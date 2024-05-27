Балтийск, Янтарный, Светлогорск – экскурсии в Светлогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Балтийск, Янтарный, Светлогорск» в Светлогорске, цены от 1 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
Погрузитесь в атмосферу Балтийска, самого западного города России. Узнайте о его истории, культурных пересечениях и уникальных природных заповедниках
Начало: На ж/д вокзале Светлогорск 2
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Янтарный и Светлогорск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Путешествие по Балтийскому побережью: Янтарный и Светлогорск
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по красотам Балтики, где история и природа сплетаются воедино
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
9 800 за всё до 8 чел.
По следам Янтарной комнаты: Янтарный и Балтийск
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
12 отзывов
Популярное предложение
По следам Янтарной комнаты: Янтарный и Балтийск
Отправляйтесь на курорт Янтарный и в Балтийск, чтобы узнать всё о добыче янтаря и увидеть исторические достопримечательности
Начало: Светлогорск, Некрасова, д. 3, отель Универсал
Расписание: По вторникам и четвергам в 10:00
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    По следам Янтарной комнаты: Янтарный и Балтийск
    Два разных города, две темы экскурсии. Но экскурсовод - знаток своего дела. Информация подавалась интерсено, живо, информативно. Времени в дороге провели много, но совсем не устали. Наоборот, классно провели время. Спасибо!
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    По следам Янтарной комнаты: Янтарный и Балтийск
    Янтарный и Балтийск в одной экскурсии очень удачное сочетание. Экскурсия дала возможность познакомиться с историей Калининградской области.
  • К
    Карина
    26 апреля 2024
    По следам Янтарной комнаты: Янтарный и Балтийск
    Организация экскурсии на должном уровне, спасибо за это организаторам. Путешествие получилось комфортным, гида слушали с интересом. Очень понравилось, что помимо архитектуры можно было насладиться морскими видами.
  • А
    Алла
    25 октября 2023
    Янтарный и Светлогорск
    Юрий невероятно замечательный и экскурсовод и человек Очень тонко чувствует людей и моментально подстраивается! Гибкий по маршруту и показывает больше чем положено по маршрутам! Человек любит то, чем занимается! Восторг!
  • Е
    Елена
    1 октября 2023
    Янтарный и Светлогорск
    Юрий очень эрудированный и приятный человек! Учел все наши пожелания, дал много советов на предстоящие визиты, и сама поездка была замечательной, познавательной и эмоциональной! Огромное спасибо!
  • О
    Ольга
    24 июля 2023
    Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
    Прекрасная экскурсия, замечательный гид с интереснейшими рассказами! Однозначно рекомендуем! 👏🏻
  • А
    Алексей
    5 июня 2023
    Янтарный и Светлогорск
    Отличная экскурсия, заехали по пути в мастерскую где обрабатывают янтарь и тут же продают, цены приемлемые, мы тут же купили
    читать дальше

    интересные вещи. Прогулялись по пляжу и парку. Интересно погуляли по Светлогорску. Были с детьми 8 и 12 лет, дети не скучали. Рекомендуем.

  • Е
    Екатерина
    12 декабря 2022
    Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
    Хорошая экскурсия, очень красивые места успели посетить. По дороге Наталия рассказывала историю Балтийска, правда когда приезжали на места мы все
    читать дальше

    время торопились, чтобы все успеть, это немного отвлекало, но всё равно было интересно) Ещё Наталья возит на другие экскурсии, в конце поездки она поделилась интересными фактами о янтаре, что его можно использовать, не только, как украшение, а как различные препараты (ещё и приобрести, если они есть в наличии).

    Хорошая экскурсия, очень красивые места успели посетить. По дороге Наталия рассказывала историю Балтийска, правда когда приезжалиХорошая экскурсия, очень красивые места успели посетить. По дороге Наталия рассказывала историю Балтийска, правда когда приезжалиХорошая экскурсия, очень красивые места успели посетить. По дороге Наталия рассказывала историю Балтийска, правда когда приезжалиХорошая экскурсия, очень красивые места успели посетить. По дороге Наталия рассказывала историю Балтийска, правда когда приезжалиХорошая экскурсия, очень красивые места успели посетить. По дороге Наталия рассказывала историю Балтийска, правда когда приезжалиХорошая экскурсия, очень красивые места успели посетить. По дороге Наталия рассказывала историю Балтийска, правда когда приезжалиХорошая экскурсия, очень красивые места успели посетить. По дороге Наталия рассказывала историю Балтийска, правда когда приезжалиХорошая экскурсия, очень красивые места успели посетить. По дороге Наталия рассказывала историю Балтийска, правда когда приезжали
  • Н
    Наталья
    30 сентября 2022
    Янтарное побережье: прогулка по Балтийску, Янтарному и Светлогорску
    Экскурсия интересная, позновательная. Экскурсовод Вячеслав простым языком доносит информацию, очень интересно его слушать. Большое спасибо. Рекомендуем.
  • А
    Алена
    18 сентября 2022
    Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
    Наталья замечательная женщина и потрясающий организатор! Такую сложную и неоднозначную экскурсию преподнесла для всех членов семьи, включая детей просто на
    читать дальше

    отлично! Наталья просто шикарно ладит с юными путешественниками! Дети были от неё в восторге! Очень образованная, многоплановая и всесторонне-развитая женщина, прекрасный гид! Огромное человеческое спасибо за отдых! Наталья, вы лучшая!

Ответы на вопросы от путешественников по Светлогорску в категории «Балтийск, Янтарный, Светлогорск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Светлогорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Светлогорска - в брутальный Балтийск
  2. Янтарный и Светлогорск
  3. По следам Янтарной комнаты: Янтарный и Балтийск
Какие места ещё посмотреть в Светлогорске
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Озеро Тихое
  5. Солнечные часы «Зодиак»
  6. Водонапорная башня
  7. Охотничий домик
  8. Торговые ряды «Раушен»
Сколько стоит экскурсия по Светлогорску в июне 2024
Сейчас в Светлогорске в категории "Балтийск, Янтарный, Светлогорск" можно забронировать 3 экскурсии от 1 700 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте экскурсию в Светлогорске на 2024 год по теме «Балтийск, Янтарный, Светлогорск», 36 ⭐ отзывов, цены от 1700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам