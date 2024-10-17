🏰 Увидите древний Ризоположенский монастырь 🎬 Пройдётесь по Старой улице, где снимали фильмы 🔭 Подниметесь на смотровую площадку за торговыми рядами 🏡 Посетите дом купца Табашникова 🎲 Сыграете в традиционные игры и научитесь управлять гужевой повозкой

Вас ждёт путешествие по историческим местам Суздаля. Вы увидите Ризоположенский монастырь, Суздальский кремль и дом купца Табашникова. Узнаете, почему в городе так много церквей, кто такие бортники и какой князь

носил шапку. Пройдётесь по Старой улице, где снимали фильмы, и подниметесь на смотровую площадку за торговыми рядами. Также сможете сыграть в камушки и научиться управлять гужевой повозкой. Экскурсия идеально подходит для взрослых и детей, желающих узнать больше о богатой истории Суздаля

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Ваш гид в Суздале

Кирилл и Анастасия Ваш гид в Суздале

Время начала: 10:00, 12:30

Описание экскурсии

Вы рассмотрите самый древний в городе монастырь — Ризоположенский. Полюбуетесь его фасадами и внутренним убранством (если не будет идти служба).

Пройдётесь по Старой улице, а мы расскажем, какие фильмы здесь снимали.

Подниметесь на смотровую площадку за торговыми рядами и услышите, как были устроены торговые пути.

Узнаете, какие тайны скрывают стены Суздальского кремля.

Зайдёте в дом купца Табашникова и разберётесь в укладе русской избы.

Сыграете в камушки и научитесь управлять гужевой повозкой.

Выясните, почему только князья использовали белокаменную кладку при строительстве соборов.

Организационные детали

Дом купца Табашникова не работает в понедельник и вторник. В эти дни сможем осмотреть его только снаружи.