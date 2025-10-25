Экскурсия в Советск и Неман - города пива, сыра и мира (из Светлогорска)

Познакомьтесь с историей двух городов Калининградской области.
В Немане вы узнаете все о цикле производства фермерских сыров и продегустируете продукцию сыроварни, а также осмотрите Замок Рагнит.
В Советске прогуляетесь по старинным улицам Тильзита и продегустируете свежее пиво в Тильзиткроне — пивоварне с историей.
Описание экскурсии
Путешествие на восток: красиво и вкусно Мы отправимся в увлекательное путешествие и узнаем, кем был придуман широко известный сыр «Тильзитер», какие давние традиции имеет пивоварение в Восточной Пруссии, прогуляемся у стен настоящего замка. Профессиональный экскурсовод познакомит вас с богатой историей, архитектурой и событиями разных эпох двух значимых городов. История сыроварения на территории Восточной Пруссии возникает с появлением Тевтонского ордена. После Великой чумы 1709 — 1710 годов свои традиции сыроварения на территорию Восточной Пруссии и в Мемельской край, принесли и переселенцы — меннониты из Голландии. «Меннонитский сыр» продавался в значительных количествах и пользовался популярностью. Свою лепту в создание традиции сыроварения в Восточной Пруссии внесли и переселенцы из Зальцбурга и Швейцарии. Город Неман и производство сыров • Прибыв в город Неман, осмотрим величественный Замок Рагнит. Замок когда-то был одним из самых больших на территории Восточной Пруссии, а в настоящее время получил новую жизнь и активно восстанавливается. Это город с богатой историей, начиная с его основания рыцарями Тевтонского Ордена в 1277 году.
Увидим производство сыров в «Сыроварне региона Тильзит-Рагнит», а на дегустации отведаем сыры разной выдержки из богатой коллекции сыроварни: яблочный, Тильзитер, Альпийский, Эмметалер, Качотта, Камамбер. После вы сможете приобрести понравившиеся сыры в магазине сыроварни. Город Советск и «Тильзитский мир» • Следующая точка маршрута — город Советск, бывший Тильзит, навсегда вошедший в историю подписанием мирового соглашения «Тильзитский мир». Произошло это знаменательное событие 13 (25) июня 1807 года между Российской империей и Францией. Встреча двух императоров — Александра I и Наполеона прошла в крытом павильоне, поставленном на плоту посередине реки Неман. В Музее Тильзитского мира погрузимся в события той поры. Музей — настоящее окно в прошлое.
Город сохранил историческую планировку, главная улица поражает убранством. Вы увидите главные достопримечательности: знаменитый мост имени Королевы Луизы, набережную, здания администрации и театра, скульптуры и памятники. Посещение пивоварни «Тильзиткорне» После знакомства с городом посетим пивоварню «Тильзиткорне» — завершим экскурсию со вкусом! Познакомимся с технологией производства и продегустируем пиво в прикуску со снеками. Это место, где пиво становится настоящим искусством! Важная информация:.
- Дети до 10 лет могут посещать пивоварню бесплатно!
- Обязательно наличие с собой паспорта РФ!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Рагнит (г. Неман)
- Сыроварня региона Тильзит-Рагнит
- Пивоварня «Тильзиткорне»
- Г. Советск
- Музей Тильзитского мира
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Осмотр замка Рагнит
Что не входит в цену
- Обед под заказ - 800 руб.
- Дегустация и экскурсия в пивоварне «Тильзиткроне» - 1200 руб.
- Дегустация сыра - 400 руб. взрослые/300 руб. дети
Место начала и завершения?
Г. Светлогорск, ул Ленина 8а (остановка у Часовни)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Дети до 10 лет могут посещать пивоварню бесплатно
- Обязательно наличие с собой паспорта РФ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
25 окт 2025
Великолепная экскурсия!
Е
Елена
13 окт 2025
Экскурсия хорошо организована. Автобус комфортабельный. Экскурсовод очень позитивный, рассказывала много интересных фактов. Несмотря на очень большую группу все было комфортно. Спасибо!
Е
Елена
28 сен 2025
Н
Наталья
19 сен 2025
Е
Елена
23 авг 2025
Экскурсовод не тактична
Л
Людмила
18 авг 2025
Увидели город Неман и Советск. Вместо дегустации сыра в Немане мы предпочли погулять по самому городу в районе пруда и Церкви Новомучеников. Иначе бы кроме развалин замка больше ничего не
Л
Лидия
18 авг 2025
Хорошая экскурсия, хороший экскурсовод Светлана
А
Алексей
9 авг 2025
Отличная экскурсия, девушка-гид рассказала очень много полезной и интересной информации. Неман смотрели не сильно долго, Советск изучили уже гораздо подробнее. Дегустация сыра и экскурсия по сыроварне (а точнее только в
Ю
Юлия
7 авг 2025
Поездка хорошая. Но мало информативная. Сложилось впечатление, что нас только в пивоварню и сыроварню сопровождали. Изумительный музей Тильзитского мира со своими экскурсоводами.
Хотелось бы больше информации исторической о самих городах посещения.
С
Светлана
6 авг 2025
Были на экскурсии 01.08.25. Экскурсия состояла из г. Советск, в котором посещение музея и прогулка по городу+ дегустация пива (за отдельную плату) и г. Неман с руинами замка и дегустация
А
Анна
2 авг 2025
Экскурсия пивная полная фигня, в замок нас не пустили на экскурсию очень огорчены.
Единственное, что понравилось это мост Луизы, но и там мы были совсем не долго показали и ушли.
Экскурсовод Ольга вызывала смешанные чувства больше отрицательные, чем положительные. Считаю экскурсия была не подготовлена, маршрут не проработан. Жалко потраченное время.
Е
Егорова
21 июл 2025
Отличные экскурсовод и водитель. Было комфортно и интересно
С
Светлана
14 июл 2025
Очень интересная и, что важно, познавательная экскурсия. Понравился город Советск со своей богатой историей, красивой восточно-прусской архитектурой. Порадовало, что здания восстанавливают, ремонтируют. Необычный музей, по мотивам подписания Тильзитского мирного договора.
R
ROMAN
12 июл 2025
Советск - основное знаковое место для нашей страны, хотелось чтобы экскурсовод больше рассказывал об этом событии, с упором на патриотизм. Чем занимался Александр, Наполеон. Сделать отсылку к русским классикам. В
С
Светлана
12 июл 2025
Очень понравилось, экскурсовод Светлана очень интересно и подробно рассказала. Обязательно посетите эту экскурсию с ЮНОНА
