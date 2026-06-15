7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Сокровенный Суздаль

Погулять по колоритным старинным улицам и посетить древние храмы на душевной обзорной экскурсии
Вы раскроете секреты суздальских монастырей, улиц и дворов.

Подниметесь на лучшие смотровые площадки города, увидите купеческие дома и крестьянские избы, а также места съёмок известных фильмов, и услышите истории об утраченных и сохранившихся храмах.
4.5
240 отзывов
Сокровенный Суздаль
Сокровенный Суздаль
Сокровенный Суздаль

Описание экскурсии

Монастыри, купеческие дома, деревянное зодчество и не только

Вы услышите удивительные истории о Владимире Красно Солнышко, который дважды посещал Суздаль. Узнаете о нитях, связавших Суздаль с Киево-Печерской Лаврой и Великим Новгородом. Зайдете в Вознесенский, Ризоположенский и Спасо-Преображенский соборы, оцените разнообразие и глубокую красоту их древних интерьеров.

Суздаль как на ладони

На улице Ярилина гора я помогу отыскать дом 17 века, хранящий память дохристианской эпохи. А еще раскрою трагические тайны советского времени, покажу места съемок известных фильмов и живописные виды на город с разных смотровых площадок. Например, вы подниметесь (при желании) на Ризоположенскую колокольню, откуда открывается потрясающая панорама всего Суздаля!

Кому подойдет экскурсия

Как «новичкам», так и путешественникам, много раз бывавшим в Суздале. Всем, кто ждет погружения в настоящую самобытную Русь, хранящую красоту народного старинного зодчества.

Организационные детали

  • Экскурсия ориентирована на взрослых путешественников
  • Программа не включает посещение музеев — мы будем знакомиться с городом, его улицами, монастырями и основными достопримечательностями
  • Если вы уже бывали в Суздале, я покажу менее известные уголки города и места, которые обычно остаются вне стандартных маршрутов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Суздальского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 4311 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я художник-акварелист, краевед по Владимирской, Ярославской и Костромской областям. Работаю гидом с 2010 года, делюсь накопленными визуальными впечатлениями и знаниями о наших селах и городах, провожу экскурсии по неизвестным пока маршрутам в окрестностях Суздаля, Костромы и Ярославля. Не гружу датами, стараюсь понять, что хотят узнать слушатели в момент путешествия. С удовольствием отвечу на все ваши вопросы.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 240 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дата посещения: 11 июн 2026
От лица группы хочу выразить благодарность гиду Николаю за его душевную и очень увлекательную экскурсию. Он даст ответ на любой вопрос, очень увлечён своим делом, расскажет о событиях, о которых не прочтёшь в книгах. Очень советую всем его услуги в этой области. Николай, огромная благодарность за Ваш труд и за наше хорошее настроение!
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Д
Дата посещения: 21 июн 2026
Взгляд на Суздаль со стороны. Глазами художника с погружением в историю. Нам понравилось, спасибо!
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Е
спасибо Николаю!
нам понравилась экскурсия!
были рады прогуляться с вами по тихим улочкам,полюбоваться наличниками и прикоснуться к истории))
спасибо Николаю!
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Александра
Если Вас интересуют архитектура, история в лицах, спокойная подача материала, неспешная, созерцательная прогулка по городу, то Вам к Николаю. Нам понравилось. Глубокие знания по истории не только Суздаля, но и
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в целом нашего Отечества, судьбы многих и главных, и второстепенных лиц, ее творящих, открыли для нас древность как сложную и пеструю картину жизни. Николай не только краевед и гид, но и художник, поэтому его взгляд на окружающий мир внимателен и интересен. Будьте готовы, что музеи Вы не будете посещать (это заявлено и в описании к экскурсии), но время Вашего общения может не ограничится 2,5 часами. Мы уложились примерно в 3 часа, мб чуть больше, без посещения Спасо-Ефимиева монастыря (он сам музей). Человек любит свое дело, ни тени формальности. Жалеем об одном: не успели посмотреть его картины;(

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Юлия
Это было незабываемое знакомство с Суздалем. Неспешная прогулка по всем основным самым красивым местам Суздаля. Николай - настоящий историк, который любит и почитает историю своего города. Николай неспешно вёл рассказ
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и увеличил длительность нашей экскурсии с учётом нашего небольшого опоздания более, чем на час, чтобы показать все красоты Суздаля. Экскурсия для тех, кто хотя бы немного знаком с историей государства Российского и православием на Руси. Рекомендую для взрослых людей. Мы заходили в действующие храмы, но не посещали музеи. Музейные экспозиции мы посетили самостоятельно после экскурсии. Николай рассказал, что стоит посмотреть самостоятельно и в какой последовательности.

Это было незабываемое знакомство с Суздалем. Неспешная прогулка по всем основным самым красивым местам Суздаля. Николай
Это было незабываемое знакомство с Суздалем. Неспешная прогулка по всем основным самым красивым местам Суздаля. Николай
Это было незабываемое знакомство с Суздалем. Неспешная прогулка по всем основным самым красивым местам Суздаля. Николай
Это было незабываемое знакомство с Суздалем. Неспешная прогулка по всем основным самым красивым местам Суздаля. Николай
Это было незабываемое знакомство с Суздалем. Неспешная прогулка по всем основным самым красивым местам Суздаля. Николай
Это было незабываемое знакомство с Суздалем. Неспешная прогулка по всем основным самым красивым местам Суздаля. Николай
Это было незабываемое знакомство с Суздалем. Неспешная прогулка по всем основным самым красивым местам Суздаля. Николай
Это было незабываемое знакомство с Суздалем. Неспешная прогулка по всем основным самым красивым местам Суздаля. Николай+1
Это было незабываемое знакомство с Суздалем. Неспешная прогулка по всем основным самым красивым местам Суздаля. Николай
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Ольга
много ходили, много слушали, было интересно, спасибо:)
много ходили, много слушали, было интересно, спасибо:)
много ходили, много слушали, было интересно, спасибо:)
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