Тевтонские рыцари, кельты, готы, гунны, скифы, сарматы, венеды, авары и викинги — кого только не видела прусская земля, частью которой был когда-то Пиллау. Вы услышите о Ганзейском союзе и о том, как разные народы встречались здесь, воевали, устанавливали торговые отношения друг с другом и оседали на века. Сильнейший шторм отделил Балтийскую косу от Земландского полуострова, и по образовавшемуся судоходному проливу стали курсировать шведские и датские корабли. Именно в то время заложили цитадель Пиллау — мощную крепость, которую вы осмотрите.
Архитектура Балтийска и исторические связи
Мы поговорим об отношениях России и Пруссии на протяжении веков — от торговых связей с Великим Новгородом до политических приемов Российских посольств — и посетим Музей Балтийского флота в здании бывшего городского суда Пиллау. Вы прогуляетесь по Русской набережной, которая на самом деле — Русская дамба, увидите памятник Петру I, старую кирху и Балтийский маяк, который уже больше 100 лет работает на электрическом освещении. А если захотите, отправимся также на катере или пароме на Балтийскую косу — Фрише Нерунг. Там поразительная портовая архитектура базы Люфтваффе, растянувшаяся на километры, к которой не прикасались наши современники.
Организационные детали
Обязательно возьмите паспорт
Входные билеты в Музей Балтийского флота, крепость Пиллау и прогулка на катере оплачиваются дополнительно
Выезд и окончание экскурсии возможен в любом городе Балтийского побережья по договорённости с гидом
Также мы можем дополнить программу экскурсии посещением Янтарного
Путешественники несут ответственность за нанесение ущерба автомобилю
С вами буду я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Светлогорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7857 туристов
Увлечённый историей и тайнами Пруссии, опытный и сертифицированный гид. Коренная жительница янтарного края, любящая свою профессию и постоянно изучающая тонкости и потаённые уголки своего региона.
Вместе с опытной командой гидов с радостью проведём любую желаемую вами экскурсию. Постараемся сделать ваш отдых лучшим приключением сезона!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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–
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Елена
22.04.2026 года состоялась моя увлекательная поездка в город Балтийск с самым эрудированным гидом, просто ходячей энциклопедей с гидом Надеждой. Надежда - это очень грамотная речь, хорошо структурированный рассказ с массой интересных читать дальшеуменьшить
деталей. Сама поездка была отлично спланирвана по времени и последовательности посещения мест начиная от музея, памятников, монументов и заканчивая переправой на катерочке и даже обедом. С Надеждой очень приятно и легко, как будто гуляешь с давним приятелем. Сам город - это особая атмосфера совсем не похожая на другие города Калининградской области. Это чёткие линии зданий, мощь кораблей на пристани, неспешные прогулки по пляжу вдоль Южного и Северного мола, это лебеди, которым Балтийск несомненно пришёлся по нраву. В общем очень рекомендую всем побывать на этой экскурсии в самом западной точке нашей страны и самим почувствовать настроение русской Балтики.
+1
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А
Анна
понравилось всё! Гид профи во всех смыслах! Машина комфортабельная. На экскурсию в крепость нужна тёплая одежда.
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Е
Елена
Экскурсия в Балтийск состоялась 12 июня 2026 года. Всё прошло чудесно! Лариса прекрасный собеседник, эрудированный экскурсовод и очень комфортный в общении человек. Материал весь структурирован и подан легко, с юмором. Помимо Балтийска мы посетили 2 локации, потрясающих по атмосфере, красоте и наполненности историей. Ещё хотелось-бы отметить, что Лариса очень аккуратный и комфортный водитель!
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Маргарита
14 марта 2026 посетила Балтийск вместе с замечательным гидом Сергеем. Поездка произвела огромное впечатление, эмоции только положительные! Сергей интересный рассказчик, прекрасно разбирается в истории. Балтика шикарная, было ощущение силы и читать дальшеуменьшить
мощи от природы, истории и нашего флота. Отдельно посетила знаменитую крепость Пилау. Погрузилась больше в апрель 1945, когда велись бои, чем в историю строительства. Гордость за страну и только. Отдельно хочу поблагодарить Романа, хозяина лодки, на которой мы совершили прогулку поближе к кораблям и старому аэродрому. Интересный рассказ, сотни бакланов и море - красивое и могучее! Очень рекомендую поездку в Балтийск с прекрасной командой! Спасибо! Мира, здоровья и процветания!
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О
Ольга
Очень понравилась экскурсия. Вежливый и профессиональный гид сопровождал всю поездку в Балтийск. Ответил на все вопросы. Рекомендую!
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Олеся
Экскурсия организована так, что вы сами выбираете что хотите посмотреть. Что мы планировали, то и успели.
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