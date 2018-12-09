Сити-квест по Суздалю

История города в игровой форме
Александр – представитель гидов
Хотите погрузиться в историю Суздаля весело? Тогда отправляйтесь с нами на интерактивную экскурсию по городу! Вас разделят на 2 команды, и в сопровождении ведущих в исторических костюмах вы познакомитесь с самыми знаменательными местами города.
12990 ₽ за экскурсию
😎Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьмиЗабронировать экскурсию
Что вас ожидает
Интерактивное знакомство с историей и традициями Суздаля.
- Вы побываете во дворе старинного дома и познакомитесь с предметами русского быта
- Расшифруете символы, изображённые на воротах 19 века
- Сверите время по древним часам
- Найдете гвоздь у храма без единого гвоздя
- Поиграете в городки
- Постреляете из лука
- Поднимитесь на самую высокую колокольню в городе
Задания могут меняться. В ходе квеста участники будут зарабатывать балы. В конце мы определим команду-победителя и наградим его главным призом. Памятные подарки получат все участники!
Организационные детали
- Стоимость экскурсии для больших групп уточняйте при бронировании.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- При заказе экскурсии на новогодние праздники (31.12 —08.01 включительно) стоимость выше на 1230 руб.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Лучший гид России 2018 по итогам конкурса Русского географического общества. Признаюсь честно: в школе историю не любил, она была не интересной. Поэтому сейчас мы с моими коллегами проводим такие экскурсии, чтобы история стала увлекательной! Мы проводим экскурсии и сити-квесты по Суздалю и Владимиру. Мы не грузим датами, не называем непонятных имён и не водим людей строем со словами «Посмотрите направо, посмотрите налево». Наши экскурсии просты, познавательны и понятны даже детям. Приезжайте в наш древний край и убедитесь в этом сами!Напишите мне
2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию
Дарья
9 декабря 2018
Спасибо большое, все было очень здорово!
Анна
12 декабря 2016
Я и все мои гости остались в восторге от квеста!!! Потрясающие гиды-команда настоящих профессионалов, которые любят своё дело, здорово продуманные задания, интересные маршруты. Мы научились стрелять из лука, поиграли в городки и станцевали кадриль!
С огромным удовольствием рекомендую всем!!!
С огромным удовольствием рекомендую всем!!!
Александр проводит ещё 2 экскурсии
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