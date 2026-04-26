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Е Екатерина Нам очень понравился наш гид Андрей 👍 Давал информацию по Суздалю достаточно подробно, но не занудно. Так как в Суздале мы были не в первый раз показал нам этот исторический город с других сторон. Три часа экскурсии для нас прошли незаметно и очень познавательно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О ОЛЬГА читать дальше уменьшить лучших исторических местах, особенно поразил своей атмосферой Спасо-Ефимиев монастырь, звон колоколов, пение квартета в храме - этого не забыть. Анна показала нам лучшие панорамные места, откуда открывается красота Суздаля. Мы обязательно приедем ещё в Суздаль, одного дня мало, чтобы всё увидеть и узнать!!! Еще раз огромное СПАСИБО! Здравствуйте! 30 апреля мы совершили удивительную экскурсию в город Суздаль! Спасибо прекрасному гиду Анне, которая познакомила нас с городом, его достопримечательностями. 3 часа пролетели как одно мгновение. Мы побывали в Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марианна Замечательная экскурсионная программа и великолепная Валентина-экскурсовод-интеллигентная, эрудированная, образованная, внимательная к нам и нашим детям!!! Узнали: историю главных достопримечательностей города Суздаля; про исторических личностей, внесших вклад в развитие города;обычаи, традиции, праздники; и многие другие интереснейшие факты! Стоит отметить, что мы были с детьми и Валентина на протяжении всей экскурсии общалась с детьми, привлекала их внимание, что особенно было важным и ценным! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Кужель Замечательная экскурсионная программа и великолепная Валентина-экскурсовод-интеллигентная, эрудированная, образованная, внимательная к нам и нашим детям!!! Узнали: историю главных достопримечательностей города Суздаля; про исторических личностей, внесших вклад в развитие города;обычаи, традиции, праздники; и многие другие интереснейшие факты! Стоит отметить, что мы были с детьми и Валентина на протяжении всей экскурсии общалась с детьми, привлекала их внимание, что особенно было важным и ценным! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Марина читать дальше уменьшить друге. Экскурсия длилась 3 часа, которые пролетили незаметно и очень содержательно. . Владимир отлично знает историю Росии, и своей малой родины. Давал интересные ответы на каждый вопрос. Все наши пожелания им были учтены. Мы приезжали в Суздаль 5 августа. Нас знаеомил с городом экскурсовод Владимир. В составе нашей группы были дети. Владимир очень любит свой город, рассказывает о нем как о хорошем добром Вам был полезен этот отзыв? Да Нет