Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Светлогорска)

Узнать о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и рассмотреть сооружения былых эпох
Вы познакомитесь с насыщенной историей Балтийска, в прошлом Пиллау, и выясните, какое наследие оставили ему разные европейские народы. Осмотрите памятники довоенной архитектуры, настоящие военные корабли и пройдете по следам Петра I. А также исследуете фортификационные сооружения Балтийской косы и ощутите дыхание свежего балтийского ветра.
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Светлогорска)
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Светлогорска)
Балтийск и Балтийская коса - к западным рубежам России! (из Светлогорска)
Ближайшие даты:
20
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дек22
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дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Балтийск-Пиллау: лёгкое погружение в историю

Вы посетите самый западный город и главную военно-морскую базу Балтийского флота. Познакомитесь с богатой довоенной историей города, узнаете о ярких событиях, связанных с присутствием голландцев, шведов, англичан, французов и, конечно, русских. Рассмотрите впечатляющие образцы старинной архитектуры и памятники отважным героям штурма Пиллау, стены Шведской крепости, двухсотлетний маяк, величественные скульптуры Петра Великого и императрицы Елизаветы Петровны. Увидите настоящие военные корабли. Пройдёте по следам Петра I и взглянете на набережную, построенную в середине 18-го столетия.

Балтийская коса на страже границ

Затем на пароме или катере переправимся на узкую песчаную полоску суши длиной 65 км — Балтийскую косу. Разделяющая Балтийское море и Калининградский залив, она отделена от Балтийска морским судоходным каналом. Здесь вы откроете удивительный памятник природы, сохранившей девственное очарование. Увидите многочисленные фортификационные и инженерные сооружения: Западный форт, три люнета, ангары немецкого военного аэродрома «Нойтиф» 1934 г., береговые батареи Лемберг и Нойтиф. А в парково-музейном комплексе «Старый Люнет» в деталях узнаете об оборонных постройках Балтийской косы 17-19 веков, рассмотрите редкие чертежи, фотографии и видео.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris 2020 г. в.

Отдельно оплачиваются:

  • входные билеты с экскурсией в Балтийскую крепость (650 ₽/взрослые, 450 ₽/льготные) по желанию
  • входные билеты в Музей Балтийского флота (300 ₽/взрослые., 150 ₽/льготные) по желанию
  • переправа на Балтийскую косу (паром — 70 ₽ за чел. в обе стороны, катер — 100 ₽ за чел. в обе стороны)
  • входные билеты с в парково-музейный комплекс «Старый Люнет» (300 ₽/взрослые., 100 ₽/дети)
  • обед (по желанию)
  • также возможна организация морской прогулки на катере по гавани Балтийска (около 2000 ₽)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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