1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках
Начало: На ж/д вокзале Светлогорск 2
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Балтийскому побережью: Янтарный и Светлогорск
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по красотам Балтики, где история и природа сплетаются воедино
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 8 чел.
Групповая
7 часов
Популярное предложение
По следам Янтарной комнаты: Янтарный и Балтийск
Отправляйтесь на курорт Янтарный и в Балтийск, чтобы узнать всё о добыче янтаря и увидеть исторические достопримечательности
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: По вторникам и четвергам в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна27 мая 2024Два разных города, две темы экскурсии. Но экскурсовод - знаток своего дела. Информация подавалась интерсено, живо, информативно. Времени в дороге провели много, но совсем не устали. Наоборот, классно провели время. Спасибо!
- ММарина11 мая 2024Янтарный и Балтийск в одной экскурсии очень удачное сочетание. Экскурсия дала возможность познакомиться с историей Калининградской области.
- ККарина26 апреля 2024Организация экскурсии на должном уровне, спасибо за это организаторам. Путешествие получилось комфортным, гида слушали с интересом. Очень понравилось, что помимо архитектуры можно было насладиться морскими видами.
- ААлла25 октября 2023Юрий невероятно замечательный и экскурсовод и человек Очень тонко чувствует людей и моментально подстраивается! Гибкий по маршруту и показывает больше чем положено по маршрутам! Человек любит то, чем занимается! Восторг!
- ЕЕлена1 октября 2023Юрий очень эрудированный и приятный человек! Учел все наши пожелания, дал много советов на предстоящие визиты, и сама поездка была замечательной, познавательной и эмоциональной! Огромное спасибо!
- ООльга24 июля 2023Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и СветлогорскуПрекрасная экскурсия, замечательный гид с интереснейшими рассказами! Однозначно рекомендуем! 👏🏻
- ААлексей5 июня 2023Отличная экскурсия, заехали по пути в мастерскую где обрабатывают янтарь и тут же продают, цены приемлемые, мы тут же купили
- ЕЕкатерина12 декабря 2022Хорошая экскурсия, очень красивые места успели посетить. По дороге Наталия рассказывала историю Балтийска, правда когда приезжали на места мы все
- ННаталья30 сентября 2022Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и СветлогорскуЭкскурсия интересная, позновательная. Экскурсовод Вячеслав простым языком доносит информацию, очень интересно его слушать. Большое спасибо. Рекомендуем.
- ААлена18 сентября 2022Наталья замечательная женщина и потрясающий организатор! Такую сложную и неоднозначную экскурсию преподнесла для всех членов семьи, включая детей просто на
Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Балтийск, Янтарный, Светлогорск»
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