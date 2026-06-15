7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Подниметесь на лучшие смотровые площадки города, увидите купеческие дома и крестьянские избы, а также места съёмок известных фильмов, и услышите истории об утраченных и сохранившихся храмах.
Описание экскурсии
Монастыри, купеческие дома, деревянное зодчество и не только
Вы услышите удивительные истории о Владимире Красно Солнышко, который дважды посещал Суздаль. Узнаете о нитях, связавших Суздаль с Киево-Печерской Лаврой и Великим Новгородом. Зайдете в Вознесенский, Ризоположенский и Спасо-Преображенский соборы, оцените разнообразие и глубокую красоту их древних интерьеров.
Суздаль как на ладони
На улице Ярилина гора я помогу отыскать дом 17 века, хранящий память дохристианской эпохи. А еще раскрою трагические тайны советского времени, покажу места съемок известных фильмов и живописные виды на город с разных смотровых площадок. Например, вы подниметесь (при желании) на Ризоположенскую колокольню, откуда открывается потрясающая панорама всего Суздаля!
Кому подойдет экскурсия
Как «новичкам», так и путешественникам, много раз бывавшим в Суздале. Всем, кто ждет погружения в настоящую самобытную Русь, хранящую красоту народного старинного зодчества.
Организационные детали
- Экскурсия ориентирована на взрослых путешественников
- Программа не включает посещение музеев — мы будем знакомиться с городом, его улицами, монастырями и основными достопримечательностями
- Если вы уже бывали в Суздале, я покажу менее известные уголки города и места, которые обычно остаются вне стандартных маршрутов
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
нам понравилась экскурсия!
были рады прогуляться с вами по тихим улочкам,полюбоваться наличниками и прикоснуться к истории))