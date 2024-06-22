1 чел.
По популярности
8 часов
Групповая
Балтийск и Балтийская коса - из Светлогорска на автобусе
Откройте для себя Балтийск и Балтийскую косу. Посетите Елизаветинский форт, маяк 19 века и музей «Старый люнет». Включены трансфер, билеты и гид
Начало: На ж/д вокзале Светлогорска
«Переправитесь на Балтийскую косу на пароме и посетите парково-музейный комплекс «Старый люнет», где узнаете историю Балтийской косы и увидите раритетные экспонаты: немецкую шифровальную машину Enigma, старинные средства связи и многое другое»
13 июля в 09:30
16 июля в 09:30
2 000₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пиллау, Балтийская коса: история морских флотов и дикая красивая природа
Начало: Калининград или в Светлогорске или Зеленоградске
«Образовавшийся при этом судоходный пролив отсек Балтийскую косу от Калининградского полуострова и сделал Пиллау значимым транспортным узлом»
Завтра в 09:00
12 июля в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Групповая
Из Светлогорска - на самый запад России. Групповая экскурсия в Балтийск
Познакомиться с городом, погулять по Балтийской косе, увидеть немецкий аэродром и форт «Западный»
Начало: На ул. Ленина
«Через пролив от материковой части располагается Балтийская коса, природа которой не уступает визитной карточке области — косе Куршской»
Расписание: в понедельник в 08:00
15 июля в 08:00
22 июля в 08:00
2 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна22 июня 2024Мы не увидели Балтийск как музей под открытым небом, только из окон автобуса, Часть маршрута напоминал туристический поход, так как
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Балтийская коса»
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