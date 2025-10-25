Экскурсия в Советск и Неман - города пива, сыра и мира (из Светлогорска)

Путешествие на восток: красиво и вкусно Мы отправимся в увлекательное путешествие и узнаем, кем был придуман широко известный сыр «Тильзитер», какие давние традиции имеет пивоварение в Восточной Пруссии, прогуляемся у стен настоящего замка. Профессиональный экскурсовод познакомит вас с богатой историей, архитектурой и событиями разных эпох двух значимых городов. История сыроварения на территории Восточной Пруссии возникает с появлением Тевтонского ордена. После Великой чумы 1709 — 1710 годов свои традиции сыроварения на территорию Восточной Пруссии и в Мемельской край, принесли и переселенцы — меннониты из Голландии. «Меннонитский сыр» продавался в значительных количествах и пользовался популярностью. Свою лепту в создание традиции сыроварения в Восточной Пруссии внесли и переселенцы из Зальцбурга и Швейцарии. Город Неман и производство сыров • Прибыв в город Неман, осмотрим величественный Замок Рагнит. Замок когда-то был одним из самых больших на территории Восточной Пруссии, а в настоящее время получил новую жизнь и активно восстанавливается. Это город с богатой историей, начиная с его основания рыцарями Тевтонского Ордена в 1277 году.

Увидим производство сыров в «Сыроварне региона Тильзит-Рагнит», а на дегустации отведаем сыры разной выдержки из богатой коллекции сыроварни: яблочный, Тильзитер, Альпийский, Эмметалер, Качотта, Камамбер. После вы сможете приобрести понравившиеся сыры в магазине сыроварни. Город Советск и «Тильзитский мир» • Следующая точка маршрута — город Советск, бывший Тильзит, навсегда вошедший в историю подписанием мирового соглашения «Тильзитский мир». Произошло это знаменательное событие 13 (25) июня 1807 года между Российской империей и Францией. Встреча двух императоров — Александра I и Наполеона прошла в крытом павильоне, поставленном на плоту посередине реки Неман. В Музее Тильзитского мира погрузимся в события той поры. Музей — настоящее окно в прошлое.

Город сохранил историческую планировку, главная улица поражает убранством. Вы увидите главные достопримечательности: знаменитый мост имени Королевы Луизы, набережную, здания администрации и театра, скульптуры и памятники. Посещение пивоварни «Тильзиткорне» После знакомства с городом посетим пивоварню «Тильзиткорне» — завершим экскурсию со вкусом! Познакомимся с технологией производства и продегустируем пиво в прикуску со снеками. Это место, где пиво становится настоящим искусством! Важная информация:.

