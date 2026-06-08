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Суздаль купеческий: по следам Кустодиева и Бальзаминова

Увидеть город глазами героев «Женитьбы Бальзаминова» и художника, воспевшего русскую провинцию
Приглашаю на необычную прогулку по Суздалю, где история оживает через картины Бориса Кустодиева, купеческие особняки, старинные храмы и знаменитые локации фильма «Женитьба Бальзаминова».

Мы пройдём не только по известным местам, но и заглянем в тихие уголки города, поговорим о быте, традициях и повседневной жизни суздальцев прошлых веков. А ещё попробуем Суздаль на вкус.
Суздаль купеческий: по следам Кустодиева и Бальзаминова
Суздаль купеческий: по следам Кустодиева и Бальзаминова
Суздаль купеческий: по следам Кустодиева и Бальзаминова

Описание экскурсии

Торговая площадь — сердце купеческого Суздаля

Начнём прогулку на старинной Хлебной площади. Поговорим о ярмарках, купеческой торговле, развлечениях и о том, как в прошлом распространялись новости без газет и интернета.

Суздаль с необычного ракурса

Пройдём по менее известным улочкам и дворам, чтобы увидеть город таким, каким его знают местные жители.

Купеческие дома и городские истории

Увидим особняки известных суздальских благотворителей и предпринимателей, узнаем о жизни и нравах купеческого сословия.

Места съёмок фильма «Женитьба Бальзаминова»

Отыщем знакомые кадры любимой киноленты и поговорим о том, почему именно Суздаль стал идеальной декорацией для фильма.

Картины Кустодиева и реальный Суздаль

Сравним городские виды с полотнами художника и увидим места, вдохновлявшие мастера на создание его знаменитых работ.

Мономаховы валы и древняя история города

Поднимемся на оборонительные укрепления, которые веками защищали Суздаль от врагов.

Старинные храмы и символы города

Увидим Никольскую церковь, Богородице-Рождественский собор и другие знаковые памятники архитектуры.

Резные наличники и народные символы

Разберёмся в значении традиционного деревянного декора и узнаем, какие древние символы скрывают суздальские наличники.

Заповедный луг и суздальское Заречье

Прогуляемся по живописным уголкам старого города и выйдем к дому Бальзаминова, где завершим путешествие.

Темв

  • Крещение края и становление православной культуры
  • Купечество, ярмарки и торговые пути Древней Руси
  • Повседневная жизнь горожан несколько веков назад
  • Традиции, приметы и народные поверья
  • Борис Кустодиев и его взгляд на русскую провинцию
  • История создания фильма «Женитьба Бальзаминова»
  • Архитектура, храмы и деревянное зодчество Суздаля

Организационные детали

  • Начало на Торговой площади. Финал у дома Бальзаминова
  • Если есть желание, закончим экскурсию в погребке с дегустацией 6 сортов медовухи от лучшей семейной медоварни — 400 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 2002 туристов
Меня зовут Павел, я гид в Суздале. Интересуюсь историей и культурой нашей земли, провожу параллели между временем зарождения Русского государства и днем сегодняшним. Люблю путешествовать, ведь все познается в сравнении. Приложу все усилия, чтобы вы влюбились в наш город!

Входит в следующие категории Суздаля

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