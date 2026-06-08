Суздаль купеческий: по следам Кустодиева и Бальзаминова
Увидеть город глазами героев «Женитьбы Бальзаминова» и художника, воспевшего русскую провинцию
Приглашаю на необычную прогулку по Суздалю, где история оживает через картины Бориса Кустодиева, купеческие особняки, старинные храмы и знаменитые локации фильма «Женитьба Бальзаминова».
Мы пройдём не только по известным местам, но и заглянем в тихие уголки города, поговорим о быте, традициях и повседневной жизни суздальцев прошлых веков. А ещё попробуем Суздаль на вкус.
Описание экскурсии
Торговая площадь — сердце купеческого Суздаля
Начнём прогулку на старинной Хлебной площади. Поговорим о ярмарках, купеческой торговле, развлечениях и о том, как в прошлом распространялись новости без газет и интернета.
Суздаль с необычного ракурса
Пройдём по менее известным улочкам и дворам, чтобы увидеть город таким, каким его знают местные жители.
Купеческие дома и городские истории
Увидим особняки известных суздальских благотворителей и предпринимателей, узнаем о жизни и нравах купеческого сословия.
Места съёмок фильма «Женитьба Бальзаминова»
Отыщем знакомые кадры любимой киноленты и поговорим о том, почему именно Суздаль стал идеальной декорацией для фильма.
Картины Кустодиева и реальный Суздаль
Сравним городские виды с полотнами художника и увидим места, вдохновлявшие мастера на создание его знаменитых работ.
Мономаховы валы и древняя история города
Поднимемся на оборонительные укрепления, которые веками защищали Суздаль от врагов.
Старинные храмы и символы города
Увидим Никольскую церковь, Богородице-Рождественский собор и другие знаковые памятники архитектуры.
Резные наличники и народные символы
Разберёмся в значении традиционного деревянного декора и узнаем, какие древние символы скрывают суздальские наличники.
Заповедный луг и суздальское Заречье
Прогуляемся по живописным уголкам старого города и выйдем к дому Бальзаминова, где завершим путешествие.
Темв
Крещение края и становление православной культуры
Купечество, ярмарки и торговые пути Древней Руси
Повседневная жизнь горожан несколько веков назад
Традиции, приметы и народные поверья
Борис Кустодиев и его взгляд на русскую провинцию
История создания фильма «Женитьба Бальзаминова»
Архитектура, храмы и деревянное зодчество Суздаля
Организационные детали
Начало на Торговой площади. Финал у дома Бальзаминова
Если есть желание, закончим экскурсию в погребке с дегустацией 6 сортов медовухи от лучшей семейной медоварни — 400 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Торговой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Суздале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 2002 туристов
Меня зовут Павел, я гид в Суздале. Интересуюсь историей и культурой нашей земли, провожу параллели между временем зарождения Русского государства и днем сегодняшним. Люблю путешествовать, ведь все познается в сравнении. Приложу все усилия, чтобы вы влюбились в наш город!
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