Мария проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Суздальские ремесла: от керамики до бересты

В Суздале каждый ремесленник может найти занятие по душе! Так же и вы выберете наиболее интересный для себя мастер-класс, чтобы своими руками создать авторское изделие. Перед занятием мастер расскажет о том или ином ремесле: его истории 📖 его возникновения в Суздале, художественных особенностях, материалах и традициях. В чем вы можете себя попробовать:

Гончарное ремесло : вы изготовите одно или нескольких изделий на гончарном кругу, которые можно сразу забрать с собой или дождаться, пока вещь высохнет и будет обожжена мастером в печи.

: вы изготовите одно или нескольких изделий на гончарном кругу, которые можно сразу забрать с собой или дождаться, пока вещь высохнет и будет обожжена мастером в печи. Кузнечное дело . Мастер-класс пройдет в настоящей кузнечной мастерской, где вы сами выберете, что будете ковать: гвоздь, подкову или даже декоративный элемент.

. Мастер-класс пройдет в настоящей кузнечной мастерской, где вы сами выберете, что будете ковать: гвоздь, подкову или даже декоративный элемент. Колокольный звон : вам предстоит подняться на одну из колоколен Суздаля, чтобы под руководством мастера-звонаря создать свой неповторимый перезвон и открыть колокольную историю России.

: вам предстоит подняться на одну из колоколен Суздаля, чтобы под руководством мастера-звонаря создать свой неповторимый перезвон и открыть колокольную историю России. Плетение из бересты и соломы — одно из древнейших ремесел на Руси. Вы узнаете о заготовлении бересты и различных видах плетения, а затем создадите небольшие сувенирные лапти, ободок на голову или, если вы готовы запастись временем и терпением, даже корзину.

— одно из древнейших ремесел на Руси. Вы узнаете о заготовлении бересты и различных видах плетения, а затем создадите небольшие сувенирные лапти, ободок на голову или, если вы готовы запастись временем и терпением, даже корзину. Плетение старинных оберегов : игровой мастер-класс. Древние славянские наузы, секреты их плетения, тайный смысл орнаментов — всё это откроется вам на занятии.

: игровой мастер-класс. Древние славянские наузы, секреты их плетения, тайный смысл орнаментов — всё это откроется вам на занятии. Лоскутная мозаика: для самых маленьких ремесленников (от 3 лет). Из небольших лоскутков детки смогут сплести свой авторский орнамент.

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