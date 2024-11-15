Предлагаем вам исследовать всё самое интересное на Балтийском побережье. В посёлке Янтарное — идеальный пляж, парк, карьер по добыче янтаря. По пути в Светлогорск — Филинскую бухту с завораживающими пейзажами. В самом Светлогорске насладимся атмосферой курорта, где отдыхали аристократы. В Зеленоградске — уютными улочками и, конечно, котейками.

Описание экскурсии

Я заберу вас на комфортабельном авто из Калининграда, и мы отправимся к Балтийскому морю. По пути обсудим ваши предпочтения и при необходимости скорректируем маршрут. Во время путешествия я погружу вас в прошлое и настоящее края, при этом делая акцент на действительно интересных фактах.

Посёлок Янтарный: солнечный камень и шикарные пляжи

Мы прогуляемся от бывшей лютеранской кирхи Пальмникена к парку Морица Беккера. Здесь же вы оцените первый в России пляж, отмеченный «Голубым флагом», — широкий, чистый, оборудованный. Я расскажу о добыче янтаря, подскажу, где его покупать и как отличить оригинал. Вы услышите легенды о солнечном камне. При желании заедем на производство, где обрабатывают янтарь, а ещё побываем в уникальном месте — на смотровой площадке действующего карьера по добыче янтаря (он такой в мире один).

Очень зелёный Светлогорск

По пути к нему заедем в фотогеничную Филинскую бухту, если будет хорошая погода. Слова излишни, это просто очень красивое место. После чего отправимся в уютный Светлогорск. Его расслабленная атмосфера перенесёт вас в эпоху, когда здесь отдыхали прусские аристократы. Вы полюбуетесь Тихим озером и виллами среди сосен, концертным залом Янтарь-холл и солнечными часами на набережной. И конечно, мы пообедаем в кафе с видом на море.

Зеленоградск — город кошек

Пройдём от кирхи Святого Адальберта к старинной водонапорной башне, в которой находится самая большая в России арт-коллекция изображений кошек. Узкими улочкам выйдем на Курортный проспект с европейскими домиками. И закончим наш день прогулкой по набережной с морскими пейзажами.

Организационные детали

Мы заберём вас из удобного вам места в Светлогорске и по окончании привезём обратно

Это авто-пешеходная экскурсия, мы пройдём 5-7 км пешком, поэтому надевайте комфортную одежду и обувь

В программу не включено посещение Куршской косы

Экскурсию проведу для вас я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы (по желанию):

Смотровая площадка приморского карьера: 1200 руб. — взрослый, 800 руб. — дети, студенты, пенсионеры

Обед

Панорамный лифт в Светлогорске — 100 руб.

Музей «Мурариум» в Зеленоградске: 400 руб. — взрослый, 250 руб. — пенсионеры и дети

За доплату возможно продлить экскурсию — 1500 руб. /час

По запросу экскурсию можно провести для 4-х человек. Доплата составит 3000 руб.