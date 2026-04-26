Пиллау, а ныне Балтийск, — в прошлом один из самых мощных городов-крепостей Восточной Пруссии, а сегодня — главная база прославленного Балтийского флота.С закрытых до недавнего времени города и территории Балтийской

Описание экскурсии

Город на перекрёстке миров и янтарных путей

Тевтонские рыцари, кельты, готы, гунны, скифы, сарматы, венеды, авары и викинги — кого только не видела прусская земля, частью которой был когда-то Пиллау. Вы услышите о Ганзейском союзе и о том, как разные народы встречались здесь, воевали, устанавливали торговые отношения друг с другом и оседали на века. Сильнейший шторм отделил Балтийскую косу от Земландского полуострова, и по образовавшемуся судоходному проливу стали курсировать шведские и датские корабли. Именно в то время заложили цитадель Пиллау — мощную крепость, которую вы осмотрите.

Архитектура Балтийска и исторические связи

Мы поговорим об отношениях России и Пруссии на протяжении веков — от торговых связей с Великим Новгородом до политических приемов Российских посольств — и посетим Музей Балтийского флота в здании бывшего городского суда Пиллау. Вы прогуляетесь по Русской набережной, которая на самом деле — Русская дамба, увидите памятник Петру I, старую кирху и Балтийский маяк, который уже больше 100 лет работает на электрическом освещении. А если захотите, отправимся также на катере или пароме на Балтийскую косу — Фрише Нерунг. Там поразительная портовая архитектура базы Люфтваффе, растянувшаяся на километры, к которой не прикасались наши современники.

Организационные детали