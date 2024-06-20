Откройте для себя Суздаль — не просто живописный город с богатой историей, но и популярную киностудию под открытым небом! Наша эксклюзивная экскурсия позволит вам шагнуть за кулисы и увидеть, как преображался Суздаль для съемок известных фильмов.
Вы узнаете, как он становился и Москвой и Архангельском, а также как и за что выбирали его для съемок настоящих кинолент.
Вы узнаете, как он становился и Москвой и Архангельском, а также как и за что выбирали его для съемок настоящих кинолент.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ждетВ Суздале снимали более 80 художественных фильмов. Кто из знаменитых актёров приезжал на съёмки в Суздаль, какие впечатления они увезли о древнем городе? Обо всем мы поговорим на нашей экскурсии. Я проведу вас по легендарным местам съемок, где оживают страницы сценариев и где каждый уголок хранит уникальные истории. Вы почувствуете атмосферу кино и даже сможете оказаться на месте ваших любимых героев! Подарите себе шанс стать частью киномагии и увидеть Суздаль глазами знаменитых режиссеров. Эта экскурсия — настоящий хит для киноманов и поклонников культурных путешествий!
По договорённости с заказчиком
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Места съёмок фильмов: Метель
- Пётр Великий
- Женитьба Бальзаминова
- Юность Петра
- Царь
- И многих других
Где начинаем и завершаем?
Начало: Красная площадь, Суздаль
Завершение: Суздальский кремль
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости с заказчиком
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Экскурсия пешая по старому городу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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