Что такое Спасо-Евфимиев монастырь? Это огромный музейный комплекс и место, где каждый час проходят концерты колокольных звонов. Это обитель, вошедшая в пятёрку самых богатых монастырей Российской империи. А затем — в тройку её самых суровых тюрем.
Почему так получилось? Как здесь оказался Фридрих Паулюс и зачем в своё время приезжал Юрий Гагарин? Обо всём поговорим.
Описание экскурсии
Мы погуляем по территории Спасо-Евфимиева монастыря, а она огромная — 10 гектаров!:
- Пройдём через святые врата Благовещенской церкви.
- Посетим Спасо-Преображенский собор и полюбуемся живописью Гурия Никитина.
- Увидим усыпальницу Дмитрия Пожарского и выясним, что он делал в Суздале, когда шёл походом на поляков.
- Рассмотрим тюремную экспозицию. Обсудим быт заключённых, почитаем документы, посмотрим камеры, в которых располагались узники.
• Зайдём в аптекарский огород и архиерейский сад — их воссоздали в соответствии с описаниями XVIII века. Вы узнаете:
- Почему красные стены и башни монастыря напоминают нижегородский Кремль.
- Как получилось, что богатый монастырь превратился в суровую тюрьму.
- Как в ней жилось узникам и кем они были.
- Кого заключали сюда в советский период.
- Зачем в монастырь приезжал Юрий Гагарин.
- Что завещал обители монах Авель — прорицатель, известный своими предсказаниями дому Романовых.
• Как монастырь стал памятником древнерусского зодчества и чем он является сейчас. Важная информация:Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Храм Преображения господня
- Фрески Гурия Никитина
- Тюремная экспозиция
Что не входит в цену
- Вход на территорию монастыря: 600 руб. /взрослый 400 руб. /учащийся или студент детям до 14 лет и многодетным семьям - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Суздаль, ул. Ленина, 133г
Завершение: Г. Суздаль, ул. Ленина,133г
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Листопад
4 ноя 2025
Елена Анатольевна провела нам прекрасную экскурсию по Спасо-Евфимиеву монастырю. Мы узнали историю этого необычного места, полюбовались архитектурным ансамблем монастыря, послушали колокольный звон и пение монастырских послушников. Место очень красивое! О трагических "тюремных" страницах жизни монастыря Елена Анатольевна нам тоже рассказала, но впечатление от посещения Спасо-Евфимиевской обители и от экскурсии осталось светлым, отрадным. Спасибо!
Л
Лариса
6 июл 2025
Интереснейшая получилась экскурсия благодаря экскурсоводу Татьяны. Грамотный и знающий экскурсовод, спасибо большое! Рекомендую Татьяну и все её экскурсии!
Ю
Юлия
3 июн 2025
Огромное спасибо Татьяне за экскурсию!!! Она настоящий профессионал! Два часа пролетели просто незаметно, настолько увлекательный и познавательный был рассказ. Было очень легко воспринимать все, что рассказывал экскурсовод и многое сразу отложилось и осталось в памяти. Ещё раз большое спасибо! Все остались под большим и очень приятным впечатлением!
Е
Елена
26 мая 2025
Гид Татьяна была очень приветливой, с детьми нашла общий язык, время от времени вовлекала их в беседу. Программа насыщенная, некороткая. У нас заняло около 2,5 часов. Интересная экскурсия по главному храму, описание живописи; послушали пение хора.
Э
Эльмира
8 мая 2025
Экскурсия была великолепная. Татьяна учла состав группы (подростки, пенсионеры). И чтение фресок в соборе, и исторические личности, и архитектура крепости - обо всем наш экскурсовод рассказывал интересно, увлеченно, доступно и артистично. Нашей большой семье очень понравилось. Мы смело рекомендуем эту экскурсию и Татьяну (уверены и другие темы такие же чудесные).
Спасибо!
