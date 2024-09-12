На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса (из Светлогорска)

Изучите фортификационные сооружения Кёнигсберга на экскурсии из Зеленоградска
Вы побываете на рубеже России — в самой западной точке страны, городе Балтийске, военно-морской базе Балтийского флота.

Сильнейший шторм отделил Балтийскую косу от Земландского полуострова, и по образовавшемуся судоходному проливу стали курсировать шведские и датские корабли. Именно в то время заложили цитадель Пиллау — мощную крепость, по имени которой город и назван.
4.8
5 отзывов
На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса (из Светлогорска)
На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса (из Светлогорска)
На самый Запад России - Балтийск и Балтийская коса (из Светлогорска)
Ближайшие даты:
21
апр28
апр5
мая12
мая19
мая26
мая2
июн
Время начала: 07:10

Описание экскурсии

История Кёнигсберга

На протяжении более семи столетий город Кёнигсберг служил мощной крепостью. Экскурсия «Форты и крепости Кёнигсберга» предлагает уникальную возможность «перелистать» страницы истории создания и модернизации его фортификационных сооружений.

Бранденбургские ворота

Мы начнем наше путешествие по улице, названной в честь Петра Багратиона, который впервые сражался против войск Наполеона на прусских землях. По пути мы достигнем Бранденбургских ворот, где над проезжими арками гордо расположены медальоны с барельефами известных личностей:

  • фельдмаршал Бойен;
  • военный министр и реформатор прусской армии;
  • генерал-лейтенант Эрнст фон Астер, шеф инженерного корпуса.

Эти ворота соединяют два этапа создания фортификационных сооружений Кёнигсберга — Первое (17-й век) и Второе (19-й век) Вальные укрепления. Их арки, украшенные крестоцветами, придают конструкции удивительную легкость.

Фридландские ворота и бастион «Прегель»

Далее мы направимся к Фридландским воротам, которые плавно переходят в бастион «Прегель», завершая южное полукольцо вального укрепления. Кёнигсберг классифицируется как двойной тет-де-понт — крепость, расположенная на обеих сторонах реки.

Королевские ворота

На северном берегу реки Преголи нас встретят изящные Королевские ворота, с постройки которых в 1843 году началась реконструкция Первого Вального укрепления во Второе. С высоты их главного фасада на нас смотрят исторические фигуры:

  • король Чехии и Богемии Оттокар II Пшемысл;
  • первый король Пруссии Фридрих I;
  • последний гроссмейстер Тевтонского Ордена Альбрехт Бранденбургский.

Литовский вал

Литовский вал является местом, где возвышаются наиболее масштабные элементы фортификации Кёнигсберга, включая оборонительную казарму Кронпринц и бастион Грольман. Мы сможем пройти во внутренний двор казармы через прекрасно сохранившиеся ворота, мимо мощной башни, которая еще сто лет назад представляла серьезную угрозу для нежданных гостей.

Памятники и эпоха Великой Отечественной войны

Мощный бастион Обертайх и очаровательные Росгартенские ворота венчают Литовский вал. Их расположение на площади, названной в честь маршала Василевского, символизирует переход в другую эпоху — эпоху Великой Отечественной войны.

Форт №3 и его тайны

От памятника Александру Невскому мы проследуем к форту №3 — одному из самых больших и загадочных фортов Кёнигсберга. Его подземелья хранили сокровища, включая те, что были вывезены с территории Советского Союза во время войны. Здесь даже искали Янтарную комнату.

Форт №5 — символ героизма

Форт №5, названный в честь Короля Фридриха Вильгельма III, стал символом массового героизма советских войск. Он представлял собой неприступную крепость с толщиной стен до 5 метров. Авиация и артиллерия оказались бессильны против этого монстра из земли, кирпича и железобетона, окруженного глубоким водным рвом и минными полями.

Только сила духа Русского Солдата позволила быстро овладеть этим важным опорным пунктом. Пятнадцать солдат и офицеров Красной армии были удостоены звания Героя Советского Союза за штурм форта №5.

По понедельникам в 07:10

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый2250 ₽
Детский (до 17 лет)2200 ₽
Пенсионный2200 ₽
Студенческий2200 ₽
Дети (до 6 лет)0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Осмотр крепости Пиллау
  • Памятник Петру I
  • Действующий маяк архитектора Шинкеля
  • Православный Свято-Георгиевского морской собор
  • Прогулка по набережной к Елизаветинскому форту
  • Аэродромом «Нойтиф»
  • Форт «Западный»
Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Профессиональный экскурсовод
Что не входит в цену
  • Переправа на пароме и музей «Старый люнет» - 500 руб.
  • Питание самостоятельное (рекомендуем взять с собой)
Место начала и завершения?
Светлогорск, ул. Ленина 8а
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 07:10
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Важная информация
  • Паромная переправа может быть отменена в связи с погодными условиями
  • Что сделает невозможным посещение Балтийской косы. В этом случае будет замена
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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2
1
А
12 сен 2024
А
24 авг 2024
Экскурсия отличная, были 21 августа 2024 г. Огромное спасибо экскурсоводу за экспертность, небезразличие и интересную подачу информации!

Из программы предложила бы убрать Музей марципана по нескольким причинам:
1) основной зал и магазин
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музея слишком маленькие и не предназначены для больших эксурсионных групп
2) тематика музея не вписывается в тематику экскурсии
3) в целом на посещение музея и свободное время после него ушло около 30 минут, а личного времени на осмотр основного объекта экскурсии - Форта 5 в итоге совсем не осталось.

К
16 мар 2024
Очень интересная экскурсия. Отдельно хочется поблагодарить экскурсовода Сергея Геннадиевича. Много нового узнали про те далёкие исторические события произошедшие в этих местах.
C
18 авг 2023
И
8 июл 2023
Спасибо большое за экскурсию. Михаил провел её с юмором, информация давалась доступно для понимания военной фортификации.

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