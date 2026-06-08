Приглашаю на необычную прогулку по Суздалю, где история оживает через картины Бориса Кустодиева, купеческие особняки, старинные храмы и знаменитые локации фильма «Женитьба Бальзаминова». Мы пройдём не только по известным местам, но и заглянем в тихие уголки города, поговорим о быте, традициях и повседневной жизни суздальцев прошлых веков. А ещё попробуем Суздаль на вкус.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 6750 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Суздале

Описание экскурсии

Торговая площадь — сердце купеческого Суздаля

Начнём прогулку на старинной Хлебной площади. Поговорим о ярмарках, купеческой торговле, развлечениях и о том, как в прошлом распространялись новости без газет и интернета.

Суздаль с необычного ракурса

Пройдём по менее известным улочкам и дворам, чтобы увидеть город таким, каким его знают местные жители.

Купеческие дома и городские истории

Увидим особняки известных суздальских благотворителей и предпринимателей, узнаем о жизни и нравах купеческого сословия.

Места съёмок фильма «Женитьба Бальзаминова»

Отыщем знакомые кадры любимой киноленты и поговорим о том, почему именно Суздаль стал идеальной декорацией для фильма.

Картины Кустодиева и реальный Суздаль

Сравним городские виды с полотнами художника и увидим места, вдохновлявшие мастера на создание его знаменитых работ.

Мономаховы валы и древняя история города

Поднимемся на оборонительные укрепления, которые веками защищали Суздаль от врагов.

Старинные храмы и символы города

Увидим Никольскую церковь, Богородице-Рождественский собор и другие знаковые памятники архитектуры.

Резные наличники и народные символы

Разберёмся в значении традиционного деревянного декора и узнаем, какие древние символы скрывают суздальские наличники.

Заповедный луг и суздальское Заречье

Прогуляемся по живописным уголкам старого города и выйдем к дому Бальзаминова, где завершим путешествие.

Темв

Крещение края и становление православной культуры

Купечество, ярмарки и торговые пути Древней Руси

Повседневная жизнь горожан несколько веков назад

Традиции, приметы и народные поверья

Борис Кустодиев и его взгляд на русскую провинцию

История создания фильма «Женитьба Бальзаминова»

Архитектура, храмы и деревянное зодчество Суздаля

Организационные детали