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Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю

4
3 отзыва
Суздаль Т.
Суздаль Т. – Гид из Суздаля
Эта экскурсия ⛳ отлично подойдет для тех, кто впервые приехал в Суздаль и хочет познакомиться с городом.

Опытный проводник проведет вас по самым интересным местам города.

В нашей программе запланировано посещение Торговой площади, женских и мужских монастырей и прогулка 👣 по местам съемок фильмов «Женитьба Бальзаминова» и «Метель».

Экскурсия индивидуальная, а значит, гид проведет ее только для вас и вашей компании.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю

Что вы увидите

  • Покровский женский монастырь
  • Александровский мужской монастырь
  • Ризоположенский женский монастырь
  • Торговая площадь
  • Суздальский Кремль
  • Смотровая площадка Суздаля — Ильинский луг
Покровский женский монастырь
Первоначально монастырь был деревянным, но с 16 века в нем начинается каменное строительство. Это самый молодой из Суздальских монастырей. Он был построен в 1364 году.
Александровский мужской монастырь
Расположен напротив Покровского монастыря на другом, высоком берегу реки Каменки. Монастырь основан в 1240 году Александром Невским.
Ризоположенский женский монастырь
Древнейший из ныне существующих 5 монастырей Суздаля. Основан в 1207 году на северной границе Суздаля. В 1819 году возведена Преподобенская колокольня в честь победы в войне 1812 года. Она является самой высокой постройкой города – 72 метра.
Торговая площадь
Центральное место Суздаля: здесь каждый день можно увидеть торговцев сувенирами, суздальской медовухой, здесь сосредоточено множество кафе и ресторанов. И именно на этой площади снимали Женитьбу Бальзаминова.
Суздальский Кремль
Это самая древняя постройка города. Именно после постройки Кремля и возник Суздаль. Кремль располагается на берегу реки Каменки и окружен земляными валами — древними оборонительными сооружениями.
Смотровая площадка Суздаля — Ильинский луг
Эта площадка находится на окружной дороге, проходящей западнее Суздаля. Отсюда открывается прекрасный панорамный вид на город 🏙️ и на Ильинский луг.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт (экскурсия проводится на транспорте заказчика или на арендованном автомобиле/ автобусе).
Начало
🚩 По договоренности / ваш отель
Место завершения
🏁 По договоренности
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю
Индивидуальная обзорная экскурсия по Суздалю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Суздаль Т.
Суздаль Т.
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