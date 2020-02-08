7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по колоритным старинным улицам и посетить древние храмы на душевной обзорной экскурсии

Николай
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Николай – ваш гид
Вы раскроете секреты суздальских монастырей, улиц и дворов.

Подниметесь на лучшие смотровые площадки города, зайдете в купеческие дома и крестьянские избы, увидите места съемок известных фильмов и услышите истории об утраченных и сохранившихся храмах.
3500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Суздальского кремля
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Сокровенный Суздаль
Сокровенный Суздаль

Что вас ожидает

Монастыри, купеческие дома, деревянное зодчество и не только
Вы посетите дом купца Табашникова, крестьянские избы и Музей деревянного зодчества. Зайдете в Вознесенский, Покровский и Спасо-Преображенский соборы и оцените разнообразие и глубокую красоту их древних интерьеров. Рассмотрите фрески Гурия Никитина, заглянете в тайные дворики и впечатлитесь усадьбами купцов Белова и Лихонина.

Суздаль как на ладони
На улице Ярилина гора я помогу отыскать дом 17 века, хранящий память дохристианской эпохи. А еще раскрою трагические тайны советского времени, покажу места съемок известных фильмов и живописные виды на город с разных смотровых площадок. Например, вы подниметесь на Ризоположенскую колокольню, откуда открывается потрясающая панорама всего Суздаля!

Кому подойдет экскурсия

Как «новичкам», так и путешественникам, много раз бывавшим в Суздале. Всем, кто ждет погружения в настоящую самобытную Русь, хранящую красоту народного старинного зодчества.

Организационные детали

Входные билеты оплачиваются дополнительно. В Суздале три главных музея: кремль, Музей деревянного зодчества и Спасо-Евфимиев монастырь. Цена билета в каждый из них — 500 рублей.

Сокровенный Суздаль
Сокровенный Суздаль
Сокровенный Суздаль
Сокровенный Суздаль
Сокровенный Суздаль
Сокровенный Суздаль
Сокровенный Суздаль
Сокровенный Суздаль
Сокровенный Суздаль
Сокровенный Суздаль
Сокровенный Суздаль
Сокровенный Суздаль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Суздальского кремля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я работаю гидом пятый год. Кроме этого, профессионально занимаюсь живописью и провожу мастер-классы по акварели в разных городах и селах Золотого кольца. На экскурсиях показываю не только классические достопримечательности, но и места, скрытые от глаз туристов. Рассказываю увлекательно, не «гружу» датами и с радостью отвечаю на все вопросы.
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 февраля 2020
Благодарим Николая за открытие Суздаля изнутри. Николай построил маршрут экскурсии так, что мы смогли окунуться в быт города с 13 по 19 век. Мы погуляли по территории Кремля, зашли в монастыри, он провел нас по местам, скрытых от глаза туриста, но не менее интересным и красивым. Поделился с нами не только информацией, но и шикарными панорамными видами. Наша встреча была обогащена общением с настоятелем храма, звонарем. Попили чай со слойками в монастырской трапезной. Николай представил нам своими работы, после знакомства с которыми решили посетить этот славный город летом. Рекомендуем всем
7 февраля 2020
Я не случайно выбрал именно этот экскурсионный маршрут из множества других. Мне хотелось увидеть Суздаль не только открыточный, великолепный и яркий! Мне было очень важно разглядеть этот удивительный город сквозь дымку метели в совсем других красках: нежных, акварельных... Мне был важен взгляд с необычных ракурсов... Я хотел увидеть Суздаль утонченно! Николай Сидоренко - удивительный рассказчик, тонко чувствующий художник, настоящий проводник в историю и в мир красивого!!! Сама экскурсия была удивительно разнообразна по ощущениям: мы взбирались на земляные валы, поднимались на колокольню, гуляли по замерзшему руслу речки Каменки, гуляя по старинным улочкам неожиданно для меня выходили на смотровые точки, с которых открывались захватывающие дух панорамы города.Николая многие суздальцы знают как художника. Мы тепло общались с местными жителями, готовыми пустить нас в свой дом. Город открывался для меня с новой, удивительной стороны... Я получил максимум удовольствия!!! И от "Сокровенного Суздаля" и от общения с Николаем. Приеду летом, а лучше в золотую осень и раскрашу свою увиденную картину Суздаля новыми красками!!! Попков Андрей. 48 лет. Врач. Ботаник. Путешественник.
15 января 2020
Получили массу удовольствия от 4-х часовой Экскурсии по Суздалю, несмотря на то, что неоднократно бывали в этом чудесном, уютном городке, наш замечательный экскурсовод показал Суздаль с нового для нас ракурса -ракурса художника. Не было в запасе у нас ещё одного дня, иначе взяли бы обязательно мастер-класс по акварели у Николая, нашего экскурсовода. Рекомендую всем
12 января 2020
Благодаря нашему гиду Николаю, мы увидели Суздаль глазами художника, побывали на старинных самобытных улочках, куда не ступала нога туристов, поднялись на Преподобенскую колокольню. Николай много рассказал об архитектурных особенностях суздальских храмов, об исторических событиях, связанных с их постройкой. Экскурсия нам понравилась. Но продолжительность экскурсии 4 часа в зимнее время нам кажется слишком длительной.
7 января 2020
Спасибо большой Николаю за интересную, познавательную экскурсию. Мы увидели потрясающе красивые улицы, необыкновенные старинные дома, бродячих кошек, сказочных лошадей, большое количество церквей и монастырей.
Такая тишина и вкусно пахнет воздух, как в детстве. Ходили 4 часа пешком, впитали всю эту красоту в себя. Мы как будто в сказке побывали, просто чудо!!!
Там Русский дух, там Русью пахнет.
Мы еще не успели уехать, а мне уже хочется опять приехать.
Благодарю вас Николай, огромное вам спасибо.
5 января 2020
Огромное спасибо Николаю за экскурсию. Всем кто хочет полюбоваться Суздалем не только с главных улиц, но и увидеть его изнутри - рекомендуем эту экскурсию. Прекрасные виды, интересный рассказ и тихие прекрасные уголки Суздаля ждут вас на этой экскурсии.
Ещё 1 отзыв

Николай проводит ещё 1 экскурсию

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