Эта экскурсия отлично подойдет для тех, кто впервые приехал в Суздаль и хочет познакомиться с городом. Опытный проводник проведет вас по самым интересным местам города.
В нашей программе запланировано посещение Торговой площади, женских и мужских монастырей и прогулка по местам съемок фильмов «Женитьба Бальзаминова» и «Метель». Экскурсия индивидуальная, а значит, гид проведет ее только для вас и вашей компании.
В нашей программе запланировано посещение Торговой площади, женских и мужских монастырей и прогулка по местам съемок фильмов «Женитьба Бальзаминова» и «Метель». Экскурсия индивидуальная, а значит, гид проведет ее только для вас и вашей компании.
Описание экскурсииПокровский женский монастырь Первоначально монастырь был деревянным, но с 16 века в нем начинается каменное строительство. Это самый молодой из Суздальских монастырей. Он был построен в 1364 году. Александровский мужской монастырь Расположен напротив Покровского монастыря на другом, высоком берегу реки Каменки. Монастырь основан в 1240 году Александром Невским. Ризоположенский женский монастырь Древнейший из ныне существующих 5 монастырей Суздаля. Основан в 1207 году на северной границе Суздаля. В 1819 году возведена Преподобенская колокольня в честь победы в войне 1812 года. Она является самой высокой постройкой города – 72 метра. Торговая площадь Центральное место Суздаля: здесь каждый день можно увидеть торговцев сувенирами, суздальской медовухой, здесь сосредоточено множество кафе и ресторанов. И именно на этой площади снимали Женитьбу Бальзаминова. Суздальский Кремль Это самая древняя постройка города. Именно после постройки Кремля и возник Суздаль. Кремль располагается на берегу реки Каменки и окружен земляными валами — древними оборонительными сооружениями. Смотровая площадка Суздаля — Ильинский луг Эта площадка находится на окружной дороге, проходящей западнее Суздаля. Отсюда открывается прекрасный панорамный вид на город и на Ильинский луг. Обратите внимание, в стоимость экскурсии не включен транспорт — экскурсия проводится на вашем транспорте или на арендованном автомобиле/автобусе. Важная информация:
- Надевайте комфортную одежду и обувь.
- Обратите внимание, что транспорт не входит в стоимость экскурсии. Можно провести ее на вашем транспорте или на арендованной машине.
Ежедневно, по договоренности
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Покровский женский монастырь
- Александровский мужской монастырь
- Ризоположенский женский монастырь
- Торговая площадь
- Суздальский Кремль
- Смотровая площадка Суздаля - Ильинский луг
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт (экскурсия проводится на транспорте заказчика или на арендованном автомобиле/ автобусе)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Надевайте комфортную одежду и обувь
- Обратите внимание, что транспорт не входит в стоимость экскурсии. Можно провести ее на вашем транспорте или на арендованной машине
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 178 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Нам очень понравился наш гид Андрей 👍 Давал информацию по Суздалю достаточно подробно, но не занудно. Так как в Суздале мы были не в первый раз показал нам этот исторический город с других сторон. Три часа экскурсии для нас прошли незаметно и очень познавательно!
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О
Здравствуйте! 30 апреля мы совершили удивительную экскурсию в город Суздаль! Спасибо прекрасному гиду Анне, которая познакомила нас с городом, его достопримечательностями. 3 часа пролетели как одно мгновение. Мы побывали в
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М
Замечательная экскурсионная программа и великолепная Валентина-экскурсовод-интеллигентная, эрудированная, образованная, внимательная к нам и нашим детям!!! Узнали: историю главных достопримечательностей города Суздаля; про исторических личностей, внесших вклад в развитие города;обычаи, традиции, праздники; и многие другие интереснейшие факты! Стоит отметить, что мы были с детьми и Валентина на протяжении всей экскурсии общалась с детьми, привлекала их внимание, что особенно было важным и ценным!
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К
Замечательная экскурсионная программа и великолепная Валентина-экскурсовод-интеллигентная, эрудированная, образованная, внимательная к нам и нашим детям!!! Узнали: историю главных достопримечательностей города Суздаля; про исторических личностей, внесших вклад в развитие города;обычаи, традиции, праздники; и многие другие интереснейшие факты! Стоит отметить, что мы были с детьми и Валентина на протяжении всей экскурсии общалась с детьми, привлекала их внимание, что особенно было важным и ценным!
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М
Мы приезжали в Суздаль 5 августа. Нас знаеомил с городом экскурсовод Владимир. В составе нашей группы были дети. Владимир очень любит свой город, рассказывает о нем как о хорошем добром
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С
Мы приезжали в Суздаль 5 августа. Нас знаеомил с городом экскурсовод Владимир. В составе нашей группы были дети. Владимир очень любит свой город, рассказывает о нем как о хорошем добром
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