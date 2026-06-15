7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы раскроете секреты суздальских монастырей, улиц и дворов. Подниметесь на лучшие смотровые площадки города, увидите купеческие дома и крестьянские избы, а также места съёмок известных фильмов, и услышите истории об утраченных и сохранившихся храмах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монастыри, купеческие дома, деревянное зодчество и не только

Вы услышите удивительные истории о Владимире Красно Солнышко, который дважды посещал Суздаль. Узнаете о нитях, связавших Суздаль с Киево-Печерской Лаврой и Великим Новгородом. Зайдете в Вознесенский, Ризоположенский и Спасо-Преображенский соборы, оцените разнообразие и глубокую красоту их древних интерьеров.

Суздаль как на ладони

На улице Ярилина гора я помогу отыскать дом 17 века, хранящий память дохристианской эпохи. А еще раскрою трагические тайны советского времени, покажу места съемок известных фильмов и живописные виды на город с разных смотровых площадок. Например, вы подниметесь (при желании) на Ризоположенскую колокольню, откуда открывается потрясающая панорама всего Суздаля!

Кому подойдет экскурсия

Как «новичкам», так и путешественникам, много раз бывавшим в Суздале. Всем, кто ждет погружения в настоящую самобытную Русь, хранящую красоту народного старинного зодчества.

Организационные детали