читать дальше путь по Балтийской косе не благоустроен. Паром неудобен для пешеходов,нижняя палуба одна для машин и туристов. . Всю данную информацию необходимо указывать при описании маршрута. Большое спасибо гиду Юлии, профессионалу, знающего историю и спасавшую ситуацию.

Мы не увидели Балтийск как музей под открытым небом, только из окон автобуса, Часть маршрута напоминал туристический поход, так как