент.
- Колокольный звон: вам предстоит подняться на одну из колоколен Суздаля, чтобы под руководством мастера-звонаря создать свой неповторимый перезвон и открыть колокольную историю России.
- Плетение из бересты и соломы — одно из древнейших ремесел на Руси. Вы узнаете о заготовлении бересты и различных видах плетения, а затем создадите небольшие сувенирные лапти, ободок на голову или, если вы готовы запастись временем и терпением, даже корзину.
- Плетение старинных оберегов: игровой мастер-класс. Древние славянские наузы, секреты их плетения, тайный смысл орнаментов — всё это откроется вам на занятии.
- Лоскутная мозаика: для самых маленьких ремесленников (от 3 лет). Из небольших лоскутков детки смогут сплести свой авторский орнамент.
- Художественная роспись по дереву. Один из самых популярных русских сувениров — расписная деревянная ложка. На нашем мастер-классе вы научитесь расписывать ложки собственными руками и познакомитесь с приёмами и элементами Владимирской росписи, а также с другими альтернативными способами росписи по дереву.
Организационные детали
- При заказе экскурсии в переписке с гидом сразу укажите, какой мастер-класс вы выбрали. Обратите внимание: некоторые мастер-классы могут быть заняты на нужный вам день. Точное время мастер-класса обсуждается в переписке. Если мастер-класс занят — мы постараемся предложить вам альтернативу.
- Занятие для вас проведет мастер-ремесленник из нашей команды
- Стоимость указана за один мастер-класс. Если вы желаете принять участие в нескольких занятиях, уточните это при заказе, и мы скорректируем стоимость
- Экскурсия не проводится для больших групп
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 17988 туристов
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим художницу Светлану за проведенный мастер-класс. Почему-то приложение предлагает оценить организатора, а не того, кто непосредственно с нами занимался. Светлана, все наши отличные оценки - это Вам!
Мария
Ответ организатора:
Огромное вам спасибо за отзыв!
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О
Мы плели из бересты. Нам очень понравилось! Вначале путаешься, не понимаешь что за чем следует, но мастер всё видит, вовремя поправляет - причем, что очень приятно, деликатно подсказывает и направляет
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Хотим поблагодарить Марию за отличный мастер-класс по созданию оберегов, который сопровождался рассказом об истории Суздаля, загадками и показом интересных старинных вещиц. Получилось очень душевно и познавательно. Нам на память помимо чудесных впечатлений остались милые обереги!
С Марией очень интересно общаться, умеет подстроиться под любой возраст слушателей и любой темперамент. 😉
С Марией очень интересно общаться, умеет подстроиться под любой возраст слушателей и любой темперамент. 😉
Мария
Ответ организатора:
Спасибо большое,Татьяна,очень была рада встрече с вами)
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В
Очень душевно было. Ребенок в восторге. Спасибо большое!
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А
Отлично, атмосферно, интересно!
Ведущий дед Юра просто мастер своего дела!
Ведущий дед Юра просто мастер своего дела!
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Были на двух мастер-классах 17 июля 2023г. Заказывала экскурсию заранее, внесла предоплату. За сутки экскурсовод Мария сообщила где и во сколько встречаемся. От нашей небольшой группы туристов огромная благодарность Марии
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