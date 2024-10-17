Вас ждёт путешествие по историческим местам Суздаля. Вы увидите Ризоположенский монастырь, Суздальский кремль и дом купца Табашникова. Узнаете, почему в городе так много церквей, кто такие бортники и какой князь
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы рассмотрите самый древний в городе монастырь — Ризоположенский. Полюбуетесь его фасадами и внутренним убранством (если не будет идти служба).
Пройдётесь по Старой улице, а мы расскажем, какие фильмы здесь снимали.
Подниметесь на смотровую площадку за торговыми рядами и услышите, как были устроены торговые пути.
Узнаете, какие тайны скрывают стены Суздальского кремля.
Зайдёте в дом купца Табашникова и разберётесь в укладе русской избы.
Сыграете в камушки и научитесь управлять гужевой повозкой.
Выясните, почему только князья использовали белокаменную кладку при строительстве соборов.
Организационные детали
Дом купца Табашникова не работает в понедельник и вторник. В эти дни сможем осмотреть его только снаружи.
ежедневно в 10:00 и 12:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 12:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл и Анастасия — ваш гид в Суздале
Провела экскурсии для 10729 туристов
Мы — Кирилл и Анастасия, брат и сестра из творческой династии мастеров, жители Суздаля. У Анастасии педагогическое образование. С детства мы принимали активное участие в детских и семейных праздниках иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
17 окт 2024
Удобная группа, не большая (нас было 10 человек). Гид Мария очень понравилась, рассказ был интересный не только по датам и фактам, но и с вовлечением в процесс интересными рассказами и загадками. Экскурсия получилась насыщенная и очень интересная
Н
Наталья
8 окт 2024
Отличная экскурсия! Даже не ожидала) Были с ребенком 8лет - интересно было и взрослому и ребенку. Все простым языком, постоянно вовлекая нас вопросами, загадками, играми (с ребенком). Два часа пролетели не заметно. Сами бы мы точно столько не узнали и не запомнили. Кирилл научил ребенка переводить век в года - за это отдельное спасибо! Буду рекомендовать!
М
Мария
28 авг 2024
Мы очень довольны экскурсией! Спасибо большое. Весело и познавательно!!!
А
Анна
19 авг 2024
Очень понравилась экскурсия и гид Кирилл, материал подаётся доступным языком, экскурсия рассчитана на людей разного возраста, с учётом интересов публики. Очень комфортно и неторопливо проходит время, на все вопросы получили аргументированные ответы.
Входит в следующие категории Суздаля
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