Сильнейший шторм отделил Балтийскую косу от Земландского полуострова, и по образовавшемуся судоходному проливу стали курсировать шведские и датские корабли. Именно в то время заложили цитадель Пиллау — мощную крепость, по имени которой город и назван.
Описание экскурсии
История Кёнигсберга
На протяжении более семи столетий город Кёнигсберг служил мощной крепостью. Экскурсия «Форты и крепости Кёнигсберга» предлагает уникальную возможность «перелистать» страницы истории создания и модернизации его фортификационных сооружений.
Бранденбургские ворота
Мы начнем наше путешествие по улице, названной в честь Петра Багратиона, который впервые сражался против войск Наполеона на прусских землях. По пути мы достигнем Бранденбургских ворот, где над проезжими арками гордо расположены медальоны с барельефами известных личностей:
- фельдмаршал Бойен;
- военный министр и реформатор прусской армии;
- генерал-лейтенант Эрнст фон Астер, шеф инженерного корпуса.
Эти ворота соединяют два этапа создания фортификационных сооружений Кёнигсберга — Первое (17-й век) и Второе (19-й век) Вальные укрепления. Их арки, украшенные крестоцветами, придают конструкции удивительную легкость.
Фридландские ворота и бастион «Прегель»
Далее мы направимся к Фридландским воротам, которые плавно переходят в бастион «Прегель», завершая южное полукольцо вального укрепления. Кёнигсберг классифицируется как двойной тет-де-понт — крепость, расположенная на обеих сторонах реки.
Королевские ворота
На северном берегу реки Преголи нас встретят изящные Королевские ворота, с постройки которых в 1843 году началась реконструкция Первого Вального укрепления во Второе. С высоты их главного фасада на нас смотрят исторические фигуры:
- король Чехии и Богемии Оттокар II Пшемысл;
- первый король Пруссии Фридрих I;
- последний гроссмейстер Тевтонского Ордена Альбрехт Бранденбургский.
Литовский вал
Литовский вал является местом, где возвышаются наиболее масштабные элементы фортификации Кёнигсберга, включая оборонительную казарму Кронпринц и бастион Грольман. Мы сможем пройти во внутренний двор казармы через прекрасно сохранившиеся ворота, мимо мощной башни, которая еще сто лет назад представляла серьезную угрозу для нежданных гостей.
Памятники и эпоха Великой Отечественной войны
Мощный бастион Обертайх и очаровательные Росгартенские ворота венчают Литовский вал. Их расположение на площади, названной в честь маршала Василевского, символизирует переход в другую эпоху — эпоху Великой Отечественной войны.
Форт №3 и его тайны
От памятника Александру Невскому мы проследуем к форту №3 — одному из самых больших и загадочных фортов Кёнигсберга. Его подземелья хранили сокровища, включая те, что были вывезены с территории Советского Союза во время войны. Здесь даже искали Янтарную комнату.
Форт №5 — символ героизма
Форт №5, названный в честь Короля Фридриха Вильгельма III, стал символом массового героизма советских войск. Он представлял собой неприступную крепость с толщиной стен до 5 метров. Авиация и артиллерия оказались бессильны против этого монстра из земли, кирпича и железобетона, окруженного глубоким водным рвом и минными полями.
Только сила духа Русского Солдата позволила быстро овладеть этим важным опорным пунктом. Пятнадцать солдат и офицеров Красной армии были удостоены звания Героя Советского Союза за штурм форта №5.
По понедельникам в 07:10
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2250 ₽
|Детский (до 17 лет)
|2200 ₽
|Пенсионный
|2200 ₽
|Студенческий
|2200 ₽
|Дети (до 6 лет)
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Осмотр крепости Пиллау
- Памятник Петру I
- Действующий маяк архитектора Шинкеля
- Православный Свято-Георгиевского морской собор
- Прогулка по набережной к Елизаветинскому форту
- Аэродромом «Нойтиф»
- Форт «Западный»
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Профессиональный экскурсовод
Что не входит в цену
- Переправа на пароме и музей «Старый люнет» - 500 руб.
- Питание самостоятельное (рекомендуем взять с собой)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Паромная переправа может быть отменена в связи с погодными условиями
- Что сделает невозможным посещение Балтийской косы. В этом случае будет замена
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Из программы предложила бы убрать Музей марципана по нескольким причинам:
1) основной зал и магазин