Мария проводит ещё 3 экскурсии

Суздальские ремесла: от керамики до бересты В Суздале каждый ремесленник может найти занятие по душе! Так же и вы выберете наиболее интересный для себя мастер-класс, чтобы своими руками создать авторское изделие. Перед занятием мастер расскажет о том или ином ремесле: его истории 📖 его возникновения в Суздале, художественных особенностях, материалах и традициях. В чем вы можете себя попробовать:
Гончарное ремесло: вы изготовите одно или нескольких изделий на гончарном кругу, которые можно сразу забрать с собой или дождаться, пока вещь высохнет и будет обожжена мастером в печи.
Кузнечное дело. Мастер-класс пройдет в настоящей кузнечной мастерской, где вы сами выберете, что будете ковать: гвоздь, подкову или даже декоративный элемент.
Колокольный звон: вам предстоит подняться на одну из колоколен Суздаля, чтобы под руководством мастера-звонаря создать свой неповторимый перезвон и открыть колокольную историю России.
Плетение из бересты и соломы — одно из древнейших ремесел на Руси. Вы узнаете о заготовлении бересты и различных видах плетения, а затем создадите небольшие сувенирные лапти, ободок на голову или, если вы готовы запастись временем и терпением, даже корзину.
Плетение старинных оберегов: игровой мастер-класс. Древние славянские наузы, секреты их плетения, тайный смысл орнаментов — всё это откроется вам на занятии.
Лоскутная мозаика: для самых маленьких ремесленников (от 3 лет). Из небольших лоскутков детки смогут сплести свой авторский орнамент.
Организационные детали
При заказе экскурсии 🧭 в переписке с гидом сразу укажите, какой мастер-класс вы выбрали
Занятие для вас проведет мастер-ремесленник из нашей команды
Стоимость указана за один мастер-класс. Если вы желаете принять участие в нескольких занятиях, уточните это при заказе, и мы скорректируем стоимость.
Выберите день для записи на мастер-класс
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов. Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учетом пожеланий и интересов участников. Берем на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.