Сити-квест по Суздалю предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города через увлекательные задания.
Участники разделятся на команды и в сопровождении ведущих в исторических костюмах посетят знаковые места. Загадки старинных ворот, древние часы и русские забавы ждут вас.
Это приключение понравится как детям, так и взрослым, и станет отличным способом провести время в кругу семьи или друзей
Участники разделятся на команды и в сопровождении ведущих в исторических костюмах посетят знаковые места. Загадки старинных ворот, древние часы и русские забавы ждут вас.
Это приключение понравится как детям, так и взрослым, и станет отличным способом провести время в кругу семьи или друзей
5 причин купить этот квест
- 🔍 Увлекательные загадки
- 🏰 Исторические локации
- 🎯 Весёлые состязания
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏆 Призы для победителей
Лучшее время для посещения
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авг
сен
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Лучшее время для участия в квесте - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и приятная. В это время вы сможете насладиться прогулками и атмосферой города. В апреле и октябре также можно участвовать, но учтите, что погода может быть прохладной. Зимой и ранней весной квест также доступен, но стоит подготовиться к холодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старинные ворота
- Древние часы
- Храм без гвоздя
Описание квеста
Вы будете разгадывать загадки, выполнять задания и открывать тайны древнего города:
- Заглянете во двор старинного дома и познакомитесь с предметами русского быта
- Расшифруете символы на старинных воротах и узнаете их значение
- Сверите время по древним часам и отыщете «гвоздь» у храма, построенного без единого гвоздя
- Сыграете в традиционные русские игры и попробуете свои силы в стрельбе из лука
Задания могут меняться. В финале квеста мы подведём итоги, определим команду-победителя и наградим призами.
Организационные детали
- Стоимость для больших групп уточняйте при бронировании
- Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8460 туристов
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами организуем такие экскурсии,
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Несколько лет назад ходили на прогулку с самим Александром - и остались под таким впечатлением, что до сих пор помним нашу экскурсию. Здесь с нами была приятная Анна, и вроде
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просто замечательно, и гид, и сам Суздаль и все интерактивные локации!
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О
Добрый день!
Посетили экскурсию-квест по Суздалю большой компанией из 11 человек с экскурсоводом Оксаной.
Нам всё очень понравилось, маршрут экскурсии хорошо продуман, информация подавалась интересно и без напрягов, получили не только новые
Посетили экскурсию-квест по Суздалю большой компанией из 11 человек с экскурсоводом Оксаной.
Нам всё очень понравилось, маршрут экскурсии хорошо продуман, информация подавалась интересно и без напрягов, получили не только новые
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Мы приехали очень большой группой из 10 человек, хотя экскурсией предусмотрена группа не более 5 человек. Александр легко предоставил нам возможность участия в квесте всем составом и организовав нам соревнование,
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А
Я и все мои гости остались в восторге от квеста!!! Потрясающие гиды-команда настоящих профессионалов, которые любят своё дело, здорово продуманные задания, интересные маршруты. Мы научились стрелять из лука, поиграли в городки и станцевали кадриль!
С огромным удовольствием рекомендую всем!!!
С огромным удовольствием рекомендую всем!!!
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Н
Это одна из самых лучших экскурсий! Были много раз в Суздале, но все равно открыли для себя новые места и интересные факты! Экскурсия подходит и для взрослых, и для детей)) проходит весело и «на одном дыхании», очень рекомендую!
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