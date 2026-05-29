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Сити-квест по Суздалю

Увлекательный квест в Суздале для всей семьи! Разгадайте загадки, узнайте тайны города и насладитесь весёлыми состязаниями
Сити-квест по Суздалю предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города через увлекательные задания.

Участники разделятся на команды и в сопровождении ведущих в исторических костюмах посетят знаковые места. Загадки старинных ворот, древние часы и русские забавы ждут вас.

Это приключение понравится как детям, так и взрослым, и станет отличным способом провести время в кругу семьи или друзей
4.8
10 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🔍 Увлекательные загадки
  • 🏰 Исторические локации
  • 🎯 Весёлые состязания
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🏆 Призы для победителей

Лучшее время для посещения

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фев
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июн
июл
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сен
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Лучшее время для участия в квесте - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и приятная. В это время вы сможете насладиться прогулками и атмосферой города. В апреле и октябре также можно участвовать, но учтите, что погода может быть прохладной. Зимой и ранней весной квест также доступен, но стоит подготовиться к холодным условиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Сити-квест по Суздалю
Сити-квест по Суздалю
Сити-квест по Суздалю

Что можно увидеть

  • Старинные ворота
  • Древние часы
  • Храм без гвоздя

Описание квеста

Вы будете разгадывать загадки, выполнять задания и открывать тайны древнего города:

  • Заглянете во двор старинного дома и познакомитесь с предметами русского быта
  • Расшифруете символы на старинных воротах и узнаете их значение
  • Сверите время по древним часам и отыщете «гвоздь» у храма, построенного без единого гвоздя
  • Сыграете в традиционные русские игры и попробуете свои силы в стрельбе из лука

Задания могут меняться. В финале квеста мы подведём итоги, определим команду-победителя и наградим призами.

Организационные детали

  • Стоимость для больших групп уточняйте при бронировании
  • Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 8460 туристов
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами организуем такие экскурсии,
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чтобы история стала увлекательной! Мы проводим экскурсии и сити-квесты по Суздалю и Владимиру. Мы не грузим датами, не называем непонятных имён и не водим людей строем со словами «Посмотрите направо, посмотрите налево». Наши экскурсии просты, познавательны и понятны даже детям. Приезжайте в наш древний край и убедитесь в этом сами!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Несколько лет назад ходили на прогулку с самим Александром - и остались под таким впечатлением, что до сих пор помним нашу экскурсию. Здесь с нами была приятная Анна, и вроде
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бы все по делу, и все заявленное выполнено, но осталось ощущение какой-то недосказанности и не хватило яркости за такую сумму. Оставляю 5 баллов, поскольку как альтернатива стандартной прогулке - чудесно, будет и вправду интересна и взрослым, и детям, но для нас эта экскурсия не стала кладезью исторических фактов. Если впервые в городе, возможно, захочется погрузиться в историю глубже. Здорово, что есть посещение древнерусской избы и много интерактивных частей

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Вера
просто замечательно, и гид, и сам Суздаль и все интерактивные локации!
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О
Добрый день!
Посетили экскурсию-квест по Суздалю большой компанией из 11 человек с экскурсоводом Оксаной.
Нам всё очень понравилось, маршрут экскурсии хорошо продуман, информация подавалась интересно и без напрягов, получили не только новые
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знания, но и заряд бодрости и позитива.
Оксана разделила нас на две команды и в желании победить и в азарте игры время для всех участников прошло быстро и незаметно. Единственное, что могло помешать экскурсии, это сильный мороз, который был в этот день в Суздале. Но даже мороз не помешал нам и Оксане полностью провести трёхчасовую экскурсию и получить удовольствие от проведённого с пользой времени.
Спасибо экскурсоводу Оксане, будем советовать такую экскурсию всем своим друзьям.

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Наталья
Мы приехали очень большой группой из 10 человек, хотя экскурсией предусмотрена группа не более 5 человек. Александр легко предоставил нам возможность участия в квесте всем составом и организовав нам соревнование,
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разделив нас на 2 группы. Такое соревнование внесло драйв в весь квест.
Информация, предоставленная Александром во время нашей экскурсии - квеста была исчерпывающей, на все вопросы Александр отвечал легко и полно, сам квест очень интересен и захватывающий.
М ы с огромным удовольствием приняли участие в нем.
Очень рекомендую тем, кто любит активный динамичный отдых и нестандартный формат экскурсий.
Большое спасибо, Александр.
Успехов Вам.

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А
Я и все мои гости остались в восторге от квеста!!! Потрясающие гиды-команда настоящих профессионалов, которые любят своё дело, здорово продуманные задания, интересные маршруты. Мы научились стрелять из лука, поиграли в городки и станцевали кадриль!
С огромным удовольствием рекомендую всем!!!
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Н
Это одна из самых лучших экскурсий! Были много раз в Суздале, но все равно открыли для себя новые места и интересные факты! Экскурсия подходит и для взрослых, и для детей)) проходит весело и «на одном дыхании», очень рекомендую!
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