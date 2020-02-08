7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Монастыри, купеческие дома, деревянное зодчество и не только

Вы посетите дом купца Табашникова, крестьянские избы и Музей деревянного зодчества. Зайдете в Вознесенский, Покровский и Спасо-Преображенский соборы и оцените разнообразие и глубокую красоту их древних интерьеров. Рассмотрите фрески Гурия Никитина, заглянете в тайные дворики и впечатлитесь усадьбами купцов Белова и Лихонина.

Суздаль как на ладони

На улице Ярилина гора я помогу отыскать дом 17 века, хранящий память дохристианской эпохи. А еще раскрою трагические тайны советского времени, покажу места съемок известных фильмов и живописные виды на город с разных смотровых площадок. Например, вы подниметесь на Ризоположенскую колокольню, откуда открывается потрясающая панорама всего Суздаля!

Кому подойдет экскурсия

Как «новичкам», так и путешественникам, много раз бывавшим в Суздале. Всем, кто ждет погружения в настоящую самобытную Русь, хранящую красоту народного старинного зодчества.