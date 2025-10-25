Мои заказы

Экскурсия в Советск и Неман - города пива, сыра и мира (из Светлогорска)

Экскурсия в Советск и Неман - города пива, сыра и мира
Познакомьтесь с историей двух городов Калининградской области.

В Немане вы узнаете все о цикле производства фермерских сыров и продегустируете продукцию сыроварни, а также осмотрите Замок Рагнит.

В Советске прогуляетесь по старинным улицам Тильзита и продегустируете свежее пиво в Тильзиткроне — пивоварне с историей.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
4.6
39 отзывов
Экскурсия в Советск и Неман - города пива, сыра и мира (из Светлогорска)
Экскурсия в Советск и Неман - города пива, сыра и мира (из Светлогорска)
Экскурсия в Советск и Неман - города пива, сыра и мира (из Светлогорска)

Описание экскурсии

Путешествие на восток: красиво и вкусно Мы отправимся в увлекательное путешествие и узнаем, кем был придуман широко известный сыр «Тильзитер», какие давние традиции имеет пивоварение в Восточной Пруссии, прогуляемся у стен настоящего замка. Профессиональный экскурсовод познакомит вас с богатой историей, архитектурой и событиями разных эпох двух значимых городов. История сыроварения на территории Восточной Пруссии возникает с появлением Тевтонского ордена. После Великой чумы 1709 — 1710 годов свои традиции сыроварения на территорию Восточной Пруссии и в Мемельской край, принесли и переселенцы — меннониты из Голландии. «Меннонитский сыр» продавался в значительных количествах и пользовался популярностью. Свою лепту в создание традиции сыроварения в Восточной Пруссии внесли и переселенцы из Зальцбурга и Швейцарии. Город Неман и производство сыров • Прибыв в город Неман, осмотрим величественный Замок Рагнит. Замок когда-то был одним из самых больших на территории Восточной Пруссии, а в настоящее время получил новую жизнь и активно восстанавливается. Это город с богатой историей, начиная с его основания рыцарями Тевтонского Ордена в 1277 году.
Увидим производство сыров в «Сыроварне региона Тильзит-Рагнит», а на дегустации отведаем сыры разной выдержки из богатой коллекции сыроварни: яблочный, Тильзитер, Альпийский, Эмметалер, Качотта, Камамбер. После вы сможете приобрести понравившиеся сыры в магазине сыроварни. Город Советск и «Тильзитский мир» • Следующая точка маршрута — город Советск, бывший Тильзит, навсегда вошедший в историю подписанием мирового соглашения «Тильзитский мир». Произошло это знаменательное событие 13 (25) июня 1807 года между Российской империей и Францией. Встреча двух императоров — Александра I и Наполеона прошла в крытом павильоне, поставленном на плоту посередине реки Неман. В Музее Тильзитского мира погрузимся в события той поры. Музей — настоящее окно в прошлое.
Город сохранил историческую планировку, главная улица поражает убранством. Вы увидите главные достопримечательности: знаменитый мост имени Королевы Луизы, набережную, здания администрации и театра, скульптуры и памятники. Посещение пивоварни «Тильзиткорне» После знакомства с городом посетим пивоварню «Тильзиткорне» — завершим экскурсию со вкусом! Познакомимся с технологией производства и продегустируем пиво в прикуску со снеками. Это место, где пиво становится настоящим искусством! Важная информация:.
Город сохранил историческую планировку, главная улица поражает убранством. Вы увидите главные достопримечательности: знаменитый мост имени Королевы Луизы, набережную, здания администрации и театра, скульптуры и памятники. Посещение пивоварни «Тильзиткорне» После знакомства с городом посетим пивоварню «Тильзиткорне» — завершим экскурсию со вкусом! Познакомимся с технологией производства и продегустируем пиво в прикуску со снеками. Это место, где пиво становится настоящим искусством! Важная информация:.
• Город сохранил историческую планировку, главная улица поражает убранством. Вы увидите главные достопримечательности: знаменитый мост имени Королевы Луизы, набережную, здания администрации и театра, скульптуры и памятники. Посещение пивоварни «Тильзиткорне» После знакомства с городом посетим пивоварню «Тильзиткорне» — завершим экскурсию со вкусом! Познакомимся с технологией производства и продегустируем пиво в прикуску со снеками. Это место, где пиво становится настоящим искусством! Важная информация:
  • Дети до 10 лет могут посещать пивоварню бесплатно!
  • Обязательно наличие с собой паспорта РФ!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Рагнит (г. Неман)
  • Сыроварня региона Тильзит-Рагнит
  • Пивоварня «Тильзиткорне»
  • Г. Советск
  • Музей Тильзитского мира
Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Осмотр замка Рагнит
Что не входит в цену
  • Обед под заказ - 800 руб.
  • Дегустация и экскурсия в пивоварне «Тильзиткроне» - 1200 руб.
  • Дегустация сыра - 400 руб. взрослые/300 руб. дети
Место начала и завершения?
Г. Светлогорск, ул Ленина 8а (остановка у Часовни)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Дети до 10 лет могут посещать пивоварню бесплатно
  • Обязательно наличие с собой паспорта РФ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
1
3
5
2
1
1
И
Ирина
25 окт 2025
Великолепная экскурсия!
Е
Елена
13 окт 2025
Экскурсия хорошо организована. Автобус комфортабельный. Экскурсовод очень позитивный, рассказывала много интересных фактов. Несмотря на очень большую группу все было комфортно. Спасибо!
Е
Елена
28 сен 2025
Н
Наталья
19 сен 2025
Е
Елена
23 авг 2025
Экскурсовод не тактична
Л
Людмила
18 авг 2025
Увидели город Неман и Советск. Вместо дегустации сыра в Немане мы предпочли погулять по самому городу в районе пруда и Церкви Новомучеников. Иначе бы кроме развалин замка больше ничего не
читать дальше

увидели. Сам Немецкий дом, где проходила дегустация, заслуживает внимания, но я бы предпочла экскурсию в Музей рыцарей Риттербух.
Мост Королевы Луизы - это визитная карточка города Советска. Понравилась Набережная и пешеходная улица.

