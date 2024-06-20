Откройте для себя Суздаль — не просто живописный город с богатой историей, но и популярную киностудию под открытым небом! Наша эксклюзивная экскурсия позволит вам шагнуть за кулисы и увидеть, как преображался Суздаль для съемок известных фильмов. Вы узнаете, как он становился и Москвой и Архангельском, а также как и за что выбирали его для съемок настоящих кинолент.

Описание экскурсии