Вы побываете на рубеже России — в самой западной точке страны, городе Балтийске, военно-морской базе Балтийского флота. Сильнейший шторм отделил Балтийскую косу от Земландского полуострова, и по образовавшемуся судоходному проливу стали курсировать шведские и датские корабли. Именно в то время заложили цитадель Пиллау — мощную крепость, по имени которой город и назван.

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Описание экскурсии

История Кёнигсберга

На протяжении более семи столетий город Кёнигсберг служил мощной крепостью. Экскурсия «Форты и крепости Кёнигсберга» предлагает уникальную возможность «перелистать» страницы истории создания и модернизации его фортификационных сооружений.

Бранденбургские ворота

Мы начнем наше путешествие по улице, названной в честь Петра Багратиона, который впервые сражался против войск Наполеона на прусских землях. По пути мы достигнем Бранденбургских ворот, где над проезжими арками гордо расположены медальоны с барельефами известных личностей:

фельдмаршал Бойен;

военный министр и реформатор прусской армии;

генерал-лейтенант Эрнст фон Астер, шеф инженерного корпуса.

Эти ворота соединяют два этапа создания фортификационных сооружений Кёнигсберга — Первое (17-й век) и Второе (19-й век) Вальные укрепления. Их арки, украшенные крестоцветами, придают конструкции удивительную легкость.

Фридландские ворота и бастион «Прегель»

Далее мы направимся к Фридландским воротам, которые плавно переходят в бастион «Прегель», завершая южное полукольцо вального укрепления. Кёнигсберг классифицируется как двойной тет-де-понт — крепость, расположенная на обеих сторонах реки.

Королевские ворота

На северном берегу реки Преголи нас встретят изящные Королевские ворота, с постройки которых в 1843 году началась реконструкция Первого Вального укрепления во Второе. С высоты их главного фасада на нас смотрят исторические фигуры:

король Чехии и Богемии Оттокар II Пшемысл;

первый король Пруссии Фридрих I;

последний гроссмейстер Тевтонского Ордена Альбрехт Бранденбургский.

Литовский вал

Литовский вал является местом, где возвышаются наиболее масштабные элементы фортификации Кёнигсберга, включая оборонительную казарму Кронпринц и бастион Грольман. Мы сможем пройти во внутренний двор казармы через прекрасно сохранившиеся ворота, мимо мощной башни, которая еще сто лет назад представляла серьезную угрозу для нежданных гостей.

Памятники и эпоха Великой Отечественной войны

Мощный бастион Обертайх и очаровательные Росгартенские ворота венчают Литовский вал. Их расположение на площади, названной в честь маршала Василевского, символизирует переход в другую эпоху — эпоху Великой Отечественной войны.

Форт №3 и его тайны

От памятника Александру Невскому мы проследуем к форту №3 — одному из самых больших и загадочных фортов Кёнигсберга. Его подземелья хранили сокровища, включая те, что были вывезены с территории Советского Союза во время войны. Здесь даже искали Янтарную комнату.

Форт №5 — символ героизма

Форт №5, названный в честь Короля Фридриха Вильгельма III, стал символом массового героизма советских войск. Он представлял собой неприступную крепость с толщиной стен до 5 метров. Авиация и артиллерия оказались бессильны против этого монстра из земли, кирпича и железобетона, окруженного глубоким водным рвом и минными полями.

Только сила духа Русского Солдата позволила быстро овладеть этим важным опорным пунктом. Пятнадцать солдат и офицеров Красной армии были удостоены звания Героя Советского Союза за штурм форта №5.