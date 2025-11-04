Л Листопад Елена Анатольевна провела нам прекрасную экскурсию по Спасо-Евфимиеву монастырю. Мы узнали историю этого необычного места, полюбовались архитектурным ансамблем монастыря, послушали колокольный звон и пение монастырских послушников. Место очень красивое! О трагических "тюремных" страницах жизни монастыря Елена Анатольевна нам тоже рассказала, но впечатление от посещения Спасо-Евфимиевской обители и от экскурсии осталось светлым, отрадным. Спасибо!

Л Лариса Интереснейшая получилась экскурсия благодаря экскурсоводу Татьяны. Грамотный и знающий экскурсовод, спасибо большое! Рекомендую Татьяну и все её экскурсии!

Ю Юлия Огромное спасибо Татьяне за экскурсию!!! Она настоящий профессионал! Два часа пролетели просто незаметно, настолько увлекательный и познавательный был рассказ. Было очень легко воспринимать все, что рассказывал экскурсовод и многое сразу отложилось и осталось в памяти. Ещё раз большое спасибо! Все остались под большим и очень приятным впечатлением!

Е Елена Гид Татьяна была очень приветливой, с детьми нашла общий язык, время от времени вовлекала их в беседу. Программа насыщенная, некороткая. У нас заняло около 2,5 часов. Интересная экскурсия по главному храму, описание живописи; послушали пение хора.