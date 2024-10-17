Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей

Погрузитесь в историю Суздаля через традиционные игры, беседы и вопросы. Увидите главные достопримечательности и узнаете много нового
Вас ждёт путешествие по историческим местам Суздаля. Вы увидите Ризоположенский монастырь, Суздальский кремль и дом купца Табашникова. Узнаете, почему в городе так много церквей, кто такие бортники и какой князь
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носил шапку.

Пройдётесь по Старой улице, где снимали фильмы, и подниметесь на смотровую площадку за торговыми рядами. Также сможете сыграть в камушки и научиться управлять гужевой повозкой. Экскурсия идеально подходит для взрослых и детей, желающих узнать больше о богатой истории Суздаля

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидите древний Ризоположенский монастырь
  • 🎬 Пройдётесь по Старой улице, где снимали фильмы
  • 🔭 Подниметесь на смотровую площадку за торговыми рядами
  • 🏡 Посетите дом купца Табашникова
  • 🎲 Сыграете в традиционные игры и научитесь управлять гужевой повозкой
    • Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей
    Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей
    Занимательный Суздаль: экскурсия для взрослых и детей
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 12:30

    Что можно увидеть

  • Ризоположенский монастырь
  • Суздальский кремль
  • Дом купца Табашникова
  • Старая улица
  • Торговые ряды

    • Описание экскурсии

    Вы рассмотрите самый древний в городе монастырь — Ризоположенский. Полюбуетесь его фасадами и внутренним убранством (если не будет идти служба).

    Пройдётесь по Старой улице, а мы расскажем, какие фильмы здесь снимали.

    Подниметесь на смотровую площадку за торговыми рядами и услышите, как были устроены торговые пути.

    Узнаете, какие тайны скрывают стены Суздальского кремля.

    Зайдёте в дом купца Табашникова и разберётесь в укладе русской избы.

    Сыграете в камушки и научитесь управлять гужевой повозкой.

    Выясните, почему только князья использовали белокаменную кладку при строительстве соборов.

    Организационные детали

    Дом купца Табашникова не работает в понедельник и вторник. В эти дни сможем осмотреть его только снаружи.

    ежедневно в 10:00 и 12:30

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 400 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На улице Ленина
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 10:00 и 12:30
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
    2
    1
    Дарья
    17 окт 2024
    Удобная группа, не большая (нас было 10 человек). Гид Мария очень понравилась, рассказ был интересный не только по датам и фактам, но и с вовлечением в процесс интересными рассказами и загадками. Экскурсия получилась насыщенная и очень интересная
    Удобная группа, не большая (нас было 10 человек). Гид Мария очень понравилась, рассказ был интересный неУдобная группа, не большая (нас было 10 человек). Гид Мария очень понравилась, рассказ был интересный неУдобная группа, не большая (нас было 10 человек). Гид Мария очень понравилась, рассказ был интересный неУдобная группа, не большая (нас было 10 человек). Гид Мария очень понравилась, рассказ был интересный неУдобная группа, не большая (нас было 10 человек). Гид Мария очень понравилась, рассказ был интересный неУдобная группа, не большая (нас было 10 человек). Гид Мария очень понравилась, рассказ был интересный не
    Н
    8 окт 2024
    Отличная экскурсия! Даже не ожидала) Были с ребенком 8лет - интересно было и взрослому и ребенку. Все простым языком, постоянно вовлекая нас вопросами, загадками, играми (с ребенком). Два часа пролетели не заметно. Сами бы мы точно столько не узнали и не запомнили. Кирилл научил ребенка переводить век в года - за это отдельное спасибо! Буду рекомендовать!
    М
    28 авг 2024
    Мы очень довольны экскурсией! Спасибо большое. Весело и познавательно!!!
    А
    19 авг 2024
    Очень понравилась экскурсия и гид Кирилл, материал подаётся доступным языком, экскурсия рассчитана на людей разного возраста, с учётом интересов публики. Очень комфортно и неторопливо проходит время, на все вопросы получили аргументированные ответы.

    Входит в следующие категории Суздаля

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