Покровский женский монастырь

Первоначально монастырь был деревянным, но с 16 века в нем начинается каменное строительство. Это самый молодой из Суздальских монастырей. Он был построен в 1364 году.

Александровский мужской монастырь

Расположен напротив Покровского монастыря на другом, высоком берегу реки Каменки. Монастырь основан в 1240 году Александром Невским.

Ризоположенский женский монастырь

Древнейший из ныне существующих 5 монастырей Суздаля. Основан в 1207 году на северной границе Суздаля. В 1819 году возведена Преподобенская колокольня в честь победы в войне 1812 года. Она является самой высокой постройкой города – 72 метра.

Торговая площадь

Центральное место Суздаля: здесь каждый день можно увидеть торговцев сувенирами, суздальской медовухой, здесь сосредоточено множество кафе и ресторанов. И именно на этой площади снимали Женитьбу Бальзаминова.

Суздальский Кремль

Это самая древняя постройка города. Именно после постройки Кремля и возник Суздаль. Кремль располагается на берегу реки Каменки и окружен земляными валами — древними оборонительными сооружениями.

Смотровая площадка Суздаля — Ильинский луг

Эта площадка находится на окружной дороге, проходящей западнее Суздаля. Отсюда открывается прекрасный панорамный вид на город 🏙️ и на Ильинский луг.