Л
Лидия
18 авг 2025
Хорошая экскурсия, хороший экскурсовод Светлана
А
Алексей
9 авг 2025
Отличная экскурсия, девушка-гид рассказала очень много полезной и интересной информации. Неман смотрели не сильно долго, Советск изучили уже гораздо подробнее. Дегустация сыра и экскурсия по сыроварне (а точнее только в
читать дальше

цех с производством яблочного сыра) немного скромные, но зато вкусно, музей в Советске интересный, а дегустация пива – вообще класс! В общем, всё понравилось. Из небольших советов: считайте людей перед отъездом более внимательно, пожалуйста😂

Ю
Юлия
7 авг 2025
Поездка хорошая. Но мало информативная. Сложилось впечатление, что нас только в пивоварню и сыроварню сопровождали. Изумительный музей Тильзитского мира со своими экскурсоводами.
Хотелось бы больше информации исторической о самих городах посещения.
С
Светлана
6 авг 2025
Были на экскурсии 01.08.25. Экскурсия состояла из г. Советск, в котором посещение музея и прогулка по городу+ дегустация пива (за отдельную плату) и г. Неман с руинами замка и дегустация
читать дальше

сыра (также отд. плата). У нас был полный набор. Что понравилось: неплохой музей Тильзитского мира, есть что посмотреть, интересно. Обед в ресторане- советую брать, т. к больше нигде покушать не сможете, кроме того за обед действительно хороший. Дегустация пива прошла весело, открыли для себя местные сорта. На этом все. Гид произвел двоякое впечатление, с одной стороны- куча информации в автобусе, но совсем не по теме поездки, с другой- во время прогулки по городу - информации 0, такое ощущение, что гид первый раз на этом маршруте. Это не только мое мнение, вся группа была недовольна таким ведением экскурсии! В Немане - только краткий внешний осмотр Замка, внутрь экскурсии нет (хотя это было возможно организовать) и опять, никакой выстроенной экскурсии. Города небольшие, ехать довольно далеко, и при этом - все, что получили со стороны туркомпании- проезд и сопровождение. Жаль, учитывая стоимость на двоих 6 тыс руб, не включая дегустации

А
Анна
2 авг 2025
Экскурсия пивная полная фигня, в замок нас не пустили на экскурсию очень огорчены.
Единственное, что понравилось это мост Луизы, но и там мы были совсем не долго показали и ушли.
Экскурсовод Ольга вызывала смешанные чувства больше отрицательные, чем положительные. Считаю экскурсия была не подготовлена, маршрут не проработан. Жалко потраченное время.
Е
Егорова
21 июл 2025
Отличные экскурсовод и водитель. Было комфортно и интересно
С
Светлана
14 июл 2025
Очень интересная и, что важно, познавательная экскурсия. Понравился город Советск со своей богатой историей, красивой восточно-прусской архитектурой. Порадовало, что здания восстанавливают, ремонтируют. Необычный музей, по мотивам подписания Тильзитского мирного договора.
читать дальше

Конечно мост королевы Луизы на реке Неман - путь в Литву. Чувствуется соприкосновение с историей. Для любителей пива интересно посетить дегустацию на местной пивоварне. Конечно интересно посетить сыроварню в Немане. На обоих производствах работают действительно заинтересованные своим делом люди, которые с энтузиазмом реализуют свои проекты и очень интересно об этом рассказывают. Сыр вкусный, но цены в магазинчике выше, чем на сыроварне Шаакен. Экскурсовод от туроператора тоже с удовольствием и со знанием дела сопровождает в течении всего дня. Большое ей спасибо! Рассказывает очень много и интересно. Любоваться замком Рагнит немного помешал дождь, но руины замка впечатляют. Надеюсь у команды "сыроварни" получится его восстановить. Успехов ребятам.

R
ROMAN
12 июл 2025
Советск - основное знаковое место для нашей страны, хотелось чтобы экскурсовод больше рассказывал об этом событии, с упором на патриотизм. Чем занимался Александр, Наполеон. Сделать отсылку к русским классикам. В
читать дальше

течение самой экскурсии не надо вести рассказ как будто мы извиняемся, что население являются фактически переселенцами. Не стесняйся того, что замки были разобраны, важнее, что города были отстроены. По Неману вообще информации не было кроме сыроварни.

С
Светлана
12 июл 2025
Очень понравилось, экскурсовод Светлана очень интересно и подробно рассказала. Обязательно посетите эту экскурсию с ЮНОНА

Входит в следующие категории Светлогорска

Похожие экскурсии из Светлогорска

Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Пешая
2.5 часа
162 отзыва
Индивидуальная
Светлогорск: от рыбацкой деревни до королевского курорта
Прогулка по живописному городу на берегу моря с изящными домами, тихими улицами и богатой историей
Начало: Светлогорск-2
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5990 ₽ за человека
Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
На машине
6 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Светлогорска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в сказочный мир Куршской косы с индивидуальной экскурсией. Увидите дюны, маяк, танцующий лес и дикий пляж
Начало: В Светлогорске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Зеленоградск, Светлогорск, Филинская бухта и Янтарный за 1 день (из Светлогорска)
На машине
8 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Откройте для себя Балтийское побережье: от солнечных пляжей Янтарного до аристократического Светлогорска и уютного Зеленоградска
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Светлогорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Светлогорске