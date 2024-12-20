Описание экскурсии
Балтийск-Пиллау: лёгкое погружение в историю
Вы посетите самый западный город и главную военно-морскую базу Балтийского флота. Познакомитесь с богатой довоенной историей города, узнаете о ярких событиях, связанных с присутствием голландцев, шведов, англичан, французов и, конечно, русских. Рассмотрите впечатляющие образцы старинной архитектуры и памятники отважным героям штурма Пиллау, стены Шведской крепости, двухсотлетний маяк, величественные скульптуры Петра Великого и императрицы Елизаветы Петровны. Увидите настоящие военные корабли. Пройдёте по следам Петра I и взглянете на набережную, построенную в середине 18-го столетия.
Балтийская коса на страже границ
Затем на пароме или катере переправимся на узкую песчаную полоску суши длиной 65 км — Балтийскую косу. Разделяющая Балтийское море и Калининградский залив, она отделена от Балтийска морским судоходным каналом. Здесь вы откроете удивительный памятник природы, сохранившей девственное очарование. Увидите многочисленные фортификационные и инженерные сооружения: Западный форт, три люнета, ангары немецкого военного аэродрома «Нойтиф» 1934 г., береговые батареи Лемберг и Нойтиф. А в парково-музейном комплексе «Старый Люнет» в деталях узнаете об оборонных постройках Балтийской косы 17-19 веков, рассмотрите редкие чертежи, фотографии и видео.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris 2020 г. в.
Отдельно оплачиваются:
- входные билеты с экскурсией в Балтийскую крепость (650 ₽/взрослые, 450 ₽/льготные) по желанию
- входные билеты в Музей Балтийского флота (300 ₽/взрослые., 150 ₽/льготные) по желанию
- переправа на Балтийскую косу (паром — 70 ₽ за чел. в обе стороны, катер — 100 ₽ за чел. в обе стороны)
- входные билеты с в парково-музейный комплекс «Старый Люнет» (300 ₽/взрослые., 100 ₽/дети)
- обед (по желанию)
- также возможна организация морской прогулки на катере по гавани Балтийска (около 2000 ₽)