Мария проводит ещё 3 экскурсии

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Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей

Попробовать себя в гончарстве, кузнечном деле, плетении из бересты или создании старинного оберега

Мария
Мария – представитель из Суздаля
«Город теремов и мастеров» Суздаль испокон веков хранит секреты русских ремесел, одним из которых вы овладеете на мастер-классе.

В компании местных умельцев вы сплетете славянский оберег или сувенирные лапти, скуете подкову или смастерите горшочек на гончарном круге.

А может, подниметесь на колокольню, чтобы открыть тайны колокольного звона.

Каждый найдет занятие по душе!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎓Мастер-класс
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🛠Для тех кто хочет научиться новому
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 5 600 ₽ за экскурсию

    Записаться на мастер-класс
Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей

Что вас ожидает

Суздальские ремесла: от керамики до бересты
В Суздале каждый ремесленник может найти занятие по душе! Так же и вы выберете наиболее интересный для себя мастер-класс, чтобы своими руками создать авторское изделие. Перед занятием мастер расскажет о том или ином ремесле: его истории 📖 его возникновения в Суздале, художественных особенностях, материалах и традициях. В чем вы можете себя попробовать:

  • Гончарное ремесло: вы изготовите одно или нескольких изделий на гончарном кругу, которые можно сразу забрать с собой или дождаться, пока вещь высохнет и будет обожжена мастером в печи.
  • Кузнечное дело. Мастер-класс пройдет в настоящей кузнечной мастерской, где вы сами выберете, что будете ковать: гвоздь, подкову или даже декоративный элемент.
  • Колокольный звон: вам предстоит подняться на одну из колоколен Суздаля, чтобы под руководством мастера-звонаря создать свой неповторимый перезвон и открыть колокольную историю России.
  • Плетение из бересты и соломы — одно из древнейших ремесел на Руси. Вы узнаете о заготовлении бересты и различных видах плетения, а затем создадите небольшие сувенирные лапти, ободок на голову или, если вы готовы запастись временем и терпением, даже корзину.
  • Плетение старинных оберегов: игровой мастер-класс. Древние славянские наузы, секреты их плетения, тайный смысл орнаментов — всё это откроется вам на занятии.
  • Лоскутная мозаика: для самых маленьких ремесленников (от 3 лет). Из небольших лоскутков детки смогут сплести свой авторский орнамент.

Организационные детали

  • При заказе экскурсии 🧭 в переписке с гидом сразу укажите, какой мастер-класс вы выбрали
  • Занятие для вас проведет мастер-ремесленник из нашей команды
  • Стоимость указана за один мастер-класс. Если вы желаете принять участие в нескольких занятиях, уточните это при заказе, и мы скорректируем стоимость.
Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей
Суздальские ремесла: мастер-классы для взрослых и детей

Выберите день для записи на мастер-класс

  • Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о мастер-классе до оплаты.
Мария
Мария
Я гид со стажем, профессиональный педагог, потомственный мастер народного творчества. Прошла обучение во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Работаю в Суздале, Кидекше, Владимире, Боголюбово. За несколько лет работы сформировала свою команду коллег-единомышленников. Имеем большой опыт организации и проведения детских, семейных и корпоративных программ и мастер-классов. Специализируемся на интерактивных и игровых исторических программах и квестах. Каждый сценарий мы разрабатываем индивидуально с учетом пожеланий и интересов участников. Берем на себя полное сопровождение гостей во время их пребывания в Суздале и Владимире.
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Мария проводит ещё 3 экскурсии

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