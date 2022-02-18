Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска

Оказаться в самом западном форпосте России и узнать его секреты

5
1 отзыв
Индивидуальная
Пиллау, а ныне Балтийск, — в прошлом один из самых мощных городов-крепостей Восточной Пруссии, а сегодня — главная база прославленного Балтийского флота.

С закрытых до недавнего времени города и территории Балтийской косы только упал «железный занавес», обнаживший люнеты, бункеры, подземки и крепость, уходящую под воду.

Погрузитесь в тайны, которыми изобилует Балтийск, узнайте о связи России и Пруссии и подставьте лицо солёному морскому ветру на Русской набережной.
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
Совершенно секретно! Военные тайны Балтийска
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Что вас ожидает

Город на перекрёстке миров и янтарных путей

Тевтонские рыцари, кельты, готы, гунны, скифы, сарматы, венеды, авары и викинги — кого только не видела прусская земля, частью которой был когда-то Пиллау. Вы услышите о Ганзейском союзе и о том, как разные народы встречались здесь, воевали, устанавливали торговые отношения друг с другом и оседали на века. Сильнейший шторм отделил Балтийскую косу от Земландского полуострова, и по образовавшемуся судоходному проливу стали курсировать шведские и датские корабли. Именно в то время заложили цитадель Пиллау — мощную крепость, которую вы осмотрите.

Архитектура Балтийска и исторические связи

Мы поговорим об отношениях России и Пруссии на протяжении веков — от торговых связей с Великим Новгородом до политических приемов Российских посольств — и посетим Музей Балтийского флота в здании бывшего городского суда Пиллау. Вы прогуляетесь по Русской набережной, которая на самом деле — Русская дамба, увидите памятник Петру I, старую кирху и Балтийский маяк, который уже больше 100 лет работает на электрическом освещении. А если захотите, отправимся также на катере или пароме на Балтийскую косу — Фрише Нерунг. Там поразительная портовая архитектура базы Люфтваффе, растянувшаяся на километры, к которой не прикасались наши современники.

Организационные детали

  • Входные билеты в Музей Балтийского флота, крепость Пиллау и прогулка на катере оплачиваются дополнительно
  • Выезд и окончание экскурсии возможен в любом городе Балтийского побережья по договоренности с гидом
  • Также мы можем дополнить программу экскурсии посещением Янтарного
  • Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды
  • Путешественники несут ответственность за нанесение ущерба автомобилю

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Светлогорск, Лодочная станция, озеро Тихое
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Людмила
18 фев 2022
Экскурсия в Балтийск с Ларисой прошла на одном дыхании! Вот уж действительно, совершенно секретно. Лариса великолепный рассказчик, просто кладезь знаний о родном крае. На протяжении всего пути мы слушали исторические подробности жизни народов, в разные времена населявших Пруссию.
Балтийск встретил соленым ветром, военными кораблями и белоснежными лебедями. Музей Балтийского флота, крепость Пиллау, русская набережная…. исторические факты, легенды и тайны…
На обратном пути посетили чудесное местечко Витланд, посёлок Янтарный и смотровую площадку Приморского карьера, в котором добывают янтарь.
А вы знали,что Калиниград задолго до Кенигсберга был назван Королевец?
Я теперь знаю).

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